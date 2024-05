Un fondo buitre compra mi pueblo: "En Burguillos se hacían obras faraónicas, pero no se pagaban"

Secano. Regadío. Secano. Regadío. Como si fuera un damero, las carreteras que llevan al pueblo sevillano de Burguillos alternan a ambos lados cuadras y cuadras de cultivos que se extienden hasta donde llega la vista. Unos son de color verde y otros, amarillos. Éstos, en realidad ya no existen porque han sido segados. Su legado, además de en el color, está en las pacas. Se cuentan aquí y allá, salteadas en el campo, esperando a ser recogidas. Asombra esa belleza súbita y simétrica, probablemente casual. Parte de ese paisaje es de titularidad municipal... e increíblemente, va a dejar de pertenecer al pueblo. Un fondo buitre norteamericano, KSAC Europe Investments, parte del gigante neoyorquino King Street, ha comprado por 7 millones de euros la deuda bancaria del Ayuntamiento, que asciende a 27 millones. 13,5 más intereses, siendo exactos.

La cifra asusta, pero aterroriza más saber que en 2014, la deuda ascendía a 62. Un pueblo que hoy tiene poco más 6.000 habitantes y 5 millones de presupuesto anual.

La noticia de esta semana en Burguillos no es Pedro Sánchez, ni Puigdemont, ni la amnistía, ni la sanidad, ni la Guerra de Gaza. Ni siquiera el último y bárbaro asesinato machista. De hecho, dicen, dios les perdone, pero que ojalá hubiera sido algo de eso normal. La comidilla es que ese fondo buitre, que es de por ahí, ha comprado el boquete y exige ahora al pueblo su pago. Y eso ha dejado a los burguillenses a cuadros, como un damero. Y también rojos de rabia. Más aún, cuando saben que han comprado 27 millones por 7, y que el fondo exige al Ayuntamiento el pago de los 27. Íntegros.

[Un fondo buitre se queda con todos los campos, solares y viviendas públicas de un pueblo de Sevilla]

¿Eso cómo es? Pues haciéndose con todos aquellos bienes de titularidad municipal que no sean de servicio público. Por ejemplo, las tierras de labor -esos dameros preciosos- que el Ayuntamiento tiene en arriendo para su explotación agraria a una docena de vecinos desde hace 20 años, "unas 300 hectáreas", puntualiza el alcalde, Domingo Delgado. Cuando atiende a EL ESPAÑOL acaba de culminar una reunión con ellos, para explicarles la situación.

También se hará el fondo con los montes de titularidad municipal, los solares y las viviendas públicas.

En el pueblo nadie quiere inicialmente hablar, pero a poco que se rasque surge la indignación... que no va dirigida, precisamente, al fondo de inversión yanqui. "Aquí en Burguillos cabe todo porque en la política tienen cabida los delincuentes. Y aquí se sabe quién ha provocado esto", cuenta un vecino, que pasa de hablar de la gesta del Real Madrid a señalar con el dedo a la persona que ocupó la alcaldía entre 1997 y 2009, cuando dimitió tras ser imputado por prevaricación y poco antes de ser condenado.

Dos operarias de limpieza del Ayuntamiento de Burguillos, trabajando en un parque. L.G.

A quien señala, sin nombrarlo, es a José Juan López (PSOE). Dimitió del cargo en 2011, antes de que le cayera la primera condena. Ingresó en prisión en 2016, culpable de dos delitos: uno continuado contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. Permaneció en la penitenciaría de Sevilla I un año y tres meses. También fue condenado a 8 años de inhabilitación.

"Unos sinvergüenzas sin escrúpulos", cuenta otro paisano mientras espera la cuenta de las consumiciones en un bar. "¿Fotos? No. Fotos no quiero. Ni mi nombre. Pero sí te diré que los burguilleros estamos ahora mirando hasta las escrituras de las casas, no sea que nos las quiten"

Otro señor, de unos sesenta años, apura el café y bufa: "Bah. Se fue ese alcalde y a los cuatro años volvió a entrar el PSOE. Tenemos lo que nos merecemos. Y para las próximas, volverá a salir el PSOE. Aquí somos masoquistas".

-¿Pero, de dónde vienen los 27 millones de deuda?

-En aquellos tiempos se hicieron obras faraónicas en Burguillos, que tenía 3.000 habitantes. Y el alcalde cobraba más que el presidente del Gobierno.

El alcalde no cobraba del Ayuntamiento, pero sí de la empresa pública Burguillos Natural, la que encargaba unas obras faraónicas que adjudicaba, comenzaba, quizá culminaba, que no pagaba y que se acababan quedando los bancos, como la deuda. El sueldo del primer edil por desempeñar la presidencia de aquella empresa era 100.000 euros brutos anuales. En un pueblo, entonces, que no llegaba a los 4.000 habitantes.

"Construyó dos hoteles de cinco estrellas, polígonos industriales que no tenían agua ni luz, una macrodiscoteca, quería un aeropuerto, un campo de golf y un campus universitario... Ahora el exalcalde está tan campante, libre. Tiene una carnicería. Y para carnicería, la que ha hecho en el pueblo. Porque la negligencia de unos pocos la pagamos todo Burguillos".

Un grupo de vecinos habla sobre el tema en una de las calles del pueblo.

En otra terraza señalan la impresionante mole que se alza en mitad de un parque cercano al Ayuntamiento, cuya fachada está revestida de acero corten. Es un centro cultural y el símbolo de aquella época de obras mastodónticas e inacabadas. "Aquí lo llamamos el teatro de los sueños. Porque lo que había antes era un teatro también. Ahora, con lo del fondo de inversión norteamericano, ahí vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias y Halloween", dice con guasa otro paisano.

Los del pueblo, cuentan, veían todo aquello faraónico "y nos decíamos, verás el día que esto explote". Hasta que explotó. "También nos preguntábamos cómo es que no había nadie que le parara los pies, y que le dijera que lo que se hacía había que pagarlo". Porque todo se empezaba, pero no se pagaba.

Francisco, vecino de Burguillos, hablando con EL ESPAÑOL. L.G.

Francisco camina con una caña y una bolsa de plástico llena de la ropa que se ha quitado. La llenó a las 8 de la mañana, cuando se enfundó en la ropa de faena. Es albañil, viene del tajo y va a su casa a lavarse y a comer. "Aquí hay mucho miedo a hablar. Pero yo no lo tengo. ¿Dónde se ha ido ese dinero que se debe? Porque al pueblo no ha ido. Y ahora (el PSOE) le quiere echar toda culpa al alcalde actual".

"Aquí hay construido muchísimo en terrenos sin recalificar. Y se construía porque se sabía que se iba a recalificar. Ya no es solamente los solares y los campos. Es que lo mismo muchas criaturas se van a quedar sin sus casas. Mira que en Burguillos teníamos poco. Pues menos nos van a dejar".

Enjugar deuda

El Ayuntamiento posee en estos momentos bienes inmuebles urbanos por un valor de 37 millones de euros. Al deberse 27, el pueblo podría perder casi el 75 por ciento de su patrimonio. Y en ello está el alcalde actual, Domingo Delgado (PP). Es un ex policía nacional, jubilado en el año 2000 tras recibir un balazo. Y es también conocido por haber pertenecido al mítico Grupo 10, el equipo policial que limpió de narcotráfico Sevilla en vísperas de la EXPO92. Su rol fue interpretado por Mario Casas en la película 'Grupo 7'.

[El alcalde de Burguillos, el pueblo intervenido por un fondo buitre: "Mario Casas me interpretó en Grupo 7"]

El edil, que gobierna por mayoría absoluta, recibe a EL ESPAÑOL en su despacho del Ayuntamiento. La primera vez que accedió a la alcaldía fue entre 2011 y 2015. Luego el pueblo volvió a votar al PSOE, y en 2019 volvió a recibir el apoyo electoral de los burguilleros. En su primera legislatura se encontró la deuda de 62 millones de euros que no pudo más que tratar de enjugar y pleitear. Cuando regresó, lo mismo, hasta dejarla en 27. Y recuerda que la situación actual viene "de un acuerdo de pleno, aprobado en 2007, repleto de ilegalidades".

El alcalde, Domingo Delgado, en la puerta del Ayuntamiento de Burguillos. L.G.

Aquel alcalde que luego pisó la cárcel "lo convocó cuando el interventor y el secretario estaban de vacaciones, con lo que no lo fiscalizan. Yo era entonces portavoz de la oposición y estaba en Francia de viaje. Convocó el pleno de urgencia, pero no la justificó. Y como no había secretario, puso a un auxiliar administrativo".

-¿Y qué se aprobó?

-Pues sin un solo documento justificativo, aprobó, como presidente de Burguillos Natural, que la empresa pública tenía en marcha obras por 14 millones de euros y que para terminarlas, necesitaba 11 millones más. Y que para pagarlo todo, el Ayuntamiento le transfería sus bienes, por un valor de 30 millones de euros. La estrategia del PSOE era nutrir a la sociedad municipal para que el Ayuntamiento respondiera con sus bienes. Dos años después la sociedad municipal entró en concurso de acreedores.

Cuando llegó a la alcaldía por primera vez interpuso un contencioso administrativo contra aquel acuerdo de pleno. Se perdió "porque aquel acuerdo se debería haber recurrido y no lo hicieron. Cuando yo lo hice, ya había pasado el plazo", apostilla.

El mupi con el mapa de Burguillos, a la entrada de la localidad sevillana. L.G.

El agujero en las arcas municipales duraría, según ha estimado el administrador concursal, casi 80 años. Por eso, por la cantidad de empresas a las que se le debe dinero, el juez autorizó la venta de la deuda al fondo de inversión. "Yo me he reunido con ellos (con KSAC Europe Investments) dos veces. Y me dicen que tienen plena confianza en que el Ministerio de Hacienda nos va a ayudar dándonos el dinero del Fondo de Contingencia. Pero es que el plazo para pagar ese fondo es de 10 años. Y en 10 años Burguillos no puede pagar 27 millones".

Según el alcalde, "en las dos reuniones me dijeron que ya lo hicieron con el Ayuntamiento de Parla. No me he parado a comprobarlo, pero para empezar, Parla tiene 150.000 habitantes, no los casi 7.000 de Burguillos. Y por tanto, que adquieran una deuda de 20 millones en Parla no es lo mismo que adquirir los 27 de Burguillos". Además, manifiesta el edil que "Parla es de los pocos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PSOE. Y sí, el Ministerio de Hacienda los ha ayudado. Pero aquí lo que dice el PSOE es que la culpa es mía".

En efecto, el PSOE de la localidad defiende que la situación actual se podría haber evitado. Explican que el alcalde podría haber comprado la deuda por siete millones de euros para evitar que se hiciera con ella el fondo buitre, según adelantó Abc. "Podría haber hecho una compra de crédito, según el artículo 1535 del Código Civil, el derecho de retracto de crediticio litigioso", señalan los socialistas.

Un solar en venta en Burguillos, junto a una vivienda con las imágenes de una Virgen y un Cristo. L.G.

"No, no", replica Domingo Delgado. "Ese artículo se refiere a un derecho de retracto de hechos litigososos, cuando el hecho en sí que ya no está en litigio: el litigio existió, pero ya tiene una sentencia firme. Esto se podría haber arreglado si hubiesen gestionado la deuda. Otra de las cosas que dicen es que podríamos haber pedido un préstamo. ¿Quién nos iba a dar un préstamo, si el tope según la Ley de Haciendas Locales para pedirlos está en el 75% de endeudamiento? En casos excepcionales, la Junta de Andalucía puede autorizar a que se llegue al 110%. Pero es que si yo lo pido, me voy al 2.000%", ilustra.

-¿Cómo se ha reducido la deuda de 62 millones a 27?

-Pagando deuda, negociando quitas del 75% y ganando pleitos.

-¿Qué presupuesto anual tiene Burguillos?

-Cinco millones de euros. En 2023 tuvimos un superávit de 3 millones de euros. Eso es una bestialidad. Pagando, y pagando...

"Este pueblo tenía ingresos importantes. Pero se ha dilapidado todo. Podríamos ser el pueblo más rico de la provincia de Sevilla, y somos el más endeudado de España. La gestión ha sido delictiva. El acuerdo de pleno aquel lo voy a llevar al juzgado de lo Penal".

De momento, y a requerimiento del fondo de inversión, el Ayuntamiento se encuentra haciendo inventario. Tienen 10 días de plazo. Domingo cuenta a EL ESPAÑOL que "tememos que donde se van a aprovechar más es de las unidades de aprovechamiento urbanístico, que es la parte más valiosa", es decir, aquellas unidades urbanísticas del término municipal en las que no se ha construido.

En una calle alejada del centro, varios vecinos de mediana edad y piel curtida charlan en un escalón. Ahí las opiniones son dispares. "Pues a mí el alcalde de antes me dio mi casa y me daba trabajo, el de ahora no", dice una mujer que oculta su rostro para las fotos. "Yo al de ahora no lo he votado, pero tiene el pueblo muy limpio. Y Domingo, de verdad, y aunque yo no lo haya votado, no tiene culpa. Trabaja y trabaja, y paga, lo que no está escrito", comenta un jubilado. Chari ha ido al supermercado en zapatillas y de él vuelve, de comprar arroz y un blíster de chorizo. Lo señala con la vista. "Bueno, no es que el alcalde de antes haya robado. Es cómo ha dejado Burguillos".