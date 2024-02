El plantel de maestros del Máster de Periodismo de El Español: sabiduría y contactos para los alumnos

Una norma no escrita del Periodismo incita a no abusar de los gerundios. Algo tienen que no quedan bien en un texto informativo. Y, sin embargo, esta profesión de informar se aprende básicamente en tiempo de gerundio: practicando.

Los alumnos de la primera promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL - UCJC, que comenzó el 16 de octubre de 2023, están adiestrándose en el oficio con prácticas diarias y haciendo uso de tres gerundios más: escuchando, observando y repitiendo (esto último en homenaje a Antonio de Nebrija).

Citemos cuatro ejemplos: ¿cómo no escuchar con atención si está en el aula el consejero delegado de Atresmedia, el grupo audiovisual más importante de España y uno de los grandes de Europa; observar al fotoperiodista español con más Pulitzer, o al director de Comunicación de la Casa del Rey, o al periodista deportivo más famoso y con mejor imagen de Televisión Española?

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL - UCJC se comprometió en su lanzamiento a formar periodistas útiles para las redacciones, versátiles, multimedia y, por encima de todo, comprometidos con la ejemplaridad profesional. Para el cumplimiento de esta promesa al Taller de Periodismo (como en este máster se llama al aula) acuden desde octubre periodistas líderes en diferentes áreas.

Una de las primeras Máster Class fue la que dio Emilio Morenatti (1969), el 27 de octubre del año pasado. El fotoperiodista español, ganador de dos premios Pulitzer, conmovió a los alumnos cuando proyectó en la pizarra pantalla un documental con él de protagonista sobre su recuperación en un hospital de Estados Unidos tras perder una pierna en la guerra de Afganistán.

Emilio Morenatti tras su paso por el Máster de EL ESPAÑOL. José Verdugo

Morenatti no pudo explicar mejor cómo se consigue una exclusiva, "yendo a por ella, atreviéndote", aun a costa de resultar gravemente herido. "En el Periodismo hay que saber saltar vallas", sentenció con su voz vibrante de lobo solitario. "Me gusta ir solo a los sitios", admitió. Si para informar con fundamento hay que estar en los sitios, para un fotógrafo pisar el terreno es indispensable, por más que utilice enormes teleobjetivos con alcance kilométrico.

Una pena que entre los testimonios que escuchan absortos los alumnos no podamos contar con otro periodista y escritor tan grande como singular, Camilo José Cela, quien da nombre a la universidad copatrocinadora del Máster. Decía Cela en su Dodecálogo para periodistas que el primer mandamiento para todo profesional es: "Decir lo que acontece, no lo que quiera (el periodista) que acontece o lo que imagina que acontece".

Decir siempre la verdad ha sido el sintagma más repetido por los maestros que han acudidido a la llamada del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

También se refirió a esta noble exigencia Javier Bardají (1966), consejero delegado de Atresmedia, el grupo audiovisual líder en España. La empresa a la que pertenece Antena 3 y La Sexta, entre otros canales, facturó en 2022 un total de 950,8 millones, con unos beneficios de 112 millones, 2.508 empleados, de los cuales 700 son periodistas.

Los alumnos del Máster tomaron nota del correo de Javier Bardaji por si necesitan algo de él... No es difícil discernir qué puede pedir un periodista joven a Bardají tras tener el contacto de primera mano.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, el consejero delegado de Atresmedia fue cocinero antes que fraile. Trabajó en el lanzamiento de El Mundo como director de márketing y escribió en la sección de Televisión.

Javier Barjadí, consejero delegado de Atresmedia.

Desde su posición actual, como generador de empleo, el consejero delegado describió para los noveles periodistas las cualidades y capacitación que deben tener y desarrollar para conseguir un trabajo en su grupo.

Todos los grandes invitados del Máster de EL ESPAÑOL son periodistas, aunque algunos no desarrollen en la actualidad su profesión dentro de una redacción.

Es el caso de Jordi Gutiérrez (1959), director de Comunicación de la Casa de su Majestad el Rey. Felipe VI lo nombró para el puesto en 2015. Antes, Gutiérrez fue periodista de calle en diferentes medios, como Radio Nacional, Avui o TV3, hasta que llegó a Zarzuela en 1993.

Miguel Ángel Mellado, director del Máster, lo presentó a los alumnos como una de las peores fuentes que había tenido en su vida profesional, al ser sumamente discreto. "Como ocurre en la profesión con algunas fuentes recurrentes, tienes que saber interpretar hasta sus silencios para saber qué quieren decirte sin decirlo", señaló Mellado a sus 'masterianos'.

Jordi Gutiérrez, director de comunicación de la Casa Real, durante su intervención en el Master de El Español. E. E.

Quizás por llevar la contraria al presentador, Jordi Gutiérrez dio un pequeño 'scoop' en clase. Felipe de Borbón, ya desde que era príncipe de Asturias, dio la orden a sus chóferes de que pararan en los semáforos en rojo. "El tiempo de los otros conductores y de los peatones vale tanto como el mío", dijo Felipe VI, el rey obsesionado con el cumplimiento de las normas. De la Constitución abajo, todas las leyes han de ser cumplidas. Palabra del Jefe del Estado.

Los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL pudieron conocer de viva voz cuántos periodistas trabajan en Zarzuela –se pueden contar con los dedos de una mano-, así como las cualificaciones preferentes para próximas contrataciones, que se producirán. Fue una información privilegiada para los alumnos de este máster.

El periodista David Jiménez (1971) fue el primer invitado especial. Jiménez, ex director de El Mundo, es el comunicador más leído y citado en las facultades de Periodismo en España. Su libro, El Director, en el que cuenta sus vicisitudes al frente del citado diario, es uno de los preferidos entre los futuros profesionales.

Al acabar la clase de David Jiménez, varios alumnos buscaron el mapa de Asia. Momentos antes, el invitado les había exhortado a que si al acabar las prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL –que comienzan el próximo mes de abril y acaban en septiembre- no tienen algo mejor vivieran una aventura y se establecieran en algún lugar noticioso del mundo. "Yo lo hice y en 15 años pasé de ser corresponsal en Asia a dirigir un diario", señaló.

El periodista David Jiménez, impartiendo una Masterclass en el Máster de El Español.

Jesús Álvarez (1958), el periodista de Deportes de TVE más reconocido por los espectadores, recién jubilado -"a la fuerza", puntualizó-, estuvo próximo y muy pedagógico con los alumnos en las instalaciones del Medialab de la UCJC, donde aprenden radio y televisión. Otra parte importante del Máster. Para Jesús Álvarez no fue fácil transmitir 47 años de profesión en unas dos horas de encuentro.

Jesús N. Arroyo, director de Comunicación de la Fundación Caixa, una institución que destina casi 600 millones en obra social; Arturo Larena, director de EFEverde; Esther Paniagua, experta en Inteligencia Artificial..., también pasaron por el Taller de Periodismo de EL ESPAÑOL.

Próximamente también acudirá un invitado con un perfil diferente: Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo de Prado y ex director de Coca Cola España.

También han dado una Máster Class periodistas como el cronista político Graciano Palomo o profesionales de EL ESPAÑOL con dilatadas carreras como Fernando Garea, ex presidente de la agencia EFE y corresponsal político del diario, y Esther Esteban, entrevistadora de primera y presidenta ejecutiva del Digital de Castilla-La Mancha, asociado al diario que preside y dirige Pedro J. Ramírez.

El Periodismo se aprende trabajando, escuchando, preguntando y observando a los grandes. Tener a estos invitados, para abrir ventanas inspiradoras y de oportunidad, era uno de los compromisos con los alumnos inscritos en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. Se ha cumplido. Una experiencia que tendrá su continuidad el curso próximo. Comenzará en octubre de 2024 y finalizará en septiembre de 2025, con seis meses de prácticas remuneradas en la redacción del diario líder de España y varios contratos para los alumnos destacados.

