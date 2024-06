En qué se gastaron 18 millones los 11 ganadores de 'Pasapalabra': ayudar a la familia y algún capricho

Pasapalabra es uno de los concursos televisivos que más dinero entrega a los participantes, sobre todo si consiguen un bote que lleva meses acumulando miles de euros cada día, como le pasó a Óscar Díaz recientemente.

El madrileño consiguió contestar correctamente las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal en El Rosco que disputó el 15 de mayo de este año, y el concursante se llevó a casa 1.816.000 euros, el quinto bote más alto entregado por Pasapalabra en sus 24 años de historia repartidos entre Antena 3 y Telecinco.

Gracias a ese premio, Óscar consiguió colarse entre los 10 concursantes que más dinero se han llevado en el concurso, dejando fuera del top-10 a su excompañero de Los Dispersos en ¡Boom!, Manolo Romero. El jerezano escribió su nombre en la historia de Pasapalabra al convertirse en el primer concursante en llevarse más de un millón de euros (1.023.000), pero el hito y la cifra ganada por su amigo le han hecho quedarse fuera de los 10 concursantes que más dinero han ganado.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con todos ellos para que nos cuenten en qué invirtieron el dinero conseguido en el concurso, que destinaron a diferentes finalidades, pero que, sobre todo, les sirvió para tener un colchón económico con el que no contaban cuando comenzaron su andadura en Pasapalabra, ya que entre todos ellos suman más de 18 millones de euros ganados (18.209.000).

Antonio 'solo' se llevó 1 millón

El 19 de diciembre de 2017, el murciano Antonio Ruiz se llevó 1.164.000 euros del bote acumulado en Pasapalabra. Por aquel entonces, el concurso se emitía en Telecinco y estaba presentado por Christian Gálvez. En febrero de 2023, el presentador madrileño y el concursante se volvieron a encontrar en un plató de televisión, en el concurso 25 palabras, donde Antonio volvió a alzarse con la victoria, ganando un bote de 50.000 euros.

"Invertí el dinero de Pasapalabra en el bienestar de mi hija. Fueron años muy erráticos profesionalmente. El dinero sirvió para que mi hija de mayor fuera libremente lo que quisiera. Y como capricho personal… Gasté parte del dinero en instrumentos musicales que no me había podido permitir hasta entonces, ya que soy músico", recuerda el murciano.

Antonio Ruiz durante su participación en el concurso.

Eso sí, la llegada de tanto dinero no le cambió la vida a corto plazo porque "hasta marzo de 2018 no recibí el dinero. Vivía de la ayuda de una de mis hermanas porque estaba en paro mientras la gente me creía millonario. Después llegó la tranquilidad al ingresar el dinero del bote".

El murciano volvió al plató de Pasapalabra en la nueva etapa de Antena 3, disputando el especial Copa de Maestros, donde ganó 50.000 euros al vencer a Susana García en la final: "Primero me enfrenté en cuartos de final a Eduardo Benit, en semifinales a Juan Pedro Gómez, y en la final a Susana, que es una concursante magnífica y mejor persona. El dinero lo destiné a comprar con mi pareja una autocaravana, algo que recomiendo a todo el mundo y, si tienen niños pequeños, más todavía", aconseja Antonio.

1,3 millones para la 'cazadora'

La siguiente en el ranking es la cántabra Paz Herrera, que actualmente forma parte del equipo de El Cazador en Televisión Española junto a otros concursantes históricos como Erundino Alonso (exmiembro de Los Lobos de ¡Boom!), Ruth de Andrés (campeona de Saber y ganar), Lilt Manukyan (única concursante cuya lengua materna no es el español que se ha hecho con el bote de Pasapalabra ganando 318.000€) y Orestes Barbero.

Paz se llevó el 27 de mayo de 2014 en Telecinco el bote de Pasapalabra con 1.310.000 euros: "En Cantabria tributé más de la mitad del premio (un 54%) y una amiga de Torrelavega bromeaba conmigo diciéndome que el edificio de Hacienda de esa localidad lo habían construido con el dinero de mi premio", recuerda entre risas.

Paz Herrera durante su participación en el concurso.

La arquitecta de profesión y cazadora de concursantes en la actualidad, lo primero que hizo con el dinero del premio fue regalarle un viaje a su familia para celebrar el cumpleaños de su padre: "Soy una persona que no tiene grandes gastos, pero en 2014 mi padre cumplía 80 años y en agosto invité a toda la familia (mis tres sobrinas, mi hermana, mi cuñado y mis padres) a un viaje por Grecia, hicimos un crucero… En eso fue en lo primero que me gasté el dinero del premio", apunta.

"Tengo carnet de conducir, pero no tengo coche propio, no tengo joyas… y hasta octubre de 2021 no me compré un piso en Torrelavega. Y fue siete años después de ganar el bote… Lo hice porque surgió la ocasión al conocer al vendedor, pero el piso está muerto de risa porque necesita reforma. Siempre he vivido de alquiler y lo sigo manteniendo, aunque también estoy ahora mucho con mis padres que son muy mayores. Estoy medio de cuidadora, medio en Madrid grabando El Cazador", añade.

César superó el millón y medio

Hace 12 años, César Garrido alcanzó la gloria en Pasapalabra. El 24 de febrero de 2012, el concursante logró completar las 25 palabras del Rosco contestando a las preguntas de Christian Gálvez y se llevó el bote del programa: 1.524.000 euros.

Aquel día, lo primero que hizo fue raparse la cabeza como había prometido al presentador si lograba el bote, y llamó a Esther, su madre, para informarle de que, a partir de ese día, su vida cambiaría por completo al haber ganado tal cantidad de dinero: "Me dejas sin respiración", admitió ella al conocer la noticia.

Cesar Garrido en el momento en el que se alzó con el premio.

"Hacienda se quedó aproximadamente la mitad, y de lo que me quedó, preferí no arriesgar demasiado y asegurar el dinero para el futuro, aunque, como a casi todo el mundo, acontecimientos como la pandemia o la guerra han hecho mella en mis inversiones", reconoce el concursante, que sigue viviendo en Cuenca, donde continúa siendo un gran fan tanto de Pasapalabra como de Saber y Ganar, los dos concursos en los que ha participado y a los que ha vuelto en más de una ocasión para rememorar viejos tiempos.

"Estoy disfrutando de una vida sencilla y tranquila, dedicado a mis aficiones como la gastronomía, el cine, la música y los deportes, sobre todo el baloncesto, que me encanta", comenta.

El que lo invirtió en la empresa

Fran González se llevó el 22 de enero de 2019 en Pasapalabra un bote de 1.542.000 euros. "Lo primero que hice con el dinero fue comprar dos pisos, siendo uno de ellos mi domicilio actual. También empleé parte del dinero en nuestra empresa familiar, que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares", comenta el biólogo asturiano.

"Apostamos por el ahorro energético porque es lo más puntero que hay hoy en día y porque queremos que todos nuestros clientes paguen lo menos posible teniendo el mejor rendimiento energético. Nuestra empresa se llama Ledastur", explica.

Fran González, emocionado al recibir el premio.

Otra parte del premio "la repartí entre mis dos hermanos para que pudieran mejorar su calidad de vida. También anulé la hipoteca que estaban pagando mis padres, me compré un coche y todavía queda un buen pellizco para futuras necesidades, viajes, estudios…".

Eso sí, Hacienda se quedó parte del premio, un total del 48% del importe. "Fueron unos 700.000 euros aproximadamente. La verdad es que es una pregunta recurrente y yo siempre contesto lo mismo: para mí, ir a Pasapalabra fue un regalo en sí mismo, y encima tuve la gran suerte de ganar una cantidad enorme de dinero que ha aliviado la economía familiar que, bien administrada, puede durar prácticamente toda la vida", asegura Fran. Tras ganar el bote de Pasapalabra terminó un Máster de Virología y después le dio tiempo a hacer un viaje a Grecia y otro por Centroeuropa y Polonia.

Juan Pedro, de la grúa al triunfo

El paro y la necesidad por mantener a su familia fueron las motivaciones principales por las que Juan Pedro Gómez se pusiera a preparar su participación en Pasapalabra de una forma concienzuda. El ciudadrealeño solía estudiarse el diccionario cuando trabajaba como gruista, así que esa formación y las horas de estudio posteriores hicieron que se llevara 1.674.000 euros el 18 de julio de 2013 en el concurso que se emitía, por aquel entonces, en Telecinco.

Lo primero que hizo el Juan Pedro fue viajar, le regaló a su familia un crucero por el Mediterráneo. De lo que quedó, le compró un coche nuevo a su mujer, "que ya necesitaba un cambio y, con la ayuda del bote, lo hicimos antes de lo esperado".

Juan Pedro Gómez se presentó al concurso por necesidad.

Por último, como casi todos los ganadores del bote de Pasapalabra, invirtió otra parte del dinero en una casa. No obstante, no se compró una nueva, sino que se quitó la hipoteca de la que ya tenía: "Pero no de golpe porque fiscalmente te penalizan, así que lo pagué en cuatro o cinco años por el límite de dinero que puedes abonar sin que te perjudique a la hora de hacer la declaración de la renta", afirma Gómez.

"Hubo gente que me dijo que montara un negocio con el dinero, pero no lo vi claro. Lo metí en el banco y ahí lo tengo. Antes lo ponías a plazo fijo y te daban un interés, pero ahora es que ni eso, encima te cobran comisiones por tenerlo ahí. Hasta que no vea algo claro dónde invertirlo, de momento, prefiero dejarlo en el banco", explica.

Óscar, el último ganador

Óscar Díaz se llevó el bote de Pasapalabra el 15 de mayo de 2024, logrando entrar en el quinto puesto de los premios más altos entregados por el concurso con 1.816.000 euros, solamente superado por otros históricos como Rafa Castaño, Eduardo Benito, David Leo y Pablo Díaz.

Con la emoción de la victoria, el madrileño reconoció que con el dinero del premio se permitiría algún capricho, como algún cómic de coleccionista, ya que el resto irá destinado "a sufragar necesidades mundanas obvias. Mi mujer y yo tenemos un piso a medias con el banco, así que a ver si puede ser nuestro".

"También lo destinaré a que la gente a mi alrededor, sobre todo mi mujer, mis hermanas y mi madre, estén más tranquilas. Y una cosa que va a sonar un poco rara: Aprender a leer", comenta. El jefe de prensa en torneos de golf explica que "la vida, a veces, nos lleva por un camino un poco tortuoso y yo creo que leo bastante, pero no sé si leo bien. Disponer de un poquito de tiempo para leer en condiciones va a ser muy bonito".

Óscar ha sido el último ganador del concurso.

El primero de la nueva etapa

Fue toda una revolución. El triunfo de Pablo Díaz el 1 de julio de 2021 en Pasapalabra no solo entró en la historia del concurso por ser uno de los más altos (1.828.000 euros), sino que también fue el primero que se entregó en la nueva etapa del programa en Antena 3, con Roberto Leal al frente.

El tinerfeño invirtió el dinero en trasladarse a vivir a Madrid, comprarse una casa e independizarse: "A mi edad es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de jóvenes a menos que ganes el bote de Pasapalabra, así que me considero muy afortunado", apunta el concursante.

"También hice un máster en Amsterdam sobre violín. El resto lo tengo ahorrado como colchón para un futuro y para tener la tranquilidad de poder seguir estudiando los próximos años sin vivir con una preocupación económica constante", añade.

Pablo Díaz en Pasapalabra. Atresmedia.

Aunque parte del premio también lo destinó a algún capricho: "No soy en absoluto una persona de grandes gastos y lujos, nada derrochador. Es verdad que me he dado también algún pequeño antojo como un viaje o dos consolas Nintendo, una Switch y la 64, porque me gustan mucho los videojuegos y hago streams en Twitch con juegos de Super Mario. Lo que no me he comprado, y eso que es mi pasión, es ningún instrumento musical porque estoy muy contento con mi viejo violín, ya que, a pesar de los años que tiene, lo tengo hecho a mí y no lo cambio".

"A mis padres les hice el mejor regalo que les podía hacer que es independizarme y que no tengan que aguantarme más en casa (risas). Ahora en serio, creo que a mis padres les he quitado una gran preocupación de encima con el tema al tener un buen colchón económico propio y que ellos no tengan que estar pendientes en ese aspecto. Es una gran tranquilidad", asegura Pablo.

David, el último de Telecinco

En octubre de 2016, David Leo logró ganar en Pasapalabra 1.868.000 euros, consiguiendo ser el concursante que más dinero se ha llevado en el concurso en su etapa de Telecinco, y el tercero de los 24 años de emisión del programa.

"Nunca he sido una persona de muchos gastos, ni me gustan los lujos, pero sí que he podido comprarme una casa, que eso es un alivio, y algún viajecito me he pegado (risas)", comenta el malagueño sobre el destino del dinero.

Leo reconoce que tras triunfar en Pasapalabra, siguió haciendo una vida muy parecida a la que hacía antes de presentarse al concurso, pero con bastante más tranquilidad por ese colchón económico. El malagueño formó parte del equipo de cazadores de El Cazador junto a Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Lilt Manukyan y Paz Herrera, pero todo se torció cuando RTVE le retiró del concurso porque un juzgado de Málaga le procesó por violencia machista, acusado de un delito de lesiones físicas y otro de injurias y vejaciones contra su expareja.

David Leo fue el último ganador de Telecinco.

El que ganó más de dos millones

El primer día en el que Eduardo Benito se enfrentó al Rosco de Pasapalabra en Antena 3, el 8 de mayo de 2006, el madrileño logró acertar las 25 letras y se llevó el segundo bote más alto jamás entregado en el concurso, que por aquel entonces presentaba Jaime Cantizano, con 2.190.000 euros.

17 años después, Benito sigue con su vida normal como charcutero y salchichero en su tienda de embutidos gourmet, atendiendo a los clientes. Unos le reconocen, pero otros no saben que es historia del concurso más visto de la televisión, ya que el primero en superar los dos millones de euros de premio en Pasapalabra.

Eduardo Benito fue a Pasapalabra en el año 2006.

El concursante tuvo muy claro desde que se llevó el premio a qué iba a destinar parte de lo ganado: "Invité a mi familia a Disneyland París para celebrarlo todos juntos". Tras esas vacaciones, el resto de dinero fue destinado "sobre todo invertir. Compramos dos pisos, sin precipitarnos y pensándonoslo mucho. El resto pues ahí sigue, en fondos, tengo la suerte de tener unos amigos que son gestores bancarios y les dejo que lo muevan con total confianza", comenta el charcutero. Benito recuerda que "Hacienda se quedó con más de 1.000.000 euros del premio, por suerte lo pudimos dividir el pago en dos plazos".

Rafa Castaño, el récord absoluto

El 16 de marzo de 2023 Rafa Castaño se posicionó en el primer lugar de la clasificación de ganadores de Pasapalabra al vencer a Orestes Barbero y llevarse más de dos millones de euros (2.272.000). El periodista superó aquel día la marca que había establecido Eduardo Benito, logrando escribir su nombre en los libros de historia de Pasapalabra al haber ganado el bote más alto de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 y de sus 24 años de emisión.

Parte de ese dinero lo destinó "para tapar los agujeros económicos de la librería Caótica, otra parte para pagar el piso y otra, para mi familia", comenta. "Aparte de eso, el sistema está hecho para que, cuanto más dinero tienes, más puedes tener, por lo que el resto del premio lo metí en un producto financiero muy conservador, de esos que te dan poco interés, pero que tienes mucha seguridad de recibir el beneficio", señala. Por último, "también me he dedicado a vivir, porque no he guardado todo en el fondo. Una parte la he utilizado para viajar, para comer por ahí… el dinero del premio da para muchas cosas".

Rafa Castaño tiene el récord absoluto.

Pero no sólo ha ayudado económicamente a la librería Caótica, sino que la hizo convertirse en una de las más famosas de toda Sevilla, ya que, desde que se llevó el premio, se ha convertido en un centro de peregrinación de los fans del concurso. No obstante, su victoria no solo revitalizó ese negocio, sino muchos de la zona donde está ubicada, como el bar Tito, que está enfrente de la librería y del que es un habitual el concursante, a donde también acuden los fans del sevillano y del concurso.

En la actualidad, el periodista continúa con su vida tranquila, alejado de los medios de comunicación dedicado a sus aficiones, como leer o viajar, y a su negocio como parte del accionariado de la librería.

El primero en ganar un millón

Por 'culpa' de la victoria de su amigo Óscar, Manolo Romero se quedó fuera del top-10 de ganadores de Pasapalabra, bajando al 11º puesto. Pero el jerezano también está en la historia del concurso, ya que fue el primer participante en llevarse un millón de euros. Lo hizo el 17 de marzo de 2004, cuando el concurso se emitía en Antena 3 y lo presentaba Silvia Jato.

Manolo Romero fue el primero en llevarse un millón de euros.

"Al ganar el bote Pasapalabra comencé a contar con un dinero que no tenía, sobre todo para el negocio que yo regento, la librería El Laberinto, que tengo desde hace varios años y donde hice una gran inversión. Me compré un local mucho mayor y también una casa en el mismo edificio, que es donde vivo actualmente", explica Manolo sobre el destino de gran parte del dinero que ganó en el concurso.