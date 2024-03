Montaña lleva 9 años y 800 programas como público en 'El Hormiguero': su pasión por Pablo Motos

Las gradas del plató de El Hormiguero están llenas todos los días de fans del programa que acuden a ver a Pablo Motos, sus invitados, a las hormigas y, si tienen un poco de suerte, llevarse un premio como una televisión o un coche.

Para acudir como público hay varios meses de espera y no se puede elegir el invitado, el que toca, tocó. Pero los espectadores más fieles del programa de Antena 3, si se fijan bien, pueden ver una cara que se repite a diario en las gradas, la de María de la Montaña Cercas.

La espectadora es un caso especial, ya que lleva acudiendo a ver a Motos los últimos nueve años y, exceptuando algún día que no ha podido ir por enfermedad o porque el equipo del programa ha necesitado su entrada para algún compromiso. Si no, Montaña es fiel a lugar en las gradas de El Hormiguero. “Desde que vengo aquí, mi vida es otra”, reconoce.

Montaña Cercas, en El Hormiguero. Carlos López Álvarez

EL ESPAÑOL ha podido charlar con Montaña unas horas antes de acudir a su cita diaria con Trancas y Barrancas en El Hormiguero para que cuente cómo surgió su afición a ir de público a programas de televisión y su fidelidad al de Pablo Motos.

Así empezó todo

Montaña recuerda que el primer programa al que acudió como público fue a Noche de fiesta, el espacio de Televisión Española producido por José Luis Moreno y que presentaban Carlos Lozano y Jacqueline de la Vega. Quería ir porque en uno de los especiales estaba Thalía y como su nuera es mexicana, pretendía que viera a la artista en directo: “Llamé a RTVE y dije que de qué forma podía ir de público al programa. Me dieron una dirección y el teléfono de una señora de Móstoles que llevaba los autobuses de público”, recuerda.

Otros programas a los que fue después, tras cogerle el gustillo a la televisión, fueron El programa de Ana Rosa, Con T de tarde, de Terelu Campos, Sálvame o El Desafío. “Me gusta ver los programas en directo y vivirlos, disfruto muchísimo. He ido a muchísimas galas de Navidad, de Nochevieja, de todo…”, admite.

Montaña, con Pablo Motos, durante un programa. Cedida

Montaña recuerda que esta afición por ir a programas de televisión surgió porque su marido estaba trabajando todo el día. "Se iba por la mañana a la boutique de Goya donde era el encargado, y venía por la noche porque tenía que cerrar la caja que habían hecho durante el día. Y claro, a mí me daba tiempo a irme con las amigas por la tarde, que es lo que hacíamos cuando yo trabajaba media jornada, a algún programa de televisión. Ir de público es mi hobby", asegura.

Su primera visita a 'El Hormiguero'

Montaña recuerda como si fuera ayer la primera vez que acudió al programa de Antena 3 hace ya casi una década: “Los primeros invitados que fui a ver fueron Luz Casal y Álvaro Urquijo que fueron a promocionar un concierto que iban a dar en la plaza de toros de Las Ventas”, afirma sin dudar la espectadora, que guarda cada programa al que ha ido en su memoria y en su videoteca, donde está cada minuto de esas entregas en las que ella ha estado en la grada.

Pregunta.– ¿Recuerda la primera vez que fue a El Hormiguero?

Respuesta.– Después de llevar 20 años yendo a programas en todas las cadenas, El Hormiguero me fundió los cables, me encantó, y decidí ir siempre que pudiera. Me enamoré del programa porque desde que voy, mi vida es otra. En el programa de Pablo Motos hay todo lo que me gusta, entrevistas a cantantes, actores y otros personajes, ciencia, magia, humor…

Montaña. con Richard Gere, en 'El Hormiguero'. Cedida

P.– ¿Lleva la cuenta de todos los programas a los que ha ido al plató?

R.– En estos nueve años que llevo yendo casi a diario a El Hormiguero habré estado en más de 800, lo sé porque los tengo grabados, porque a los que no voy no los guardo. Como me gusta mucho el cine me lo paso muy bien cuando van invitados de Hollywood. He visto a Tom Cruise, Dwayne Johnson, Vin Diesel...

P.– Pero también se habrá llevado unos cuantos regalos de los que entregan al público…

R.– La gente me pregunta por ellos, sí, pero para mí ir a ver el programa en el plató todos los días ya es un regalo. Me ha tocado alguna televisión, claro, pero solo una, cuando las dan otro día, a mí no me la entregan porque ya tengo. También me he llevado algún móvil, pero no tengo una colección (risas). Lo que me dan siempre que pueden son dos plazas, para una amiga y para mí.

P.– ¿Por qué no ha acudido a todos los programas?

R.– En ocasiones, las personas que se encargan de gestionar el público del programa necesitan plazas para compromisos, y yo les cedo las mías sin problema. Siempre que puedo voy, pero si no, lo veo en casa, porque el programa no me lo pierdo ningún día. También he faltado algún día si la salud no me lo ha permitido.

Como me llevo muy bien con los de la productora, 7yacción, también les ayudo a llevar gente de público a El Desafío, como tengo muchísimas amigas y conozco a tanta gente... A lo mejor vamos 20 o 30 personas al plató del programa. Nos ayudamos mutuamente.

Montaña Cercas, saludando a Pablo Motos. Cedida

P.– ¿Cuál es su motivación para ir todos los días a El Hormiguero?

R.– Es que, en primer lugar, soy tan feliz estando allí, me siento como si fuera de la familia del programa. Me llevo muy bien con todas las personas del equipo, charlo mucho con Valdi, el DJ; o con Rocky, de atrezzo, por ejemplo. Este programa me aporta felicidad, ilusión y optimismo.

P.– ¿Qué invitado o invitados le han gustado más?

R.– Recuerdo que disfruté mucho las veces que ha ido Will Smith, incluso me he hice fotos con el estadounidense. El día que fue Richard Gere bailé con él y le di un beso que no se me olvidará en la vida.

Aquel día vinieron autobuses hasta de Galicia para verle, y cuando me dijeron que podía ir yo al plató, estuve tres días sin dormir, y otros tres después tras el beso (risas). He visto a cantantes nacionales e internacionales, y a muchos actores de Hollywood, sobre todo de los de Marvel, que mi hijo y yo somos muy fans.

[Antoni Martínez, el psicólogo experto en la meditación de 'la muerte' que hace Pablo Motos]

Invitada de platino

El pasado 20 de diciembre de 2023, Pablo Motos interrumpió del desarrollo de El Hormiguero y su entrevista con Bertín Osborne, el invitado de aquel día, para darle una sorpresa en directo a Montaña, que no se lo esperaba.

"Venir aquí de público es una cosa muy difícil porque hay como dos meses de espera. Pero me dijeron las personas que llevan todo el tema del público solo hacen una excepción con una espectadora. Hay una señora que, desde que murió su marido, lleva viniendo a este programa cada noche durante los últimos nueve años", le explicó el valenciano a Osborne.

El presentador hizo una pausa para acercarse a esa persona del público: "Vamos a saludar a Montaña". La espectadora exclamó: "¡Me da mucha vergüenza! Soy la mujer más feliz del mundo. Desde que vengo a El Hormiguero mi vida es otra ", confesó la espectadora tras saludar al conductor del programa de Antena 3 y al cantante aquel día.

El galardón que conmemora a Montaña Cercas como 'Invitada platino'. Cedida

Entonces, Motos sacó una taza de color negro, como las que le regalan a los Invitados Platino, con el nombre de Montaña: "Esta noche vas a ser del Club Platino", le dijo el presentador, que le regaló la taza con su nombre, la tarjeta y, como a todos los invitados famosos que lo logran, un vídeo recopilatorio de lo mejor en sus nueve años en las gradas del programa: "Había soñado con este momento", afirmó Montaña, visiblemente emocionada.

P.– ¿Cómo se sintió cuando Motos le hizo entrega de la tarjeta del Club Platino que solo tienen los invitados que han ido es más de 10 ocasiones a El Hormiguero?

R.– Fue algo muy especial. Me habría conformado con la taza normal que tienen en la mesa, la que es blanca, pero Pablo me regaló la de Espectadora Platino (risas). Es verdad que en alguna ocasión lo había pensado, e incluso soñado, pero no me lo esperaba. Fue una gran sorpresa que lo hiciera en mitad del programa. A mi hijo le encantó y mi nieto, cuando se emitió, gritaba: “Mi abuela está en la tele”, se lo contó a todos sus amigos del colegio.

P.– ¿Dónde la ha colocado?

R.– La tengo en una vitrina en casa, en un lugar muy especial del salón porque este programa es parte fundamental de mi vida, sobre todo al no tener ya a mi marido, que falleció.