El lado más personal de Mamen Márquez, la profesora de canto de Aitana y Antonio Banderas

Detrás del éxito de las voces de artistas como Aitana Ocaña, Antonio Banderas, Carlos Latre, Ruth Lorenzo, Lola Índigo o Ana Mena está Mamen Márquez. La granadina es la vocal coach de todos ellos, a los que ha ayudado a perfeccionar su técnica vocal para triunfar sobre los escenarios.

Además, Márquez ha sido la encargada de enseñarles técnica vocal a los participantes de Operación Triunfo de OT 2023, en su edición en Prime Video, como también hizo con los de las entregas de 2017, 2018 y 2020.

Destaca la de 2017, de donde salieron artistas consolidados como Aitana, Amaia, Miriam Rodríguez, Alfred García, Ana Guerra, Agoney, Roi Méndez, Luis Cepeda, Lola Índigo (aunque en aquella época se hacía llamar Mimi).Todos ellos pasaron por ella para aprender a cantar de forma correcta cuidando su instrumento más importante, la voz: "Una guitarra, si se rompe, la puede cambiar, la voz, no", afirma la profesora.

Mamen Márquez en OT 2023 con profesores. Cedida

Además, este año también ha ayudado en las primeras galas de Tu Cara Me Suena a Julia Medina, exOT 2018 y actual concursante del concurso de Antena 3. La gaditana fue la ganadora del primer programa y está peleando por la victoria final con David Bustamante, Conchita, Juanra Bonet, Miguel Lago, Raoul (que también estuvo en Operación Triunfo 2017), Raquel Sánchez Silva, Supremme y Valeria Ros.

La granadina ha atendido a EL ESPAÑOL entre clase y clase de técnica vocal con sus diferentes alumnos en su estudio en Madrid (mamenmarquezvocalcoach.com), entre los que sigue contando con Aitana, con la que está preparando la gira veraniega y los conciertos de finales de diciembre en el Bernabéu. Además, Márquez hace un repaso de su carrera profesional y sus inicios en la música gracias a su madre.

Siempre con música de fondo

Natural de Loja, Mamen Márquez siempre se sintió atraída por el mundo de la música desde muy joven, y gran parte de la 'culpa' la tuvo su madre, que dirigía el coro de su localidad. "De pequeña era bastante tímida, pero recuerdo que con prima ensayábamos teatrillos que luego representábamos delante de nuestra familia", recuerda la granadina.

"Mi madre dirigía el coro de Loja y a mí me gustaba cantar y bailar y lo más parecido que había a eso por aquel entonces eran clases de aerobic, así que me apunté", afirma entre risas la profesora. "Luego, en la universidad, cuando estaba en el colegio mayor, hice una prueba para el musical de Los Miserables, y me dieron el papel de Cosette. En ese momento pensé: La hemos liado, esto es a lo que me quiero dedicar toda mi vida, ¿cómo le explico a mi madre que dejo Filología Inglesa para dedicarme a hacer teatro musical?", añade.

Pregunta.- La música ha sido, y es, una parte muy importante de su vida.

Respuesta.- Totalmente. Mi madre fundó el Conservatorio de Loja, que a día de hoy lleva su nombre Conservatorio Mari Carmen Romero Avellaneda, lo dirigió durante un montón de años y también era profesora. En casa teníamos tres pianos y mi madre, antes de fundar el conservatorio tenía su escuela de música en mi casa. Yo he crecido escuchando las notas del piano por mi hogar, pero como lo que a mí siempre me había gustado era cantar y no lo veía muy claro, la vida me llevó a meterme en Filología Inglesa. Al final, el destino me volvió a dirigir hacia el mundo musical.

Mamen Márquez de pequeña. Cedida

P.- ¿Cuándo decidió dedicarse al canto?

R.- Estudiando la carrera visité Reino Unido para estudiar inglés. Allí fui a muchos musicales y descubrí que esa era mi vocación. A la vuelta empecé a estudiar canto en Granada, iba a clases de baile, de interpretación… Me metí en Artes Escénicas en la Escuela de Arte Dramático de Granada y en la Escuela Lírica de la ciudad. En 2002, me fui a Barcelona a hacer teatro musical y algunos módulos en el colegio del Teatro hasta que empecé a trabajar.

P.- ¿Cuál fue el momento que decidió dar clases?

R.- Siempre quise estar encima del escenario, pero, al final, terminaba dando clases de canto a mis compañeros y vi que me gustaba más estar detrás del escenario enseñando que delante, por lo que terminé dando clases en una escuela de teatro de Barcelona. Además, con 19 años me operaron de las cuerdas vocales y la operación no salió muy bien, por lo que tuve que recibir clases de técnica vocal, y todo lo que aprendí lo usé en mis clases. Al principio compaginé dar la enseñanza por la mañana con el teatro por la noche, hasta que llegó un momento que se hizo muy complicado y opté por dar clases.

P.- ¿Cuál es la parte más satisfactoria de su trabajo?

R.- La parte más satisfactoria es ver cómo crecen los alumnos, cómo van progresando, cómo vencen retos... Alcanzan sus objetivos vocales y sueños a nivel artístico. Por ejemplo, un caso con el que estoy trabajando, Aitana. Recuerdo verla en el casting de Operación Triunfo, cuando todavía no había no había empezado prácticamente a desarrollar su carrera y vi a una persona con mucha luz, con mucho talento, pero a la vez con la timidez que de no tener todavía la experiencia de un artista. Y ahora, verla encima del escenario siendo la cantante en la que se ha convertido, siento orgullo y felicidad. Aunque yo, como vocal coach, me encargue de la parte vocal, igualmente estoy orgullosa por ella y por todo lo que consigue.

P.- ¿Cuál es el peor enemigo para un cantante?

R.- La inconsciencia. Muchas veces se agobian por conseguir objetivos laborales, vocales y cuando no lo consiguen, se frustran. Tienen que ser conscientes de su trabajo, tienen que descansar, aunque muchas veces es complicado por el ritmo de vida que llevan y la exigencia vocal que tiene un cantante. Pero no solo al cantar, el día a día de hablar normal también les exige, y estar en un restaurante abarrotado, por ejemplo, charlando, para un artista es un esfuerzo porque tiene que elevar la voz y forzarla. Los que cantan en un grupo tienen un poco más de margen, pero los solistas, no.

Su labor con Aitana

Mamen Márquez no descansará este verano. Y es que ya desde este mes está preparando la gira veraniega de Aitana Ocaña, Alpha Tour, que concluirá el 28 y el 29 de diciembre con dos espectaculares conciertos en el Santiago Bernabéu. Tanta ha sido la expectación, que las entradas del primero se vendieron en hora y media y, las del segundo, ya están a la venta.

"Aitana se fue a Latinoamérica a hacer unos conciertos a México y ahora ha vuelto y empieza la gira de festivales de verano", explica la granadina. "Ella está en continuo ensayo y entrenamiento porque siempre quiere estar a tope", añade.

P.- ¿Cómo comenzó a trabajar con Aitana?

R.- Con ella ha sido un proceso súper bonito porque la vi 'nacer' en los casting de OT 2017, y recuerdo llegar a casa y comentar: "Ha venido una chica chiquitita, guapísima, con flequillo y muy tímida que va a ser una estrella". Esa era Aitana. Es una pasada, talentosa, inteligente, rápida, la cámara la quiere… Cuando acabó Operación Triunfo me llamó Cosme, su padre, para qué siguiera trabajando con ella. Normalmente, voy con Aitana a los ensayos y luego a los conciertos para hacer el calentamiento vocal. Si no puedo estar con ella, lo hacemos online antes de los shows.

Mamen Márquez con Aitana. Redes sociales

P.- ¿Cómo están preparando los conciertos antes miles de personas como los del Bernabéu?

R.- Aitana ya viene muy bien preparada de fábrica (risas), Tiene una familia que es maravillosa, que la apoya muchísimo y que le recuerda la persona que es. Aitana tiene muchos sueños, pero, a la vez, los pies en la tierra, y eso es maravilloso. En Operación Triunfo ya se preparó para cantar delante de miles de personas, y el resto de su carrera y de shows los ha ido gestionando muy bien porque es una tía muy inteligente y muy trabajadora.

P.- ¿Qué parte de culpa tiene usted de que una persona aparentemente tan frágil como Aitana sea un tornado en el escenario?

R.- (Risas) Supongo que la seguridad que le da también tener una formación y un seguimiento vocal que le da las herramientas para poder estar libre encima del escenario y sentirse segura. Mi granito de arena con ella y con el resto de artistas con los que trabajo es ayudarles a que estén seguros con su repertorio, con las canciones que tienen que afrontar, que sepan si viene alguna canción que pueda ser más demandante a nivel vocal y ya la han trabajado, poder estar delante del público y estar seguros de poder interpretarla bien.

P.- Con tanto ensayo con Aitana: ¿Se ha sorprendido tarareando alguna de sus canciones mientras está en casa?

R.- Por supuesto, como las ensayamos, luego se me quedan en bucle en la cabeza. Te vas a dormir, y la sigues cantando, te despiertas, y sigue en tu cabeza. Es que las canciones de Aitana son muy pegadizas.

Sus otros alumnos

No obstante, Aitana no es la única alumna de Mamen Márquez en su estudio situado en el madrileño barrio de Malasaña (mamenmarquezvocalcoach.com), ya que grandes nombres del espectáculo de nuestro país forman su cartera de alumnos. Desde otras cantantes como Ruth Lorenzo, Lola Índigo o Ana Mena, a actores como Antonio Banderas o artistas como Carlos Latre.

P.- ¿Cómo es su trabajo con Carlos Latre?

R.- Carlos es un animal de escenario, impresionante a nivel vocal. Lo que hace es increíble porque él no solo imita hablando, sino también lo hace cantando y cubre todos los sectores que puede abarcar la voz humana. Hacer tantísimos cambios de personaje, de tipo de voz de grave a aguda, pasando por una rota… Mira que le conozco, pero no deja de sorprenderme y, encima, es un tío en continua evolución. Está muy comprometido con su voz y con su trabajo.

Mamen Márquez con Antonio Banderas. Cedida

P.- ¿Cuál es su labor con Antonio Banderas?

R.- Cuando Antonio me dijo que quería hacer el musical Company, me pidió ayuda a nivel vocal porque él también interpreta al personaje principal. Estuvimos en su casa tres semanas trabajando para poner a punto su voz. También me ofreció ser su ayudante de dirección escénica, es decir, que cuando él estaba en el escenario necesitaba alguien que estuviera abajo viendo y dirigiendo el show, depositó en mí la confianza también para esas dos funciones, ser su vocal coach y, en la compañía, su ayudante de dirección escénica. En la actualidad sigo trabajando con él haciendo audiciones en Madrid para los próximos espectáculos.

Su paso por 'Tu Cara Me Suena'

La granadina ha formado parte del equipo de Tu Cara Me Suena durante varias temporadas ayudando a los participantes, tanto cantantes profesionales como aficionados, a llegar a las notas de voz de los artistas que tenían que imitar en el concurso de Antena 3 que presenta Manel Fuentes.

Este año, Márquez no forma parte del programa por sus otros compromisos profesionales, pero sí que ha pasado por su academia una antigua alumna de Operación Triunfo 2018, Julia Medina, que gracias a la ayuda de la vocal coach, ganó la primera gala del programa.

P.- ¿Cómo fue la preparación de Julia para Tu cara me suena?

R.- Julia ha fue viniendo a algunas sesiones para preparar algunos temas en concreto, y la verdad es que el trabajo fue muy sencillo porque Julia es muy buena imitando. No la conocía en ese sentido y, la verdad, es que es una faceta que a ella le gusta mucho y tiene mucha facilidad. Es que es muy divertida.

P.- ¿Se puede comparar enseñar técnica vocal a los concursantes de OT que a los de Tu cara me suena?

R.- El trabajo es muy diferente. En Operación Triunfo son unos chicos que tenemos allí metidos 24 horas, que tienen que estar haciendo cambios vocales dentro de ser ellos mismos. En Tu Cara Me Suena los concursantes tienen que imitar a otras personas, lo cual también es muy gracioso, porque tienen que cantar temas totalmente fuera de su estilo y de su tipo de voz. Es muy divertido ver cómo hacen todo este proceso. La verdad es que lo pasamos muy bien con este trabajo.

Recuerdos de OT 2023

La última edición de Operación Triunfo, que se emitió en Prime Video, fue todo un éxito. En el elenco de profesores ayudaron a los concursantes a evolucionar en su trayectoria por el programa también estaba Márquez, ya que era la encargada de enseñarles técnica vocal a los participantes de OT 2023, como ya había hecho en las ediciones de 2017, 2018 y 2020.

Márquez destaca que en esta edición entró gente con mucho talento, "aunque siempre lo han hecho en todas las ediciones, pero parece que este año el nivel vocal fue bastante alto desde el principio de la selección de participantes".

"Recuerdo que cuando estábamos en los casting e íbamos seleccionando gente, pensaba que tenían mucho nivel, pero ya dentro de la Academia, su evolución fue estupenda en todos los sentidos, en todas las materias, desde baile a interpretación, pasando por la técnica vocal", reconoce.

Mamen Márquez en OT 2023 con profesores. Cedida

P.- ¿Notó que los concursantes ya sabían a qué se iban a enfrentar tras haberse emitido tantas ediciones de Operación Triunfo?

R.- No se notó tanto. Sí que es cierto que, cuando preparamos la edición de 2017, hacía años que no se hacía este programa y, por lo tanto, la gente que entró estaba muy verdes en el sentido de que no sabían lo que movía Operación Triunfo. Pero nosotros mismos tampoco sabíamos cómo iba a ir este año tras varios sin emitirse ni el éxito que ha tenido porque nunca sabes cómo lo va a acoger el público.

P.- ¿Estaban más preparados los de este año?

R.- Los de 2017 no tenían ninguna referencia de nada y en esta edición hemos tenido a participantes que ellos mismos reconocieron que eran fans del programa, por lo que sabían muy bien cómo funcionaba el formato y, en ocasiones, hasta mejor que nosotros mismos (risas). Pero no creo que lo utilizaran de forma negativa, pienso que fue algo muy bonito para ellos porque al ser seguidores del programa, siempre habían soñado con entrar y vieron como se había cumplido esa aspiración. Fue un momento muy mágico para todos ellos.

P.- ¿Si el año que viene hay otra edición, le gustaría volver a ser profesora?

R.- Ojalá, si me llaman ahí estaré, la primera en la fila (risas). Es que en este programa somos una familia, no solo son unos excelentes compañeros de trabajo, también es gente a la que admiro muchísimo. Para mí hay dos personas que creo que son excepcionales y referentes en mi vida: Noemí Galera (responsable de casting del programa) y Antonio Banderas. Creo que son las dos personas más especiales, inteligentes e inspiradoras con las que he trabajado. Así que yo voy donde me llamen ellos. En ese grupo también incluiría a Aitana.