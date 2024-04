El curioso caso de Rosa Prieto, la mayor fan de Los Mozos de Arosa: dedica 9 horas a su único 'vicio'

El movimiento fan que arrastran Los Mozos de Arousa ha sobrepasado las expectativas de los concursantes gallegos, de la dirección de Reacción en cadena y de Telecinco, reuniendo cada tarde a más de un millón de espectadores delante de sus televisión, pero también con miles de seguidores por toda España.

Para organizar a parte de esos incondicionales surgió en febrero de este año el grupo 'mozos de arousa fans' en Facebook, creado por Rosa Prieto, una madrileña incondicional de Borjamina, Raúl y Bruno en el concurso de Ion Aramendi que quiso crear una comunidad para hablar de los logros de los gallegos.

Poco a poco esa comunidad fue creciendo, por lo que se le unieron Paquita Trías y Anna Estevo, dos de las usuarias más activas del grupo que se convirtieron en administradoras junto a Rosa para gestionar la llegada de nuevos usuarios, controlar los comentarios, y proponer iniciativas.

EL ESPAÑOL ha charlado con Rosa para que nos cuente cómo surgió la idea de crear este club de fans en redes sociales, pero también, para conocer qué tienen Los Mozos de Arousa que cautiva a los espectadores y han generado una comunidad tan fiel.

Miles de seguidores

Recientemente, Ion Aramendi hizo una pausa en el transcurso de Reacción en cadena para hacerle entre a Los Mozos de Arousa de un regalo muy especial: "Atención, tenemos aquí la sorpresa. Queremos hacer entrega a Raúl, Bruno y Borjamina lo que nos ha hecho llegar su club de fans de Facebook", anunció Aramendi.

El presentador destacó que "ese club está presidido por Paquita Trías, Rosa Prieto y Anna Estevo y donde se congregan más de 23.000 seguidores". El conductor del programa de Telecinco se acercó al atril de los gallegos para hacerles entrega de la placa de su numeroso club de fans en redes sociales: "Con toda su admiración", señaló el vasco.

"Quiero mandarles un abrazo", admitió Raúl, y Aramendi destacó que en la placa ponía "algo muy importante, que entretenéis mucho y que sois un referente para la juventud". Los Mozos de Arousa agradecieron el detalle por parte de su club de fans y les quisieron enviar un mensaje de gratitud todo ellos: "Sentimos vuestra fuerza".

Ion Arramendi durante el programa con la placa para los Mozos de Arousa.

Rosa le explica a EL ESPAÑOL que "me encantaban Los Mozos de Arousa y fui a mirar a ver si había algún grupo en Facebook donde pudiera entrar y comentar todo lo que hacen en el concurso, pero vi que no había ninguno. Entonces pensé que estos chicos se merecían un grupo y lo creé". Hasta el momento, más de 23.000 personas ya se han sumado a su grupo y al efecto 'Mozos'.

P.- ¿Cómo conoció a sus compañeras del club de fans?

R.- Como lo creé yo, estaba sola como administradora y no podía con todo. Entonces, como Ana y Paquita eran las que más hablaban en el grupo, en el que entraron al poco de crearse, las ofrecí ser administradoras conmigo y repartirnos la gestión. Pero no nos conocemos en persona, yo vivo en Madrid, Paquita en Mallorca y Anna en Lugo.

P.- ¿Cómo es el día a día de su club de fans de Los Mozos de Arousa?

R.- El programa lo vemos siempre en nuestras casas y luego, en la página del club de fans de Facebook comentamos lo que ha sucedido en el programa del día y atendemos a lo que dicen otros miembros del grupo. El problema es que ahora, al ser tantos, nos estamos encontrando que hay comentarios que no nos gustan ninguna de las tres y estamos viendo cómo gestionar eso y qué hacer con esas personas.

P.- ¿Cómo se les ocurrió enviarles una placa conmemorativa?

R.- El tema de la placa fue idea de Paquita, que puso en el grupo: "Hemos pensado hacerle llegar a Los Mozos de Arousa algún objeto con una inscripción de su club de fans para que lo pongan en el local que tienen para sus actividades, ¿os parece es buena idea?". Lo hablamos en el grupo y les pareció bien, entonces comentamos qué les íbamos a poner de mensaje, la foto que nos gustaba más… Bueno, realmente no se lo mandamos al programa, sino que le enviamos la placa a Raúl al ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y él la llevó al plató para Ion Aramendi la mostrara. Ahora también tenemos pensado de hacer camisetas y estamos viendo el tipo de letra, la foto, el color, dónde hacerlo…

Un horario laboral

Gestionar un grupo de miles de personas les absorbe a las administradoras mucho tiempo de su vida normal y familiar. Rosa reconoce que está menos tiempo delante del ordenador que Paquita o Anna. La gallega está "todo el día coordinando los mensajes, las publicaciones… hay días que está que está hasta pasadas las once de la noche", comenta Rosa de su compañera.

La madrileña, como tiene una hija de 7 años, le dedica menos tiempo al grupo, solo cuando la pequeña está en el colegio o en actividades extraescolares: "Sino, me dedico solo a ella y dejo la gestión del grupo en manos de mis compañeras administradoras. Pero a la página le puedo destinar unas 9 horas al día, más o menos".

Que el grupo haya crecido tanto en tan poco tiempo también ha hecho que se les cuele algún hater de Los Mozos de Arousa, pero entre las tres están controlando que no se escriban comentarios ofensivos hacia los gallegos o a las personas que participan en el club. "Hay muchos mensajes que hemos tenido que eliminar por quejas de otros usuarios, cuando sucede, les pedimos el nombre para poder hablar con esa persona, es que al ser un grupo tan grande, a pesar de ser tres administradoras, no podemos estar encima de todos los comentarios", reconoce Rosa.

Página del club de fans creado por Rosa Prieto.

P.- ¿Su hija ve Reacción en cadena?

R.- No, todavía es muy pequeña y le gustan más los dibujos animados (risas), pero conoce a Los Mozos de Arousa y habla de ellos.

P.- ¿Cuál es su favorito: Borjamina, Raúl o Bruno?

R.- Me gustan muchísimo los tres, no podría elegir a uno de ellos, es que los tres son geniales.

P.- ¿Han hablado con alguno de ellos?

R.- Anna está en contacto con Borjamina y nos manda fotos para que las pongamos en el grupo y las vean todos los usuarios, algún audio, pero tampoco le queremos agobiar ni distraer entre todas, por eso decidimos que Anna fuera nuestra portavoz con él.

P.- ¿Cómo lograron ponerse en contacto con Borjamina?

R.- Un día decidimos llamar a Arousa Moza, su asociación. Fue un sábado y no sabíamos si habría alguien, pero nos imaginamos que al ser una asociación juvenil, seguro que había alguien. Anna llamó y se lo cogió Borja Santamaría, así que se esa manera comenzamos a tener trato con él.

Ilustración de los Mozos de Arousa. Luis Davila.

P.- Cómo portavoz del club de fans de Los Mozos de Arousa: ¿Qué tienen para gustar a tanta gente?

R.- Pues no sé qué tienen, pero de verdad, solamente con su forma de hablar ya te enganchan, y lo hicieron desde el primer momento que les vi. Antes veía alguna vez ocasional Reacción en cadena, pero desde que están ellos, no me lo pierdo ningún día, es como si me faltara algo. Es increíble el enganche que crean, pero me pasa a mí y a muchísima gente que los ve fielmente. Ion Aramendi también me gusta mucho como presenta, es muy gracioso.

P.- ¿Se han planteado que harán cuando caigan eliminados?

R.- No lo sé, de momento disfrutamos de ellos. Sé de muchísima gente que me ha dicho que si Los Mozos de Arousa se van de Reacción en cadena dejarán de ver el concurso. Yo, depende de los nuevos concursantes.

P.- ¿Qué otros concursos veía o ha estado enganchada?

R.- No era mucho de concursos hasta que vi a Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena. He visto alguna vez Pasapalabra, pero ellos son los que me han enganchado a estar cada tarde en Telecinco viendo Reacción en cadena. No sé que tiene el programa ni tampoco que tienen ellos, pero quiero verlos.

P.- ¿Veía a Bruno en Bailando con las estrellas?

R.- No lo veía mucho, pero no por él, sino porque no me gustaba el jurado ni como le trataban, lo pasaba mal, entonces decidí no verlo. Eso sí, l día siguiente miraba en internet para ver cómo había quedado alegraba mucho que fuera avanzando de rondas hasta llegar a la final.

Su día a día

"Paquita, Anna y yo somos personas muy sencillas. La verdad es que no pude elegir mejores compañeras que ellas", afirma Rosa sobre sus compañeras y ella misma. Recuerda que, cuando era joven, era modelo de fotografía, pero vive centrada en su hija y el club de fans de Los Mozos de Arousa: "Me levanto, llevo a mi hija al colegio, veo lo que ponen en el grupo de Facebook, voy a recogerla, hacemos los deberes, veo el concurso…", explica la madrileña.