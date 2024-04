Raquel del Toro estudiará la nueva FP hecha para los 'héroes' del futuro: tiene 100 % de empleabilidad

Aunque tiene 45 años, Raquel del Toro llega al campo de prácticas con la misma ilusión que una adolescente. No duda en coger la manguera cuando piden un voluntario para ayudar en la demostración de una práctica de extinción de un incendio por gasolina. Está en la presentación de la nueva titulación que llega al Centro de Empresas para la Innovación y la Formación (CEIF) de Fuenlabrada y que cursará el año que viene: el Grado Medio de Técnico de Emergencias y Protección Civil.

Ella es quiropráctica, trabaja como autónoma en una clínica de la Calle Goya de Madrid. Ya estudió para conseguir el título de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES), pero ahora no duda en seguir formándose en esta nueva modalidad. El Grado tiene apenas cuatro años, pero tiene casi un porcentaje del 100% en empleabilidad, ya que da acceso no sólo al equipo de Protección Civil, sino al Cuerpo de Bomberos o de Policía otorgando puntos extras a la hora de opositar.

Esta titulación tan novedosa nace con un carácter de profesionalización, tal y como explica Javier Calvo, director de la red de centros de la institución académica Campus FP. Hasta ahora, la seguridad pública estaba cubierta por voluntarios, ciudadanos de buena fe con vocación de ayudar. Ahora, estos precisarán de una formación que se dividirá en dos años de Grado Medio, o en cuatro en caso de querer especializarse con el Grado Superior.

Quiropráctica para salvar a su padre

Raquel, madrileña, se vio en la tesitura de tener que afrontar el duelo de que su padre se quedara prácticamente sin movilidad después de un accidente de tráfico mortal. "Los médicos le dijeron que no podría volver a levantarse", relata. Pero ella no se resignó, y decidió estudiar quiropraxia para poder darle rehabilitación a su padre: "Cada uno elige la manera de afrontar los momentos duros que la vida le pone por delante, y la mía fue esa". Y consiguió que volviera a andar.

Tiene dos hijas de 7 y 8 años, pero compatibiliza su vida como madre con su vocación de ayudar a los demás. "En mi tiempo libre soy voluntaria de la Cruz Roja", y cuando la pregunto cómo piensa organizarse para sobrellevar vocación, trabajo, vida y estudios, me responde de manera contundente: "El día tiene 24 horas, fíjate si da de sí. Me gusta dedicar mis ratos libres a sentirme productiva, no soy de las personas que dedica todo su tiempo a una sola cosa".

A pesar de que sus hijas son pequeñas, su vocación le ha llevado a enseñarlas ya la Maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y a llamar a 112. "Incluso hablé con la directora del colegio para que lo introdujeran como actividad. También he pedido que introduzcan violencia de género", apunta.

Raquel, como voluntaria en una de las demostraciones de extinción de fuego en exteriores. Iris García-Merás

Porque esto para ella no es solo vocación, es un estilo de vida. "Si no estás en el mundo para ayudar a los que lo necesitan, ¿para qué estás? Para mí sería absurdo", explica. Porque lo que su día fue un mecanismo para salvar a su padre se convirtió en una necesidad de querer ayudar a los demás.

Por eso ahora se decide por seguir incrementando su formación, y para ello ha escogido el Grado Medio de Técnico de Emergencias y Protección Civil. "Es algo que antes no existía. Un paso intermedio entre Bomberos y TES. Es fabuloso porque ya no son solo bases como antiguamente. Ahora es práctica con casos reales. Como TES sabes auxiliar, pero por ejemplo no sabes apagar un incendio aunque tengas al lado una manguera", afirma.

Actualmente no salva a las personas con una manguera, pero sí con una ambulancia: "Arreglo a mis pacientes, hago rehabilitación de fibromialgia, a nivel intramuscular, tejidos blandos..." Se despide con la duda de si dejará la quiropraxia. "¿Quién sabe?", se pregunta. Y es que, según ella, en esta vida "todo es sustituible".

"Gracias al Grado Medio tuve trabajo"

José Redondo sólo tiene 22 años, pero ya tiene trabajo como bombero forestal. Siempre le ha gustado el mundo de las emergencias, desde pequeño, no obstante, nunca se imaginaba que encontraría empleo nada más salir del Grado Medio. "Cuando acabé la ESO no sabía muy bien qué hacer. Descubrí esta titulación y entré sin muchas esperanzas, pero me gustó mucho. Y gracias a esto tuve trabajo", cuenta.

Allí descubrió los incendios forestales, que es a lo que se dedica ahora. Y ese mundo le gustó tanto que decidió matricularse en el Grado Superior. "Aprendí muchísimo, pero quería seguir aprendiendo más. Es más exigente, hay que estudiar bastante más, pero merece la pena. Tienes una visión de la emergencia que poca gente tiene", explica.

José, de espaldas, supervisa como trabajador en prácticas una de las demostraciones. Iris García-Merás

Está muy contento y no puede ocultarlo. Aunque se trata de un trabajo muy poco agradecido. "Esto se hace por vocación, porque no está bien pagado ni tiene buenas condiciones", afirma. Pero, según indica Javier Calvo, director de Campus FP, para eso llega este grado, "para tratar de conseguir la profesionalización y un sueldo digno".

La preparación ha sido dura. Estos trabajos requieren de una gran resistencia y fuerza física, para la que Andrés se preparaba "subiendo montañas con peso en la espalda". Ahora está realizando las prácticas del Grado Superior en un área de referencia, en el cuerpo de Protección Civil de Seseña. "Hago el mismo trabajo que el coordinador jefe", dice orgulloso.

Formar trabajando

Otra de las cosas a tener en cuenta de esta titulación es la importancia que se le da al profesorado. Todos ellos son profesionales en activo. Para Javier Calvo, director de la red de centros de Campus FP, es una cuestión prioritaria.

"Tenemos a los mejores profesionales", apunta. De acuerdo con él está uno de los profesores, que afirma que si dejara de trabajar no podría seguir enseñando: "Rendiría como mucho dos años, pero acabaría quedando obsoleto".

Calvo hace seña también a las grandes instalaciones de las que disponen. Tan solo hay tres centros homologados para esta especialidad en Madrid "y otros dos más en Castilla y León y Murcia, pero ya no hay más en toda España", afirma.

Las de la capital están todas al sur, en zonas del extrarradio. Necesitan espacios amplios y abiertos, ya que deben estar habilitados con un terreno suficiente para realizar aterrizajes de helicópteros, aviones e, incluso, hacer fuegos.

Y es por eso por lo que esta titulación solo se obtiene en centros privados. En campus FP, los precios rondan los 4.000 euros por curso, lo que supone un desembolso para el alumno de unos 16.000 euros si decidiera hacer los cuatro años que comprenden el Grado Medio y Superior.

Es una inversión importante, pero que no hacen todos los matriculados. Gracias a distintas subvenciones de la Comunidad de Madrid, hasta el 98% de los alumnos están becados. "El precio se reduce casi a la mitad", apunta Calvo. "Aún así, es una inversión que se ve compensada por una muy alta posibilidad de empleabilidad. El oficio de las emergencias es uno en el que siempre se necesita gente", afirma.

La UVI del empleo

Javier Calvo define la institución académica Campus FP como "la UVI del empleo". Y es que Campus FP está orientada para ser una "opción para chavales perdidos". Pero también tienen formación para el empleo dirigida a los adultos.

Tienen más de 40 titulaciones enfocadas a todas las ramas de aprendizaje. Administración, Emergencias, Sanidad, Moda, Artes Gráficas, Marketing... incluso cuentan con una Formación Profesional aplicada a los videojuegos.

Calvo vio en este sector un nuevo nicho de mercado "con posibilidades de empleabilidad". "Hay padres que tienen en casa a hijos que juegan muchas horas a los videojuegos, sin saber que eso tiene posibilidad de profesionalización. Los eSports facturan actualmente hasta tres veces más que el cine y la música juntos", indica.

La filosofía de Campus FP viene desde Inglaterra. Su objetivo es, de acuerdo con las palabras de su director, afrontar la educación de una manera distinta, "adaptada a los tiempos modernos", que quiere dejar atrás ese modelo educativo "del siglo XIX, que obligaba a todos los jóvenes a sentarse ocho horas en un pupitre sin ver ni explorar a los que tenían otras capacidades".