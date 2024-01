El ensayo con Inteligencia Artificial de los alumnos del Máster de El Español: así aprenden periodismo

Los alumnos de la primera promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL – UCJC se han enfrentado a una prueba tan novedosa como exigente: la publicación de un número especial centrado en la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en la sociedad, en la economía y en los propios medios de comunicación. La experiencia fue muy positiva.

El Máster de Periodismo del diario líder de España, que inició con éxito su andadura el pasado 16 de octubre de 2023, está cumpliendo con dos de sus compromisos fundacionales: ser un máster práctico y enseñar a los alumnos el ejercicio de la profesión con las herramientas del siglo XXI.

Durante varias semanas, los jóvenes periodistas han estudiado, analizado y profundizado en algunas de las cuestiones más candentes que la irrupción de la IA ha puesto sobre la mesa.

Tras realizar la pertinente búsqueda de datos y entrevistar a fuentes de autoridad, los alumnos realizaron una decena de trabajos periodísticos, algunos de los cuales serán publicados en EL ESPAÑOL en estos días.

¿Cómo se regula algo tan etéreo y que apenas ha comenzado a despuntar como es la inteligencia artificial? ¿Cómo afectará al futuro del trabajo de millones de profesionales que se ven amenazados por esta tecnología? ¿Podrá la IA ayudarnos a reconectar con nuestros seres queridos fallecidos o, por el contrario, abre un debate ético y psicológico sobre sus posibles perjuicios en la superación del duelo? ¿Podría esta nueva herramienta simular con gran aproximación cómo sería un debate entre Marx y Sócrates en pleno siglo XXI? ¿Cuáles son y serán los usos de la IA en campos tan específicos como el deporte?

Alberto Iglesias Fraga, director de D+I – EL ESPAÑOL

Estas son algunas de las preguntas como punto de partida que los estudiantes se hicieron para comenzar sus investigaciones. La relevancia de la inteligencia artificial es inequívoca, como se demostró en el reciente Foro de Davos.

IA, corazón del Máster

Este especial es la culminación del bloque formativo específicamente diseñado para aproximar la inteligencia artificial a la primera promoción de alumnos del Máster de Periodismo EL ESPAÑOL – UCJC.

Integrado en el módulo dedicado al Periodismo Multimedia y Nuevas Narrativas -en el que también se enseña a realizar Podcast de primer nivel, a la utilización de la cámara o al ejercicio periodístico con las redes sociales- los jóvenes periodistas han aprendido a aprovechar las principales tecnologías de IA generativa en múltiples soportes (texto, audio, vídeo, imágenes...).

Siempre como una herramienta más en la que apoyar su trabajo y no como un reemplazo al mismo. Además, y así lo demuestra este especial, han indagado en la cobertura de temas relacionados con la IA con una actitud crítica y profesional.

Valores que no sólo representan al periodismo de calidad en su conjunto, sino que son los que han convertido al medio fundado por Pedro J. Ramírez en líder absoluto de audiencia en 2023.

"La inclusión de la inteligencia artificial en el programa de este Máster representa la ambición de cubrir una de las tendencias más en auge de estos momentos. Pero no sólo eso: el periodismo no debe vivir de espaldas a cualquier tecnología que puede facilitar nuestra labor, que es informar; eso sí, sin dejarse llevar por las pretendidas bondades de la IA. Esto mismo desembocaría en una pérdida de relevancia, de fomento de la desinformación y de devaluación de nuestra profesión", explica Miguel Ángel Mellado, director del Máster y ex director de Información de EL ESPAÑOL.

Alumnos de la primera promoción del Máster en Periodismo de EL ESPAÑOL en colaboración con la Universidad Camilo José Cela.

Alberto Iglesias Fraga, director de D+I – EL ESPAÑOL, ha sido el encargado de impartir el bloque formativo dedicado a la IA. Uno de sus esfuerzos ha consistido en superar la barrera de la mera transmisión de conocimientos y lograr que los alumnos incorporen a su haber de periodistas la inteligencia artificial.

Para conseguirlo los alumnos han tenido numerosas clases sobre esta materia, similar a cursos específicos que se ofrecen en el mercado sobre inteligencia artificial. El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL concilia clases y prácticas con visitas de especialistas de primer nivel en diferentes áreas del Periodismo.

Esther Paniagua ha sido la primera profesora invitada de IA. En su charla se adentró en el inmenso océano de desafíos éticos y limitaciones morales en torno a la inteligencia artificial. La premiada periodista, autora del libro 'Error 404', compartió con los estudiantes las últimas novedades en el campo de esta tecnología, sus impresiones y reflexiones sobre el futuro de la profesión.

El curso 2024/2025

El Máster de Periodismo comenzó su primera edición en octubre de 2023 y finalizará en septiembre de este año. Consta, pues, de seis meses en el aula taller de Periodismo, en el campus de la UCJC en Madrid capital, y otros seis meses de trabajo remunerado en la redacción de EL ESPAÑOL.

Alberto Iglesias, director de D+I – EL ESPAÑOL

Abierto a graduados universitarios, en Periodismo o en otras carreras, los mejores alumnos según su expediente final serán contratados por el diario. Así sucederá, como mínimo, con dos de ellos.

El próximo mes de octubre tomará el relevo la segunda promoción del Máster, tras el éxito en la convocatoria de la primera edición. Los nuevos matriculados tendrán la oportunidad de aprender la práctica del Periodismo de siempre con las herramientas del presente. Una fórmula aplicada por EL ESPAÑOL con el éxito como confirman su liderazgo nacional por el número de usuarios y por su influencia política y social.

Abierto ya el plazo de matrícula para la promoción 2024/2025. Consulta toda la información en la página web de la UCJC - Máster de Periodismo.

