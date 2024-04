La vida de Sebastián Navarro, el concursante de mayor edad en los 24 años de historia de Pasapalabra

Por el plató de Pasapalabra han pasado han pasado miles de concursantes, tanto en sus dos etapas en Antena 3 como en la de Telecinco. Una de las condiciones es que no se puede participar siendo menor de 18 años, pero no hay ninguna regla o tope de edad a los concursantes y ahí el récord lo tiene Sebastián Navarro.

El catalán entró en la historia del concurso al ser el participante de más edad que ha pasado por el programa en sus 24 años de emisión, y lo hizo cuando tenía 62 años, Pasapalabra se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez. Eso sí, este hito lo consiguió en su tercera participación, y última, en el formato, ya que ya había acudido en dos ocasiones anteriormente.

Además, Navarro compartió concurso con algunos de los participantes míticos de Pasapalabra como David Leo, Fran González o Moisés Laguardia, que está participando en la actualidad en el programa, enfrentándose cada tarde a Óscar García.

El programa de El Rosco es su formato favorito, aunque también participó en 'Alta tensión', donde volvió a coincidir con Christian Gálvez, o en 'El Cazador', donde compartió plató una vez más con David Leo y otras exconcursantes de Pasapalabra como Paz Herrera o Lilit Manukyan.

Sebastián Navarro, en una de las tres ocasiones que ha concursado en Pasapalabra. Cedida

Sebastián Navarro ha atendido a EL ESPAÑOL desde su casa donde continúa estudiando por si tiene la oportunidad de volver a Pasapalabra para volver a concursar y batir su propio récord de participante más mayor. El catalán nos ha contado cómo es su vida ahora y a qué destinó el dinero que se llevó en Pasapalabra.

Tres veces en Pasapalabra

Sebastián Navarro ha participado en tres ocasiones en Pasapalabra, la primera de ellas fue en 2001, cuando el concurso solo llevaba un año de emisión en Antena 3 y lo presentaba Silvia Jato: "Estuve cinco entregas y caí eliminado en la sexta, me llevé 7.200 euros", recuerda Navarro.

El dinero del premio lo destinó a algo muy romántico, celebrar las bodas de plata con su mujer (25 años de casados) atravesando de costa a costa Estados Unidos: "Incluso me dio para coger un helicóptero en Las Vegas y bajar al fondo del Gran Cañón a tomar champán y hacer un picnic", comenta este empleado de banca jubilado.

Pregunta: ¿Cómo fue la segunda ocasión en la que participó en Pasapalabra?

Respuesta: Volví al programa en 2016, cuando ya se emitía en Telecinco. Estuve cinco programas contra David Leo, que era un gran concursante, y me volví a casa con cero euros. En ese momento le dije a las personas de producción de Pasapalabra: "¿Si estudio más me volveréis a llamar?", y ahí fue cuando empecé a estudiar como un loco.

P: ¿Y la última vez que concursó, cuando batió el récord como la persona más mayor que ha acudido a participar en Pasapalabra?

R: Fue en 2018, también en Telecinco, y aguanté 41 programas, en el 42 me volví a casa, en los que me llevé 26.400 euros. Cuando llegué estaba concursando Moisés, y estuvimos 15 entregas juntos hasta que cayó eliminado, fueron cambiando mis rivales, luego entró Jorge Sosa que estuvo 10 programas contra mí, luego otra vez rotación de contrincantes hasta que llegó Fran González (que posteriormente se llevaría el bote del programa con 1.542.000 euros), que perdí con él. Pero me lo pasé bien en aquella época.

P: ¿A que destinó los 26.400 euros ganados?

R: Una vez pagada la parte de Hacienda, el 41%, el resto lo invertí en un viaje con mi mujer y mis hijas, un crucero hacia el Cabo Norte y ver el sol de medianoche en Noruega. Por diferentes circunstancias en 2019 no pudimos hacerlo, en 2020 con la pandemia tampoco, pero sí en 2022. Es más, mi foto en redes sociales o en WhatsApp se me ve bajo el monumento del Cabo Norte con la camiseta de la cabra que diseñó Luis de Lama y que lucimos los ‘pasapalabreros’ de pro (Pablo Díaz u Orestes también a usaron durante su participación en el concurso).

P: ¿Cuántas horas le dedicaba al estudio?

R: El estudio de mi época no tiene nada que ver con el actual de los participantes de Pasapalabra. Para mi primera participación no estudié, pero para la de 2016 me decidí a estudiar y es cuando empecé a visionar todos los programas que había en la página web de Telecinco. A estas alturas del estudio, porque lo sigo haciendo por si acaso, aproximadamente llevo vistos unas 3.100 entregas de Pasapalabra, eso significa me habré estudiado unos 6.200 roscos.

"Entre 2016 y 2018 promediaba diez horas diarias al estudio para ponerme al día. Y, a partir de 2018, entre dos y cuatro, para mantener y añadir algunas cosas. Repaso vocabulario y utilizo el programa informático Anki donde apunto aquellas palabras que no he sabido contestar o aquellas que me ha costado hacerlo cuando veo el programa".

P: ¿En qué trabajaba y en qué le cambió la vida Pasapalabra?

R: Estuve 41 años trabajando en Caja Sabadell, cuando lo vendieron a BBV, lo primero que hizo el banco fue liquidar al personal antiguo y a mí me fue de maravilla porque me jubilé en 2013, dejé de trabajar, de tener obligaciones y me pude dedicar a estudiar y a mi otra afición, hacer el Camino de Santiago.

Descubrir la vida

"Participar en Pasapalabra me ayudó a descubrir que aparte del trabajo, había más cosas. Digamos que el problema es que la vida laboral te exige y te absorbe hasta el punto de ignorar que aparte del trabajo hay vida", reflexiona. "Entonces empecé a aprender que se podía hacer algo más que el trabajo, que está bien porque te da de comer, pero no es lo único".

Sebastián, junto a Esther Arroyo, una de las celebridades que fue compañera de equipo. Cedida

"Siempre digo que los primeros años de mis hijas me los perdí porque era una época en la queestaba 12 o 13 horas en la oficina y luego, cuando llegó el momento de tener una contrapartida por parte de la empresa, la respuesta fue: “Ahí te quedas”. Ese fue el punto de inflexión de aprender que no todo es trabajo".

P: ¿Cómo lleva saber que es el concursante más mayor que ha participado en Pasapalabra?

R: Que tengo ganas de volverlo a batir (risas). Quiero superarme a mí mismo y subir el listón hasta los 68 años. Ando como loco por volver porque me lo pasé muy bien.

Los presentadores

En sus etapas en Pasapalabra, Navarro coincidió con dos de los presentadores más icónicos del concurso, Silva Jato y Christian Gálvez. El catalán estuvo más tiempo compartiendo plató con el madrileño, por lo que tiene más recuerdos de él. "Christian era un gran tipo delante y detrás de las cámaras, siempre atento con los concursantes, con los invitados. Es un presentador con letras mayúsculas".

EL ESPAÑOL ha contactado con Gálvez para recordar los días que compartió con Navarro en el concurso: "No sé si decir Sebastián, Sebástian, Sébastián... Porque una de las cosas que recuerdo con mucho cariño era el cachondeo que nos traíamos con la tilde en su nombre. Con ese acento prosódico en Sebastián que generaba determinadas controversias en el mundo digital y virtual, ya que la gente se preguntaba por qué le llamaba así, por qué acentuaba así… Y a él le gustaba mucho también jugar con su nombre, con los acentos y llegamos a formar un running gag durante los programas que estuvo conmigo”, comenta Gálvez.

Ambos no solo coincidieron en Pasapalabra, sino también en Alta Tensión: "Otra cosa que recuerdo con mucho cariño de Sebastián es el punto o la pátina folclórica que tenía. Muy folclórico él y me gustaba muchísimo con esa cantidad de abanicos que le daban un toque extra de personalidad al concursante”, señala el presentador.

El catalán, durante su paso por 'Alta Tensión'. Cedida

“Pero si hay algo que tengo que destacar de Sebastián son sus increíbles ganas de disfrutar. Sí que es verdad que los concursos, todos, sin excepción, conllevan un punto de de seriedad, de concentración, de responsabilidad, Pasapalabra más que cualquiera otro posiblemente, pero a pesar de que Sebastián tenía todo eso, era uno de los concursantes que más gozaba. Pero gozaba la victoria, gozaba la derrota, gozaba en el minuto a minuto. Era el claro ponente del carpe diem de los concursos y eso a mí me daba mucha vida porque nunca, nunca, nunca hubo un gesto, hubo un momento, para el mal rollo contra sus adversarios. Así que eso es lo que yo creo que más destacaría de Sebastián y el motivo principal por el cual le recuerdo con mucho cariño”, concluye el madrileño.

Navarro también recuerda la anécdota de la tilde en su nombre y lo bien que se lo pasó con el conductor del programa durante las dos etapas que estuvieron juntos en el concurso de Telecinco.

Sus otros concursos

No obstante, Pasapalabra no fue el primer concurso al que acudió Navarro, aunque sí ha sido el que más le ha marcado, tanto que no dudaría en volver, por lo que sigue estudiando y preparándose, sino que ha acudido a otros pero “no me han gustado tanto como el del Rosco. Solo fui a esos para calmar el ansia de concursos”, admite.

P: ¿Cuál fue el primer concurso al que acudió?

R: Fue el 1996 y el culpable de meterme el veneno de los concursos (risas). Acudí a uno Televisión. Española que se llamaba 'Aquí jugamos todos' que presentaba Ramón García, donde el público eran los concursantes y los 10 que más preguntas acertaban bajaban al centro del plató para pelear por el premio. Aquel día me llevé un viaje a Tailandia.

P: ¿Cuáles fueron los otros?

R: Rafa Guardiola, el que era director de Pasapalabra de Telecinco, me llamó para participar en 'Alta Tensión', que presentaba Christian Gálvez también. Estuve cinco programas, pero no era mi formato, aunque me lo pasé bien. También estuve en 'El Cazador' dos veces, en enero y octubre de 2020. Hice unas buenas primeras rondas, conseguí sobrevivir a las rondas de los cazadores, pero en la final… me fui a casa sin nada.

P: ¿Qué concursos ve en televisión en la actualidad?

R: La televisión y yo ahora tenemos una relación distante. A veces pongo un poco 'El Cazador' o 'Reacción en cadena', pero no veo Pasapalabra porque me crea mucha ansiedad y ganas de ir a concursar.