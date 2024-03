La vida de Pablo Pérez, el cuarto 'Mozo de Arousa': su oportunidad perdida por estar de exámenes

El ‘efecto’ Mozos de Arousa no se detiene. La participación de los tres concursantes gallegos en Reacción en cadena ha hecho que el concurso de Telecinco firme en febrero el mes más visto de su historia tanto en share como en espectadores (11,1% y 1.218.000), batiendo su récord semanal varias semanas de forma consecutiva, además de ser líder en target comercial (13,6%).

Y es que Borjamina, Raúl y Bruno continúan con marcha firme en el programa de Ion Aramendi tras derrotar a casi 200 equipos en sus nueve meses de participación y sus más 1,3 millones de euros ganados hasta la fecha. Y eso que ahora lo compaginan con la política u otros concursos televisivos, pero continúan centrados en la victoria y en acumular el máximo dinero posible para destinarlo, entre otras cosas, a un nuevo local para su asociación, Arousa Moza.

A mediados de febrero, Reacción en cadena celebró su programa 300 y lo hizo enfrentando a los campeones con un equipo que estaba formado por amigos suyos de la asociación, entre los que destacó Pablo Pérez Caamaño, ya que desveló que él pudo formar parte de Los Mozos de Arousa en lugar de Raúl Santamaría.

Pablo ha atendido a EL ESPAÑOL para que nos cuente cómo fue la decisión final de quedarse fuera del exitoso equipo, sus otras experiencias televisivas o su labor en Arousa Moza junto a Borja Santamaría.

Compañero de curso Bruno

Vilagarcía de Arosa es una localidad de la comarca del Salnés perteneciente a la provincia de Pontevedra con más de 35.000 habitantes, por lo que las probabilidades de que Borja, Raúl, Bruno y Pablo coincidieran en el mismo colegio eran bastantes altas, como así sucedió, que los cuatro compartieron centro educativo.

Pablo Pérez Caamaño, a la derecha, en las actividades de Arousa Moza. Cedida

Los hermanos Santamaría son más mayores que Pablo, por lo que no llegaron a estar en los mismos cursos, a lo mejor se vieron por el patio, pero sin conocer de la existencia de uno de los otros en ese momento. Aunque años después, “sí podemos hablar de experiencias y profesores en común”, destaca el gallego.

Pero sí que llegó a coincidir con Bruno, el exitoso bailarín del grupo, en el mismo curso, desde los tres años hasta cuarto de la ESO: “Aún así, nunca he estado en su clase, ya que uno era del A y el otro de la B. Encima, cuando llegó el momento de especializarse, yo cogí la rama científica y él, la del social, por lo que seguimos sin compartir aula”.

Pregunta.— ¿Cómo era de pequeño en colegio, en casa, con los amigos…?

Respuesta.— Al igual que ahora, siempre he sido muy tranquilo, pero curioso a la vez. No hacía demasiadas trastadas, pero siempre me gustaba estar ocupado en algo, normalmente gastaba la mayor parte de mi tiempo montando cosas, jugando con plastilina o mirando algún experimento que me pareciese interesante. Me gustaba, sobre todo, investigar y descubrir cosas nuevas.

P.—¿Qué carrera ha estudiado?

R.—Estudié el grado de Maestro en Educación Primaria con la mención en inglés en la Universidad de Santiago de Compostela, y acabé la carrera el año pasado (Bruno, de su mismo año, no ha podido acabar Derecho, ya que tuvo que pausar sus estudios por su participación en Reacción en cadena).

P.—¿Cómo es su día a día?

R.—Gracias a la asociación, mi día a día es muy variado, no hay dos días que haga lo mismo. Todo depende de qué nos traigamos entre manos, puede ser que tenga que estar en una actividad local en Vilagarcía u organizándola, o bien puede que tengamos que ir a visitar otro país para reunirnos con otra organización para plantear o llevar a cabo colaboraciones. Actualmente esto es a lo que me dedico, aunque el año que viene no está decidido el futuro, puede que siga por el mismo camino que ahora o que me decida a opositar para ser profesor (rama que también estudió Raúl Santamaría, pero dejó las oposiciones para acudir al concurso de Telecinco).

P.—¿Qué suele hacer cuando no acude a la asociación Arousa Moza?

R.—Es que mi vida y el lugar donde me encuentro va estrechamente relacionada con la misma. Aún así, cuando puedo siempre me gusta bajar a dar un paseo con mis amigos o hacer cualquier plan con ellos, aunque entre mis favoritos están ir al cine, a la bolera, jugar a juegos de mesa, o si podemos organizarnos, ir de viaje. Por otra parte, me gusta mucho el judo, y siempre que puedo ver algún deporte o partido lo hago, y si no, veo películas o series cuando estoy solo en casa.

Pablo Pérez Caamaño en Bloqueados por el Muro 2, a la izquierda de Ángel Llàcer. Cedida

Se quedó fuera

Hace un tiempo, Los Mozos de Arousa comentaron en Reacción en cadena que había un esqueleto en su camerino que se llamaba Pablo y que era el cuarto mozo. Pues no era una broma, ya que Pablo existía y se enfrentó a ellos en el especial 300 que se celebró el 21 de febrero.

El espacio de Mediaset quiso celebrar una cifra tan redonda enfrentando a los campeones, Los Mozos de Arousa, con el equipo aspirante, Los Tres P, formado por Paula, Jaure y Pablo, que contaron con la curiosidad de que también pertenecían a la asociación Arousa Moza.

En el momento de su presentación destacaron que Pablo pudo pertenecer al equipo de Borjamina, Bruno y Raúl, ya que el gallego fue tanteado por Bruno, que fue al que se le ocurrió acudir al concurso de Telecinco, para acompañarles al programa de Ion Aramendi.

Bruno explicó que "cuando pensé en venir, avisé a Borja, pero en el siguiente miembro del equipo teníamos dudas. Al final optamos por Raúl, pero la vida le ha dado una oportunidad a Pablo en el especial 300".

Pablo Pérez Caamaño junto a los Mozos de Arousa en Bloqueados por el Muro. Cedida

El mayor de los Santamaría añadió que "estuvo ahí la cosa, pero pensamos que, para complicidad, que mejor que la de unos hermanos, y por eso se decantó la decisión por Raúl. Seguro que Pablo también lo habría hecho muy bien". A lo que su amigo señaló: "Pude ser el cuarto mozo, pero como no lo soy, vine a ganarles". Al final, no pudo derrotar a los campeones del concurso y Los Tres P se fueron a casa con las manos vacías.

P.—¿Cómo recuerda su participación en el programa 300 de Reacción en cadena?

R.—Como una gran experiencia. La idea de apuntarse surgió meses antes con mis compañeras Paula y Jaure para darles una sorpresa a nuestros amigos, pero finalmente el proceso se alargó hasta el programa especial. Desde que llegamos a los estudios del programa, hasta que nos fuimos, todo pasó muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos ya había acabado todo, dejándonos con un buen sabor de boca, pero también con ganas de más.

P.—¿Qué sintió al enfrentarse a Borja, Raúl y Bruno?

R.—Los nervios y la tensión, por mi parte al menos, no existían. Me sentía como una de tantas tardes más jugando a juegos de mesa, eso sí, esta vez con el hándicap de que ellos llevaban muchas más tardes concursando. En todo momento sabíamos que no éramos ni mucho menos los favoritos, pero siempre está esa pequeña esperanza de que tengan un mal día y nosotros, uno muy bueno.

P.—Cuéntenos cómo fue el proceso para formar parte de Los Mozos de Arousa para, finalmente, quedarse fuera.

R.—El proceso comenzó cuando Bruno encontró la oportunidad de apuntarse al casting de este programa. Nosotros éramos un equipo de cuatro, sin embargo, en Reacción en cadena solo podían participar tres, por lo que Bruno lo habló con Borja y la decisión que parecía la más lógica era que Raúl fuese el tercer participante, tanto por cercanía y facilidad para ensayar al vivir con Borja, como a la hora de tener disponibilidad, ya que en ese momento yo todavía me encontraba acabando la carrera en Santiago de Compostela y en plena época de exámenes.

P.—¿Se esperaba el éxito que están teniendo?

R.—Una vez me contaron todo lo que habían ensayado, no me esperaba que fuesen derrotados en los primeros programas, pero de ahí a lo que han conseguido… hay un trecho muy grande. Creo que nadie hubiese apostado a ese premio acumulado ni a una participación tan larga. Ni ellos mismos podían saber todo lo que iban a conseguir.

Compañeros fuera del concurso

Participar en Reacción en cadena de una forma tan exitosa le ha proporcionado a los tres integrantes de Los Mozos de Arousa una gran popularidad en toda España, ya que han logrado fidelizar al público, consiguiendo que cada semana a semana se pulvericen sus récords de audiencia.

[La historia tras Bruno, Borja y Raúl, los 'Mozos de Arousa' con 400.000 € en 'Reacción en cadena']

Mientras que Raúl Santamaría ha emprendido su carrera política de forma exitosa tras la victoria de su partido, el PP, en las elecciones autonómicas gallegas, llegando a conseguir un escaño en el Parlamento Gallego; Bruno sigue triunfando semana a semana en el concurso Bailando con las estrellas, arropado por los votos de los espectadores. Borja, por su parte, continúa con su labor en Arousa Moza, atendiendo a jóvenes de toda Europa que acuden a Galicia en las jornadas organizadas por el concursante con su asociación.

Además, todos ellos cuentan con un gran bagaje en televisión, habiendo pasado por multitud de concursos, y en algunos de ellos acompañados por Pablo: “Mi experiencia no es tan amplia como la de mis compañeros”, asegura.

Pablo Pérez Caamaño, a la derecha, en las actividades de la asociación Arousa Moza. Cedida

“Con la mayoría de edad recién cumplida me apunté a un concurso de televisión de la televisión Gallega llamado Coma un Allo, y un año después, me apunté con Borja, Bruno y Raúl a un concurso de la TVE llamado Bloqueados por el Muro, en el que éramos conocidos como Los Lapas. A partir de ahí he vuelto a algún concurso de la TVG como, por ejemplo, Atrápame se podes”, señala Pablo.

P.—¿Cómo está viendo a Bruno en Bailando con las estrellas?

R.—Desde mi punto de vista, Bruno en Bailando con las estrellas está haciendo lo que debe, mejorar día a día y salvarse cada programa. Si es el que mejor baila o no, ya es otro debate, como lo es si se debe valorar la mejoría o el nivel del baile. Son cuestiones que se comentan cada día en redes sociales y que levantan polémica, pero si el público quiere a Bruno, y es parte del sistema de votaciones, no encuentro la crítica hacia mi amigo.

P.—¿Y a Raúl en el mundo de la política?

R.—La relación de Raúl con el mundo de la política no es nada nuevo, viene de mucho antes de los concursos de televisión, lo único que ha cambiado es el impacto que tiene por su aparición en el programa. Apoyo totalmente Raúl y si es lo que quiere hacer no veo el motivo por el que debería de rechazarlo. Dicho esto, no quiero que se relacione al resto de personas del entorno ni a Arousa Moza con la ideología que él defiende, ya que en el colectivo hay personas de ideologías muy diversas.

P.—¿Cómo es Borja gestionando Arousa Moza?

R.—La personalidad de Borja que te puedes encontrar en Arousa Moza es la misma que en el programa, alegre y rápido de mente. Siempre sabrá solucionar los imprevistos y problemas que surjan. A su vez, es una persona muy cercana con los voluntarios y voluntarias, siempre escucha sus propuestas, por lo que si alguien quiere llevar su propia iniciativa a cabo, será más que aceptada y le brindará toda la ayuda posible.

Dedicado a Arousa Moza

Pablo recuerda que a la primera actividad organizada por Arousa Moza a la que acudió fue en 2018. Un año después de la creación de la asociación tendría lugar la primera edición del que ahora es su evento insignia, el Arousa Inspira. “Borja necesitaba voluntarios y voluntarias para llevar a cabo el evento, por lo que Raúl, amigo mío ya en ese momento, nos pidió que fuésemos a echar una mano, y a partir de ahí, empecé a interesarme más por las actividades que se hacían”, recuerda Pablo.

Respecto a su función actual en la asociación, el gallego explica que le toca hacer un poco esa parte de trabajo que está ahí, pero que no se ve, como contactar con distintas empresas o colectivos para organizar las actividades o temas de papeleo. “Por supuesto, también me toca participar en las actividades y en esa cara más visible del trabajo, que para mí, es la más divertida y la que hace que realmente disfrute lo que hago”, concluye.