Hacienda busca "fórmulas imaginativas" para que ERC no exija un concierto a la vasca y vote a Illa

Las negociaciones entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat marchan, aunque a paso lento. Con el fin de llevarlas a buen puerto, en el Ministerio de Hacienda están buscando "fórmulas imaginativas" para contentar a los republicanos, pero sin llegar a otorgarles el concierto económico a la vasca que exigen.

Según explican fuentes del Gobierno, "si se mantienen en sus posturas actuales, será que no". "Ellos (los independentistas) están en el concierto, y lo importante es sacarlos de ahí. No podemos hablar de concierto y de cupo, no estamos ahí", aseguran.

La alternativa, según Moncloa, son esas "fórmulas imaginativas" que ya se están estudiando, pero sobre las que no comentan detalles. Consistiría en ofrecer a los republicanos algo que puedan vender como una victoria en Cataluña, pero que no subleve al resto de comunidades autónomas.

Los independentistas, no sólo ERC sino también Junts, quieren arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez un modelo de financiación que saque a Cataluña del régimen común y similar al que opera en País Vasco.

Moncloa, sin embargo, apuesta por una reforma del sistema general para que se reconozcan las singularidades de cada comunidad autónoma. Es decir, un sistema multilateral atendiendo a las particularidades de cada territorio para que no haya agravios.

"Algunos dentro del partido apoyamos un concierto como el vasco. Pero es un paso que podría implicar ir muy lejos y que podría quebrar el sistema. La única solución es hacer una financiación singular que se aborde de forma multilateral", reconocen otras fuentes, del PSOE.

Sin embargo, las posturas de ERC y PSOE están en este momento muy alejadas. El pasado fin de semana, la líder de los republicanos, Marta Rovira, dijo que el concierto económico para Cataluña es el "mínimo exigible" para que su partido se plantee la posibilidad de votar a favor de Salvador Illa.

Y el PSOE parece haber hecho más firme su postura en los últimos días. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, los miembros del Ejecutivo eludían rechazar expresamente la propuesta de un concierto a la vasca y Moncloa decretó un silencio público, prohibiendo hablar de este asunto, para evitar interferir en las negociaciones.

Este jueves, las fuentes del Gobierno sí rechazaban expresamente el concierto y confiaban en intentar encontrar una alternativa. Es difícil saber si se trata de una postura definitiva o utilizada para presionar más en las negociaciones.

Sin contar con PP

El Gobierno también tiene expectativas bajas con respecto a que el PSOE pueda contar con el PP para reformar el sistema de financiación autonómico en general. En Moncloa admiten que el modelo tiene que ser pactado con el PP, pero no ven a la formación de Alberto Núñez Feijóo en esa pantalla todavía.

"Impulsar la reforma del modelo es complicado porque el PP ahora mismo prefiere confrontar políticamente que sentarnos sin focos", aseguran. Comentan que la única forma de negociarlo es sin participar en los debates públicos y que ahora mismo ese no es un escenario que vean probable.

"El PP está atrapado en sus propios territorios. Ni sus gobiernos autonómicos ni Génova pueden soltar la bandera que han enarbolado contra la financiación singular", afirman desde Moncloa. "Lo deseable sería que Feijóo arbitre unas negociaciones para un modelo nuevo, pero el problema es que Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Rueda (Galicia) no están de acuerdo", añaden.

Este debate también ha generado reticencias en barones del PSOE como Adrián Barbón (Asturias) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). "Le vamos a pedir confianza al partido, no vamos a hacer nada que les afecte negativamente", trasladan desde la dirección del PSOE intentando rebajar los ánimos.

Los Presupuestos

Desde el PSOE ven muy difícil conseguir que la reforma que salga de las negociaciones con ERC se haga efectiva antes de la hipotética investidura de Salvador Illa, cuya fecha tope es el próximo 25 de agosto. Aseguran que habrá "compromisos y líneas generales" a cumplir en lo que reste de legislatura.

Esto es clave, no sólo para Illa, sino para que el Gobierno pueda tener cierto aire y Sánchez alargar su estancia en la Moncloa. Aunque desde el Ejecutivo esperan que no haya que convocar un adelanto de elecciones generales, lo que pase en Cataluña podría condicionar.

Si Illa no consigue la investidura, el 26 de agosto se convocaría una repetición electoral. Esa campaña haría muy difícil negociar unos Presupuestos Generales del Estado con ERC y Junts en el Congreso. Y sin Presupuestos, se alarga la sombra del adelanto de las generales.

"Si entramos en elecciones catalanas, ERC y Junts no cederán y empezarán a competir entre ellos. Eso complica la situación para los Presupuestos", reconocen desde Moncloa. Intuyen, además, que esa incógnita no se despejará hasta el último momento. "Será sobre la campana", creen las fuentes.