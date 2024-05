Eurovisión 2024 hoy, en directo | España levanta al público con 'Zorra' tras los abucheos masivos a la representante de Israel durante su actuación

Desde que regresó a Eurovisión, no hay año que Italia no juegue grandes cartas en el Festival de música más importante de todo el mundo; no olvidemos que en 2021, de hecho, ganaron el certamen con el tema Zitti E Buoni de Måneskin. La noia de Angelina Mango es un tema fresco y divertido, una cumbia que cuenta con bailarinas y con el coreógrafo de Rosalía dirigiendo el show. Italia intentó proteger mucho su show, creando una gran expectativa, y por eso, lo que se ve esta noche a muchos les puede saber a poco.