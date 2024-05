Nuria Roca cumple 30 años en TV: "Me gustó mucho Alfonso Guerra cuando vino a 'El Hormiguero'"

Llevamos 30 años viendo a Nuria Roca en televisión, ya que la valenciana ha presentado y participado en multitud de programas a lo largo de tres décadas. Además, es de las pocas que puede presumir que ha pasado por todos los canales de televisión españoles, desde Televisión Española hasta laSexta, pasando por Cuatro, Antena 3, Telecinco, Canal 9, TNT España... Son lugares en los que ha demostrado que no hay formato que se le resista.

También ha tenido algunas incursiones en la ficción como en la serie Javier ya no vive solo, donde compartió protagonismo con Emilio Aragón; cameos en 7 vidas o La que se avecina; u ocho episodios en Madres. Amor y vida. También ha estado de gira teatral junto a Antonia San Juan con la obra La gran depresión.

En la actualidad, los espectadores la pueden ver todos los jueves en El Hormiguero (también acude algún lunes con su sección de magia) y los domingos al frente del magacín en directo La Roca. En ambos comparte plató con su marido Juan del Val, su compañero inseparable desde que el escritor la entrevistó para una revista en la que trabajaba. EL ESPAÑOL ha contactado con Roca para hacer un repaso a su extensa trayectoria profesional, sus inicios en el mundo de la televisión, cómo es su día a día o como define a dos de las personas más importantes de su vida: Juan del Val y Pablo Motos.

Nuria Roca colaborando en El Hormiguero. Cedida

Artista

El mundo de la televisión nunca fue un objetivo profesional para Nuria Roca. Ella soñaba con ser artista, ya que le gustaba mucho dibujar y pintar, o escritora, que esta faceta sí que la ha desarrollado porque ha publicado hasta el momento varios libros: Sexualmente; Los caracoles no saben que son caracoles; Para Ana (de tu muerto), junto a Juan del Val; Lo inevitable del amor (también con Del Val) y Sexualmente II.

Además, junto a su marido tiene el podcast Cita doble, donde se sientan junto a otras parejas para hablar de los distintos tipos de relaciones que existen con entrevistas, debates y juegos donde desmitificar todo lo que damos por hecho en las relaciones: economía familiar, ideologías políticas dentro de la pareja, sexualidad, maternidad y paternidad o conciliación.

Pregunta: Retrocedemos en el tiempo para preguntarle: ¿Cómo era de pequeña en el colegio?

Respuesta: Fui siempre una niña muy responsable y bastante estudiosa, creo que era por ser la mayor de mis hermanos (risas). Me recuerdo como una niña feliz jugando en el colegio, un centro donde hacíamos muchas excursiones y actividades. Eso sí, tenía una mente muy inquieta y me gustaba probar y descubrir cosas. Creo que aproveché la niñez al máximo y luego, las etapas posteriores, también.

P: ¿Y qué quería ser de mayor? ¿Soñaba con ser presentadora en televisión?

R: No, no, qué va. Cuando me preguntaban de pequeña que qué quería ser, siempre decía que pintora y escritora. Pintaba muchísimo e, incluso, todavía tengo cuadros que hice de pequeña colgados en mi casa, porque la primera actividad extraescolar que tuve fue pintura. Con cuatro años iba a casa de un matrimonio que se llamaban Ramón y Delfina y me enseñaban a pintar, desde entonces tengo los dibujos guardados. También me gustaba mucho escribir cuentos, hacer cómics… También hice algo de dibujo técnico.

P: ¿Qué estudió?

R: Yo soy de la etapa de BUP, COU y Selectividad e hice Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de Valencia.

P: ¿Y cómo terminó en el mundo de la televisión estudiando una arquitectura?

R: Llegué a la televisión de casualidad. Fui a concursar a un programa que se llamaba Enhorabuena para conseguir fondos para el viaje de final de carrera y gané, me llevé un dinerillo y me llamaron para un casting.

P: ¿Cuál fue su primera experiencia como presentadora?

R: Fue en año 1994, por lo que cumplo este año 30 años en televisión, en un formato de Canal 9 que se llamaba La sort de cara, que era un concurso de preguntas (luego pasó por Fem tele y en 1998 fichó por Televisión Española para ponerse al frente del programa de animales Waku Waku).

P: ¿Cómo resumiría su trayectoria en televisión?

R: ¿Cuánto tiempo tienes? (risas) He pasado por todas las cadenas de televisión y he hecho programas de todo tipo, desde magacín a 'reality', programas de corazón, concursos, de entrevistas, espacios culturales, incluso informativos. Estuve presentando los de Canal 9 durante un año entero.

Es verdad que hay programas que te marcan, claro. Mi primer programa a nivel nacional fue Waku Waku en Televisión Española y de la mano de Chicho Ibáñez Serrador, y eso es un hito muy importante, pero luego hay otros formatos que te van marcando la trayectoria.

Nos pierde la fama, Factor X, Grand Slam, Reforma sorpresa, Perdidos en la tribu… en fin, es que son tantos… Factor X, por ejemplo, que ahora ha vuelto a Telecinco, en aquel momento fue un programa absolutamente revolucionario, que lograba unas grandes audiencias en Cuatro, un canal que acababa de nacer.

Nuria Roca y Pablo Motos. Cedida

P: ¿Y su faceta como actriz?

R: En 2001, Emilio Aragón me propuso trabajar con él en la serie Javier ya no vive solo de Telecinco y, a partir de ahí, he ido desarrollando mi faceta como actriz en los proyectos que me han ido ofreciendo como pequeños cameos en La que se avecina, El hombre de tu vida o varios episodios en Madres. Amor y vida.

La ficción me entusiasma y tuve la oportunidad hace tres años de embarcarme también en un proyecto nuevo que fue el teatro. Hice la gira de la Gran Depresión con Antonia San Juan por toda España y fue uno de los proyectos más interesantes que he tenido entre manos. Y me encantaría repetir, claro.

P: De las series que hay ahora en emisión, ¿le gustaría tener un papel en alguna?

R: Últimamente estoy viendo muchísimas series, pero La Mesías me ha entusiasmado y me habría encantado estar en ese universo.

Juan del Val

Dos de las personas más importantes de la vida de Nuria Roca son Juan del Val y Pablo Motos. Con el primero lleva 24 años casada, desde que se conocieron en la época de Waku Waku y el madrileño trabajaba en una revista y la entrevistó. Con Motos coincidió en Canal 9 en varias ocasiones y, posteriormente, trabajaron varios años juntos en el programa de M80 No somos nadie, donde estaban también Juan Ibáñez, Damián Mollá, Luis Piedrahita y otros integrantes del actual equipo de El Hormiguero: “A Pablo le conozco hace 24 o 25 años por lo menos”, afirma la presentadora.

Su relación con Del Val es muy especial ya que llevan muchos años trabajando juntos codo con codo, ya sea en programas, escribiendo libros... En la actualidad, además de verse en casa a diario, coinciden en el plató de El Hormiguero, en el de La Roca y en su podcast, Cita doble.

P: ¿Cómo es Juan del Val como compañero de trabajo?

R: Es que llevo trabajando con él desde que le conozco. Imagínate, toda la vida juntos y nos gusta mucho trabajar mano a mano, ser compañeros de trabajo, de vida, padres, viajar juntos... Entonces, todas las cosas que nos gusta hacer juntos procuramos llevarlas a cabo. Nos entendemos muy bien, nos complementamos y, en ese sentido, creo que formamos un buen equipo.

P: ¿Pero cómo evitan llevarse el trabajo a casa? ¿Hablan de El Hormiguero o de La Roca en su hogar?

R: Sí, no lo evitamos, sería ridículo no hacerlo. El trabajo forma parte de tu día a día, entonces, en una conversación en casa hablas del trabajo, de la hipoteca, de la compra… Creo que es muy enriquecedor también poderlo hablar fuera del entorno del trabajo y llevártelo a casa para tratarlo con cierta distancia.

Programas actuales

En la actualidad, la presentadora valenciana tiene dos proyectos en Atresmedia, como colaboradora y tertuliana en El Hormiguero de lunes a jueves en Antena 3 y, los domingos, está al frente en laSexta del magacín La Roca, donde trata temas en directo como la actualidad, la cultura, el cine o la televisión con un tono más desenfadado, incluyendo tertulias, reportajes, conexiones en directo y entrevistas en plató ya que se emite de 15:30 a 20:00 horas.

Nuria Roca y más colaboradores de El Hormiguero. Cedida

P: ¿Cómo es su día a día?

R: Tengo que organizarme bien la agenda (risas). A El Hormiguero suelo ir solo los jueves, a menos que tenga que hacer la sección de magia, que es los lunes. Me gusta llegar pronto para preparar los temas e ir a maquillaje con tranquilidad. Luego tenemos el ensayo, que es como una 'masterclass' de televisión, y luego comienza el programa. Disfruto mucho yendo a El Homiguero.

Para La Roca, los jueves hacemos la reunión de contenidos y decidimos qué temas vamos a llevar el domingo, cerrando la escaleta. Durante el viernes vamos desarrollando todos los temas, el sábado cerramos guion y el domingo hacemos el programa. Esa es mi dinámica todas las semanas. Y luego, el resto de días, los dedico a otros menesteres (risas).

P: ¿Esperaba que le llegara la oferta para presentar La Roca?

R: No, nunca te esperas que te ofrezcan algo así. Pero, de repente, me llamaron, me dijeron que tenían la idea de un programa para los domingos, que si me apetecía hacerlo y acepté. Fue fantástico porque, en realidad, era algo que quería hacer, un programa en televisión que se pareciera mucho a uno de radio, un formato en directo donde tienes actualidad, información, entretenimiento, aprendizaje... lo tienes todo.

P: ¿Esperaba el respaldo de la audiencia y la renovación?

R: Eso siempre se espera, bueno, más que esperarlo, lo deseas, y luego sucede o no sucede. Pero sí que es verdad que en este tipo de formatos que tienen algo parecido con la radio son de largo recorrido. Es decir, para que funcionen realmente y tengan respaldo tienes que apostar, tienes que sufrir un poquito con ellos para que se asienten. Si no, es imposible.

Si vas única y puramente al dato, pues a lo mejor haces tres malos consecutivos y lo quitan, entonces el programa no puede evolucionar. Este tipo de formatos viven de la evolución, que en televisión es un pelín más lenta que en el de una radio.

Atresmedia ha tenido paciencia y empeño en que nosotros funcionemos. Y así está siendo, tenemos un nicho de espectadores que está ahí cada domingo, aunque la audiencia va fluctuando, un día nos va mejor, otro menos mejor... Pero estamos muy satisfechos porque estamos creando una marca y un sello propio, que eso es muy importante.

P: ¿Falta paciencia en la televisión con los programas?

R: Esto ha pasado desde hace 30 años, no nos engañemos. Los programas, cuando no han funcionado, los han quitado. Depende mucho de las expectativas que tenga la cadena con un programa, si va a ser de largo recorrido, si tiene una duración determinada… si, por ejemplo, son ocho entregas y ves que en la tercera ya no funciona, pues lo retiran. Esto ha funcionado siempre así. Los que trabajamos en la tele le metemos toda la ilusión del mundo a los programas en los que estamos embarcados. En algunos me habría gustado más que hubieran tenido algo más de paciencia, pero también entiendo las decisiones cuando se toman.

Igual que disfrutas de un éxito de un programa, te duele personalmente cuando lo quitan porque tú le has puesto mucha ilusión y pensabas que la gente lo iba a ver. Te duele el corazón y el cuerpo entero cuando lo retiran por ti, por el equipo, la productora, la cadena... Existe una especie de duelo cada vez que un programa no funciona.

Una fotografía de Nuria Roca. Cedida

P: ¿Cómo recuerda los programas en los que tuvo que sustituir a Pablo Motos al frente de El Hormiguero?

R: Fueron fantásticos, una experiencia súper emocionante, enriquecedora, de aprendizaje y de disfrute. A lo mejor puede parecer un contrasentido porque estábamos en un momento muy complicado con la covid de Pablo y del resto del mundo, pero profesionalmente lo disfruté mucho. Es que El hormiguero es un programa diez. Entonces, claro, poder formar parte de él de cualquier manera, ya sea colaborando, en guion, presentando... es maravilloso y una suerte.

P: ¿Y su faceta de maga en el programa de Antena 3? ¿Le ayuda alguien a prepararlos?

R: Surgió de algo absolutamente casual y espontáneo, como todo lo que acaba funcionando. Comentamos que sería divertido hacer una sección de magia, pero que hiciera mal los trucos, que se viera todo, que fuera un desastre. Me preguntó Pablo que si me atrevía y le dije que sí. No me ayuda nadie. Porque si, por ejemplo, si me ayudara Luis Piedrahita, que es mago, los trucos me saldrían bien (risas). Todo esto es un aprendizaje lógico, pero la gracia de la sección es que no salgan los trucos o que se vean. Entonces, a partir de ahí se crea un personaje de maga, es una ficción.

P: ¿Cómo explica el éxito de las tertulias de El Hormiguero?

R: Las tertulias aparecieron en la pandemia porque, evidentemente, no había invitados y había que solventar el contenido de la escaleta del programa. Aquello funcionó muy bien y, de hecho, lo siguen haciendo porque se han convertido en una parte importante de El Hormiguero.

Nuria Roca en El Hormiguero. Cedida

Nunca sabes qué va a suceder en una tertulia y ese factor sorpresa está muy bien. Desde la tertulia de los cómicos que cuentan sus locuras a la nuestra, que los que estamos sentados en la mesa somos un poco cada uno de su padre y de su madre, todos mezclados hablando de actualidad y de cosas divertidas y de anécdotas forman un cóctel muy interesante.

P: ¿Qué personajes, de los que han pasado por el plató de El Hormiguero, le han llamado más la atención?

R: Como espectadora desde casa, porque no voy todos los días al plató, de los más recientes, José Sacristán me gustó mucho, y Alfonso Guerra. Javier Cámara, también. Es maravilloso cada vez que va, siempre es un show. De los de Hollywood, me encantó la entrevista a Sofía Vergara o cuando fue Harrison Ford.

Vida personal

Entre los programas de televisión, el podcast o los eventos publicitarios, a Nuria Roca le queda poco tiempo libre por lo que la valenciana admite que, cuando no está trabajando, lo que más le gusta hacer es “no hacer nada”, señala entre risas.

“Ahora me he aficionado a andar y le estoy cogiendo el gustillo, me hago siete u ocho kilómetros cada vez que salgo. Soy bastante vaga para hacer ejercicio, pero le estoy cogiendo el punto a caminar”, comenta.

La presentadora afirma que le gusta aprovechar el tiempo que pasa en su hogar porque “cuando tienes periodos donde trabajas mucho, el tiempo libre es muy preciado y yo lo aglutino para estar en casa. Pero también me encanta viajar, me apasiona ir a Nueva York con Juan. También salir a comer o a cenar juntos”, concluye.