Manuel Cerdán ficha por el Máster de El Español para enseñar Periodismo de Investigación de calidad

Manuel Cerdán, uno de los periodistas de Investigación más acreditados de España, será una de las nuevas caras del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela en su próxima edición. Su fichaje refuerza de manera exponencial la propuesta profesional del diario líder de España, orientada a formar jóvenes periodistas con valores como el rigor, la seriedad, la valentía y la utilidad social dentro del periodismo diferenciador.

Si el maestro de periodistas Gay Talese formulaba varias veces la misma pregunta clave para llegar al fondo de su entrevistado, el periodista Manuel Cerdán aplica una táctica parecida, pero a su

manera. En sus cinco décadas dedicadas al periodismo de Investigación, cuando Cerdán se ha propuesto obtener una gran exclusiva ha trabajado, insistido y porfiado en la confirmación de un dato, de una sospecha, de un rumor, de un informe, de un soplo o de una intuición hasta poder publicar con garantías su historia periodística.

La manera de trabajar este género periodístico en busca de la deseada exclusiva es lo que enseñará Cerdán a los alumnos de la segunda promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL,

que comenzará este octubre de 2024 y finalizará en septiembre de 2025.

El Periodismo de Investigación, Datos, Verificación y Transparencia es una parte crucial del máster de másteres ofrecido por el diario presidido y dirigido por Pedro J. Ramírez. En este módulo de periodismo de exclusivas han dado clases ya periodistas como María Peral, Fernando Rueda, Jorge Calabrés y Sergio Sangiao, entre otros, que repetirán el curso próximo.

La incorporación de Manuel Cerdán corona la propuesta de aprendizaje práctico en un área tan importante como el Periodismo de Investigación, crecientemente decisivo en las empresas periodistas con la llegada de la Inteligencia Artificial generativa.

Destapar lo más oculto

¿Pero cómo distinguir el Periodismo de Investigación del que no lo es, para que no nos den gato por liebre? Habla Manuel Cerdán:

-A esta pregunta dediqué buena parte de mi tesis doctoral en Periodismo. Y, sobre todo, he dedicado muchos años de profesión. Por resumirlo en algunas ideas: 1) El Periodismo de Investigación es aquel que surge y fructifica por iniciativa y trabajo del periodista. 2) Es aquel que no se conforma con lo que te puede llegar en un dossier por fiable que sea. 3) Es aquel que busca desentrañar un tema escondido, difícil, de esos que el Poder, ya sea de un Gobierno, de una gran empresa, de la Conferencia Episcopal o de la Liga de Fútbol, por poner algunos ejemplos, prefieren tener tapado. 4) Es aquel que no se conforma con el buzoneo, con un anónimo… Pero que si llega así un indicio, el periodista lo trabaja hasta la extenuación….

El periodista de Investigación siempre debe actuar con “diligencia informativa” –muy apreciada por los jueces a la hora de dictar sentencia-, así como con el propósito inalterable de acercarse a la verdad

Cerdán, como ese pequeño ramillete de periodistas experimentados en levantar alfombras y abrir ventanas para desalojar mentiras con el ventilador de la verdad, se ha sentado muchas veces ante un juez. Calcula que unas 100. “He sido llevado a juicio un centenar de veces y no he perdido ninguna demanda”, presume.

Si el periodista norteamericano Talese convirtió en protagonistas a donnadies para atraer la atención del lector, Manuel Cerdán ha seguido el camino opuesto. Nada de donnadies. En una exclusiva periodística el tamaño social de la víctima sí importa. A mayor pieza, mayor calibre informativo en la denuncia de un delito.

Por eso, como dice el nuevo profesor de Periodismo de Investigación del Máster de EL ESPAÑOL y de la UCJC, el periodista de Investigación siempre debe actuar con “diligencia informativa” –muy apreciada por los jueces a la hora de dictar sentencia-, así como con el propósito inalterable de acercarse a la verdad. Efectivamente, un pequeño dato final puede y debe impedirte publicar una tentadora exclusiva si no es totalmente veraz.

Seriedad, olfato y astucia

Las jóvenes aspirantes a periodistas de Investigación se preguntarán los atributos imprescindibles que han de tener para hacer carrera profesional. Así lo ve Manuel Cerdán:

-Un periodista de Investigación ha de tener una buena formación, background, preparación intelectual, estar versado en diferentes materias, como el Derecho; ha de ser una persona seria y responsable; transmitir confianza tanto a sus fuentes como a su director del medio en el que trabaje; el olfato profesional también es muy importante; la astucia; ser valiente, no tener miedo; no dejarse secuestrar por su fuente; arriesgar sólo lo justo…

Con tantas décadas en la profesión, las vivencias de este periodista nacido en 1954 son interminables, trufadas siempre con anécdotas. Impagables en términos de transmisión de conocimientos.

Cerdán, muy metódico pese a su espontaneidad, tiene su librillo de actuación profesional. Indudablemente hará disfrutar a los alumnos del Máster explicando decenas de casos que derivaron

en grandes exclusivas.

En realidad, muchas investigaciones empezaron casi de la nada: una matrícula de un coche anotada por un juez despistado en un trozo de papel –sobre el secuestro por ETA del empresario

Emiliano Revilla-; un comentario jocoso en una reunión de amiguetes que finalizó con el escándalo de las cremas de la expolítica Cristina Cifuentes.

Los alumnos de la primera promoción del Máster de EL ESPAÑOL se convencieron en los seis meses en el Taller de Periodismo, previos a los seis meses de prácticas en el diario, de que sólo hay dos géneros periodísticos: uno es la Exclusiva y el otro, el Enfoque. “Si no tienes ni lo uno ni lo otro, sobrevivirás mal en la jungla de una redacción; tu información carecerá de la originalidad necesaria para ser percibida en el bazar de la producción diaria de temas”, señalaba Miguel Ángel Mellado, director del Máster.

“Medios materiales y tiempo para trabajar”, son otros dos requisitos de Manuel Cerdán para hacer buen periodismo de Investigación.

Ciertamente, los medios de comunicación, en la actualidad, no gozan de la salud económica de otros tiempos. De ahí que para ser contratado en una buena Redacción y para destacar hay que estar bien formados en el menor tiempo posible. De ahí el valor que tiene contar con un periodista como Manuel Cerdán en un buen Máster de Periodismo.

El currículum de Cerdán está impreso en las hemerotecas, en las librerías a través de ejemplares vendidos o grabado en intervenciones en radio y televisión. Sus investigaciones relevantes son numerosas: Roldán y los papeles de Laos; las escuchas del Cesid, que hizo caer a varios ministros; los Papeles de Sokoa; la localización de Paesa en París; el Caso Juan Carlos y Corinna o, mirando más atrás en el tiempo, los asesinos de ETA de la calle Correos.

Mucho que aprender en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. Un máster polivalente al enseñar cómo se escribe en una redacción y cómo funciona, a convertirte en periodista multimedia –del podcast al uso profesional de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial-; conocer la utilización de la Cámara, la radio y la televisión, además de saber hacer el Periodismo de Investigación de maestros como Manuel Cerdán.