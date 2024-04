El método de Rafa Calleja, el entrenador que pone a Roberto Leal 'más fuerte que el vinagre'

Roberto Leal es uno de los presentadores de moda en televisión. El conductor de Pasapalabra triunfa cada tarde en el concurso de Antena 3 logrando grandes audiencias, labor que compagina con la grabación de la quinta temporada de El Desafío, el espacio producido por 7yacción que se emitirá el año que viene en Atresmedia.

El resto del tiempo de su vida, el sevillano la reparte entre su familia, su faceta como escritor y el deporte. Ya era conocida su afición al running compartiendo kilómetros con Raúl Gómez o jugando al pádel con el entrenador de boxeo, Jero García, pero ahora ha encontrado una nueva afición: el CrossFit.

Leal se ha aficionado a este entrenamiento basado en ejercicios variados de peso con barra, y movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad acudiendo todas las semanas, como refleja en sus redes sociales, al box CrossFit Soforem en Las Rozas (Madrid), donde guiado por su entrenador, Rafa Calleja, se está poniendo “más fuerte que el vinagre”, como diría Raúl Gómez.

Roberto Leal, durante una sesión de CrossFit. Cedida

EL ESPAÑOL ha contactado con Calleja para que explique cómo es ese duro entrenamiento funcional al que se está sometiendo el presentador para mantenerse en forma, las virtudes del CrossFit para nuestro cuerpo y como él lo compatibiliza con su labor como Global CMO en la empresa de videojuegos OWO.

¿Qué es el CrossFit?

El CrossFit es una técnica de entrenamiento que conecta movimientos de diferentes disciplinas, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el gimnástico. Consiste en acometer un programa de ejercicios (flexiones, tracción, etc.), en un tiempo determinado y con un número definido de veces y está basado en los ejercicios de cuerpos militares, policiales y de bomberos.

Así nació el box CrossFit Soforem, como un centro de preparación para opositores a bomberos y fuerzas de seguridad del estado en 2009, y se convirtió en centro oficial de CrossFit en 2011. Fue uno de los primeros boxes en abrir en España cuando empezaba a popularizarse entre algunos deportistas de muchas disciplinas. Nacho Porras, Carlos González y Rafa Calleja, los fundadores del box, adoptaron esta disciplina como base para las preparaciones físicas de sus opositores y a su vez acercándose al público general que quisiera estar en forma.

Ahora, Rafa Calleja se ha convertido en el entrenador de Roberto Leal. Tiene más de 15 años de experiencia como entrenador de artes marciales y de CrossFit. Adicionalmente ha acudido múltiples seminarios de Halterofilia (FEH), Kettlebells (IKC), Strongman y Powerlifting y gimnasia deportiva, entre otros, además de haber competido en diversos eventos de CrossFit a nivel nacional como internacional.

Pregunta.– ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo terminó como entrenador de CrossFit?

Respuesta.– Llevo practicando deporte toda mi vida. He hecho artes marciales, he jugado al rugby y muchos otros. Mi caso es un poco atípico porque tengo mi carrera profesional, la de Marketing, y mi trabajo por otro lado que nada tiene que ver con esto (es Global CMO en la empresa de videojuegos OWO), pero a la vez hago entrenamientos en el box desde hace ya unos 13 años con mis socios Nacho y Carlos.

Rafa Calleja, entrenador de CrossFit, con sus socios. Cedida

Esta faceta la disfruto mucho y estoy continuamente formándome, tanto con gente del mundo del CrossFit como con gente externa, organizo seminarios, cursos de nutrición y procuramos rodearnos de gente muy profesional en todos los ámbitos para poder tener una visión muy completa

P.– ¿Qué cree que tiene de especial el CrossFit, pues quien lo prueba se engancha?

R.– Este deporte, al final, es la base de muchos otros deportes. Es un método de entrenamiento en el que, si lo tratas de forma muy personalizada y lo haces correctamente, puedes conseguir que cualquier persona, mayor o joven, mujer u hombre, atleta o en mal estado de forma, pueda ganar una fuerza física, una resistencia y un manejo de su cuerpo que, con otro deporte, sería mucho más complicado.

El CrossFit es la base para poder hacerte mucho más eficiente en tu vida personal y en cualquier otro deporte que practiques. En nuestro box tenemos a gente que hace ultra maratones, a gente que hace triatlones, esquiadores profesionales, gimnastas… este entrenamiento, al final lo que hace es, mejorar tu forma física al completo, y eso se aplica a cualquier disciplina y al día a día de cualquier persona. Eso, sumado a que supone un reto colectivo, con todos los compañeros con los que trabajas y, a la vez, un reto personal con uno mismo, es lo que lo hace tan atractivo.

P.– ¿Qué le diría a esa gente que piensa que el CrossFit es solo mover ruedas gigantes, levantar barras y hacer el bestia?

R.– Bueno, les diría que también (risas), pero que eso es solo una pequeñísima parte, quizá la más llamativa, y, por tanto, la que más se ve. El hecho de pensar que se limita a eso surge del desconocimiento total de la disciplina.

El CrossFit es una técnica de entrenamiento muy completa, que tiene tres patas principales. La primera es la gimnástica. Son ejercicios de repeticiones con tu propio peso físico, algo similar a la calistenia, esta parte puedes trabajarla con sentadillas, burpees, dominadas, flexiones haciendo el pino… Luego estaría la parte de cardio, en la que trabajamos el punto aeróbico muy potentemente. Puede ser con ciclismo, con carrera, con remo, con natación… Y por último, la parte, que más llama la atención, que es la halterofilia, con el levantamiento de pesas y el movimiento o lanzamiento de objetos pesados.

Roberto Leal, tras una sesión de CrossFit. Cedida

Con Roberto Leal hacemos mucho hincapié en la movilidad y los temas posturales, sobre todo en la halterofilia donde, a partir de cierta edad, al levantar peso hay que tener cuidado con no estar fuera del rango de movimientos que debe tener tu cuerpo funcional. Tenemos una atención muy personalizada y una corrección continua.

P.– ¿El CrossFit es apto para cualquier persona o tiene ciertas limitaciones de peso, edad o forma física?

R.– Es para todo el mundo a partir de los 16-18 años, antes no porque el desarrollo muscular y óseo no está completo. Cumpliendo ese requisito es ideal para cualquiera porque cada ejercicio se adapta a la persona en cuestión.

Por ejemplo, alguien no es capaz de levantar su propio peso en una dominada, pues se le puede adaptar con una goma de resistencia, más o menos gorda, que le ayude a subir y le quite una parte del peso. El rango de movimiento, al final, es el mismo que el que hace alguien que sí puede hacer la dominada completa, pero la fuerza aplicada es la adecuada para esa persona en ese momento concreto de forma física. Buscamos rangos de movimientos que sean similares en un ejercicio aplicado para cada persona.

En el box tenemos entrenando a la vez gente de 62 años y de 18, gente que pasa los 100 kilos y otros que están en poco más de 40, gente que son deportistas profesionales y otros que acaban de empezar a entrenar. Aunque pueda parecer que es un entrenamiento general, es muy particular y personalizado.

P.– ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes del CrossFit?

R.– Si eres cuidadoso no tienes porque sufrir ninguna lesión, pero como en todo, hay ciertos riesgos. En 13 años en el box hemos tenido únicamente dos lesiones, la gente se lesiona practicando deportes fuera, haciendo pádel, fútbol… esguince, rodillas, hombro.

El entrenamiento de Roberto Leal

En las redes sociales de Roberto Leal las imágenes se reparten entre su familia, su trabajo y sus entrenamientos, que cada vez se han vuelto más habituales sus fotos y vídeos entrenando en CrossFit Soforem levantando pesas o saltando a la comba, por ejemplo.

El sevillano, que fue portada de la revista Men’s Health hace unos años, ha querido recuperar la forma de aquella época entrenando casi a diario junto a Rafa Calleja en el box que tiene en Las Rozas.

P.– Cuénteme, de forma un poco más específica, ¿cuál es el entrenamiento que hace Roberto Leal?

R.– En el box hacemos una programación que es la misma para todo el mundo, pero con cada persona nos marcamos una serie de características que queremos potenciar y unos plazos determinados para ello. Para lograr esos objetivos empleamos esas tres patas del CrossFit de las que hemos hablado, que se van complementando unas con otras a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, a alguien en el ciclo uno, donde se potencia mucho más el que la gente coja esa fuerza física por encima de, a lo mejor, levantar más kilos. Luego la combinas un poco menos potenciada en la fase dos, donde metes a lo mejor más ejercicios gimnásticos para que esa persona pues también tenga con todo su cuerpo y una serie de partes de movilidad.

Con lo cual, lo que para mí representa un esfuerzo titánico, para ti a lo mejor representa un esfuerzo mínimo. Como todo está combinado, puede ser que en un día haya seis ejercicios para hacer, tres se te den muy bien y tres muy mal, pero a mí se me den muy bien justo los que a ti se te dan mal y a tres normal. Eso hace que te complementes y seas muy completo en todo momento.

Siempre decimos que es un deporte un poco frustrante porque es muy complicado que todo esté muy bien. Puedes ser muy bueno en halterofilia, pero, a lo mejor, tu cuerpo te pesa un poco más cuando vas a gimnásticos y te cuesta.

Roberto, al final, tiene el mismo entrenamiento todo el mundo en el box, pero a la vez personalizado para él, en cuanto a cómo tiene que levantar, cuanto tiene que levantar, como tiene que moverse… Es decir, su ejercicio, haciendo el mismo que otros, es diferente en todo momento. En el caso de Roberto, él también viene a clases particulares de gimnásticos y de halterofilia de vez en cuando, eso ya sí que es un tema más personalizado.

P.– ¿Cómo es Roberto Leal como alumno? ¿Es formalito o a veces se despista?

R.– Roberto vino con muchas ganas desde el principio, pero a la vez muy precavido porque le habían dicho que el CrossFit era muy lesivo. Yo le tranquilicé y le dije que eso dependía mucho de quien te llevara y le puse mi ejemplo.

Llevo haciendo este deporte 13 años, compito a nivel nacional e internacional y no me he lesionado nunca. Tengo 49 años para 50, soy una persona de cierta edad, y estoy haciendo el bestia con pesos muertos de 200 kilos. Si haces bien los movimientos, tienes una técnica depurada y de no eres prisionero de tu ego, lo normal es que evoluciones rápidamente de manera muy sana.

Ahora creo que Roberto está en ese punto de empezar a pensar: “Puedo levantar más y no me dejáis”. Es un tío muy competitivo, pero con mucho coco y que entiende muy bien a su cuerpo. Cuando estamos haciendo ejercicio sabe dónde está el límite y no se pasa, que es algo muy importante en este deporte.

P.– ¿Cómo ha visto su evolución?

R.– Técnicamente ha evolucionado muchísimo. Es verdad que viene mucho a entrenar y, lógicamente, cuanto mayor es la frecuencia, más fácil y rápido ves mejoras. Ha aumentado mucho su fuerza, de lo que mueve ahora a lo que movía hace tres meses ha mejorado, es más rápido, más ágil y, sobre todo, le veo con mucha más energía. Creo que está un poco viciado al CrossFit, tanto que se ha montado un gimnasio en casa (risas).

P.– Leal también es runner: ¿Cree que el aumento de la musculatura, gracias al CrossFit, le ayuda o le perjudica para ese deporte?

R.– Ayuda porque él, al final, está generando músculo, pero no aumentando volumen como tal. La fuerza le va a ayudar a entrenar muchísima más resistencia. Es verdad que si solo hiciese pesas sería diferente, pero en nuestro caso hace mucho aeróbico, con lo cual la resistencia aeróbica que va adquiriendo le ayudará mucho en la carrera.

En el caso de Roberto, no nos ha pedido en ningún momento mejorar sus tiempos de carrera, sino que lo que busca es tener una muy buena movilidad, una buena forma física y que cada día esté más fuerte y sin lesionarse.

Rafa Calleja, el entrenador de Roberto Leal. Cedida

P.– ¿Cómo es Roberto Leal en el tú a tú?

R.– Para nosotros Roberto es una persona más que viene a entrenar, exactamente igual que el resto, no creo que él permitiera que se le tratara de forma especial. Roberto es tal cual como se le ve en la tele, una persona súper cercana, muy cachondo, siempre viene de buen humor.

Es un tío muy natural, muy majo con todo el mundo y está súper integrado en todas las clases. Entre semana suele venir a primera hora, a las siete de la mañana, y es un tío muy de grupo y muy comprometido. Los fines de semana también se apunta y hacemos unos entrenamientos grupales que son muy divertidos porque son como mini competiciones entre equipos de dos o tres.

La trayectoria de Rafa Calleja

El madrileño es un gran aficionado al fútbol, incluso de joven llegó a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid. Desde siempre ha combinado su pasión por el deporte con su profesión, el marketing, donde ahora es Global CMO en la empresa de videojuegos OWO: “Lo que tenemos es una chaqueta que hace realidad en tu cuerpo las sensaciones de los videojuegos”, comenta.

“Es una segunda piel, está pegada, y si estás jugando al Fornite, por ejemplo, y vas volando, sientes el viento; te pegan un disparo, sientes que la bala que entra, como sangras… Puedes sentir un balonazo, un dardo, como impactas en el suelo cuando saltas… Tenemos más de 100 sensaciones diferentes dentro de la chaqueta”, explica Calleja.

Rafa Calleja.

P.– Cuando le toca entrenar, ¿cómo lo hace? ¿Con el grupo o espera a que esté vacío el box?

R.– Yo entreno hasta a veces dos veces al día dependiendo de lo que me toque. Procuro entrenar pronto por la mañana y, a lo mejor, a última hora de la tarde, que hay menos gente. Entre los coach nos organizamos para poder entrenar por turnos.

P.– ¿Ha notado mayor afluencia en el box al subir Roberto Leal a sus publicaciones a redes sociales haciendo CrossFit allí?

R.– No especialmente. Es verdad que los box de CrossFit son algo muy particular para entrenar, no es como un gimnasio cualquiera abierto a todo el público. Tienen que haberte hablado alguien de ello o tener algún tipo de contacto con ellos. Nosotros no hemos notado un una subida de tráfico de gente que venga preguntando más que antes.

P.– ¿Han tenido entrenando en el box a algún otro personaje conocido, aparte de Roberto Leal…?

R.– No. Tenemos un box pequeño y somos pocos, como una familia. Nuestra intención es ofrecer un trato muy personalizado. Tenemos gente que trabaja por la zona y que se escapa a entrenar, gente que vive por allí… somos muy poco de público masivo y tampoco somos el lugar al que acuden personas con musculatura súper desarrollada que va a hacer el bestia. Nuestro box está lleno de gente normal, que hace CrossFit cada uno a su nivel y, sobre todo, que se lo pasa muy bien entrenando en compañía.

P.– ¿Tiene tiempo de ver a Roberto Leal en Pasapalabra?

R.– Sí, de vez en cuando sí lo veo, porque es el previo a noticias de Antena 3, que son las que sigo. Muchas veces no lo puedo ver entero, pero veo si los últimos 15 o 20 minutos que es lo más interesante, El Rosco (risas).