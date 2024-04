El secreto de los Mozos de Arousa para preparar la prueba en la que ya han ganado más de 1,5 millones

Los Mozos de Arousa no se cansan de batir récords en Reacción en cadena. En los más de 200 programas que llevan disputados en casi un año en el programa de Telecinco, no hay tope que se les resista a los gallegos.

En la últimas semanas han superado tres marcas: su propio récord en la prueba de Complicidad Ganadora, que hasta ahora estaba en 14 aciertos y lo elevaron a 15; la de mayor cantidad de dinero ganado en un solo programa, 55.000 euros; y la de dinero acumulado en total, más de 1,5 millones de euros.

Esos hitos han conseguido que el concurso presentado por Ion Aramendi consiga unos datos de audiencia que van creciendo mes a mes, lo que ha hecho que Telecinco amplíe su emisión a los fines de semana, donde está liderando su franja de emisión y permitiendo a los fans de Los Mozos de Arousa poder verles los siete días de la semana.

Reacción en cadena (12,6% y 1.097.000) batió este jueves su récord histórico de audiencia. Fue líder en el target comercial con un destacado 16,7%, cifra que también se convierte en récord histórico, y también entre los menores de 55 años (14,3%). Superó los 2 millones de espectadores únicos.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Borjamina, Raúl y Bruno en los pocos ratos libres que tienen entre grabación y grabación del concurso, pero también de sus labores personales como la Asociación Arousa Moza o la política, en el caso de los hermanos Santamaría, o de los ensayos previos a la final de 'Bailando con las estrellas', donde se ha colado Bruno, para sorpresa del jurado del programa de baile, gracias al apoyo de los espectadores y fans de Reacción en cadena.

Casi 11 meses de concurso

Los Mozos de Arousa comenzaron su participación en Reacción en cadena en mayo de 2023 y, desde entonces, no han parado de derrotar equipos (excepto cuando perdieron con Los Cocolocos en una entrega especial del concurso), de ganar dinero y de superar, casi a diario, récords establecidos en el programa antes de su participación o los propios que han ido estableciendo en los meses que llevan en el formato presentado por Ion Aramendi.

Borjamina considera que han superado todas las expectativas que tenían cuando pisaron por primera vez el plató de Reacción en cadena, y que "seguimos peleando día a día por incrementar nuestro premio particular y la cantidad de programas acumulados. Ya conseguimos el récord que nos faltaba, el premio más alto en una cadena final y ahora solo nos queda dejar esas marcas lo más altas posibles para los equipos que vengan y ocupen nuestro lugar", reconoce el gallego.

El concursante admite que siguen disfrutando cada día como el primero y que intentan hacer que la gente no se canse de verles estando lo más frescos posible, eso sí, "teniendo en cuenta la cantidad de horas que grabamos cada día, sobre todo ahora que también se emite fines de semana y festivos. Esto no durará siempre y tenemos que disfrutarlo y lucharlo mientras podamos".

Los Mozos de Arousa, durante la durísima prueba. E.E.

Raúl coincide con su hermano en que el balance de lo logrado hasta la fecha es muy positivo, consiguiendo muchas cosas que nunca hubieran imaginado. "Pronto pronto cumpliremos un año en televisión, que ha estado cargado de novedades, de momentos únicos y, claro, también de una cantidad de dinero muy importante", comenta el gallego. Raúl destaca el cariño tan grande que reciben de la gente, pero consciente de que tienen una responsabilidad por llevar el nombre de Arousa en su equipo: "Lo que sí puedo decir es que no cambiaría nada de lo vivido durante todo este tiempo", asegura.

El tercer miembro del equipo, Bruno Vila, se ha convertido en el más mediático de los tres gracias a su participación en ¡Bailando con las estrellas¡, compaginándolo con ¡Reacción en cadena¡ (ambos programas son de la misma productora, Bulldog TV, algo que ha facilitado las grabaciones y ensayos de uno y otro). "Considero que hemos conseguido muchas cosas: un premio económico inimaginable para nosotros el primer día, el cariño de muchas personas, la promoción de nuestra localidad y la visibilización del asociacionismo juvenil", comenta.

Su prueba más decisiva

Conseguir ganar más de 1,5 millones de euros en un concurso no es tarea fácil solo algunos afortunados como Los Lobos o Los Dispersos en ¡Boom! o varios concursantes de Pasapalabra lo han conseguido en los últimos años. Pero Los Mozos de Arousa ya han conseguido unirse a ese grupo de participantes triunfadores en concursos de televisión.

Uno de los récords que han superado recientemente los gallegos ha sido en la prueba de Complicidad Ganadora, que hasta ahora estaba en 14 aciertos y lo elevaron a 15, donde destaca la conexión entre los hermanos Santamaría y el acierto de Bruno como base del éxito que están teniendo.

Borjamina explica que "es la prueba que decide qué equipo se queda y cuál queda eliminado y en ella se trata de sumar el mayor número de aciertos en 60 segundos. Dos integrantes del equipo (en nuestro caso Raúl y yo) formulan preguntas diciendo una palabra cada uno de manera alternativa y el tercero (Bruno) trata de adivinar de qué palabra se trata. El acierto suma 1 punto y cada fallo resta 1".

El gallego reconoce que no es que sea su prueba favorita, pero sí la que mejor preparan, ya que es la que lo decide todo. "De hecho, es la que menos disfrutamos y más nerviosos nos pone porque un día malo puede significar el adiós definitivo al programa", reconoce el mayor de los Santamaría.

Su hermano añade que "para esta prueba se necesita mucha complicidad entre los tres miembros del equipo y conocerse muy bien entre ellos". Este fue uno de los motivos que dejó fuera de Los Mozos de Arousa a Pablo, el 'cuarto mozo', ya que la conexión entre hermanos fue lo que inclinó la balanza hacia Raúl para ser seleccionado para el equipo.

Todos sus récords

Los Mozos de Arousa no se cansan de hacer historia en Reacción en cadena superando todos los récords establecidos en el programa de Telecinco. Además de elevar su marca en Complicidad ganadora, los gallegos consiguieron recientemente la cifra más alta de dinero ganado en un solo programa con 55.000 euros, rebasando la cifra conseguida por los Ubuntu hace meses. Además, al sumar tal cantidad de dinero a su bote en un solo programa, ya han acumulado en sus once meses concursando en el espacio presentado por Ion Aramendi más de 1,5 millones de euros.

"El récord de más dinero en un solo programa era algo que teníamos entre ceja y ceja y no paramos hasta conseguirlo. Ya nos habíamos tirado a la piscina en una ocasión, jugando por unos 90.000 euros, y no salió bien. En esta ocasión veíamos una opción muy clara de volver a intentarlo y coincidió que 'compañía' fue la respuesta acertada, superando el anterior récord, que estaba en poder del equipo Ubuntu, por tan solo 500 euros", admite Borjamina.

El primer récord que superaron fue hace ya unos meses, el de permanencia, que lo habían establecido Los Cocolos en 18 programas (sumaron uno más en el especial que les enfrentó a Los Mozos de Arousa en verano), ya que, en la actualidad, Borjamina, Raúl y Bruno llevan más de 200 y aumentando… Al haber jugado en más programas que ningún otro equipo, es lógico que también tengan el resto de récords, como el de dinero total acumulado, donde les siguen muy de lejos Los Cocolocos con 121.047 euros, y Los Ubuntu, con 94.217 euros.

Los Mozos de Arousa, en el plató de 'Reacción en cadena'. E.E.

Además, con sus 15 aciertos en la prueba de Complicidad ganadora con 15 lideran ese ranking; seguidos por Los Ubuntu y Las Presentadoras, con 11; y Los Meeples y Los Cocolocos, con 10. Los gallegos son los que más dinero han tenido inicialmente para comenzar la Última Cadena con 155.000 euros, con Los Fextivaleros (144.000), Los Escuderos de la Mancha y Las Mamma Nostra (134.000), a continuación.

Borjamina, Raúl y Bruno han sido los concursantes que más veces acertaron La Última Palabra, 136 (134 programas normales y dos especiales). Los siguientes, a mucha distancia, están Los Cocolocos, con 13 (12 y un especial). No obstante, no todos los récords logrados por Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena han sido positivos. Los gallegos han acumulado más fallos que ningún otro equipo en la Última Palabra, 81. Los siguientes son Los Cocolocos con cinco y los Fextivaleros, con tres. Pero esto se debe a su larga trayectoria en el concurso.

Datos que pueden llegar a abrumar, pero es que "después de tantos programas, es fácil caer en la rutina y no estar al 100% todos los días, por lo que intentamos ir marcando nuestros propios objetivos para así mantener el hambre y darlo todo. Aunque creo que ya actualmente todos los récords están en nuestro poder, no perdemos las ganas y la ilusión por seguir aumentando las marcas, tanto de dinero como de programas o de aciertos en Complicidad Ganadora. Además, no podemos dejar a tanta gente sin ver cada día a sus Mozos'", comenta entre risas Borjamina.

Bruno admite que les gusta mucho superar récords, que es estimulante, pero con la idea clara de que su objetivo es "ganar programa a programa", aunque sí que les hace ilusión hacer historia en el mundo de los concursos televisivos. Raúl, por su parte, destaca que, después de tanto tiempo, superar récords que no tienen o superarse a sí mismos es toda una motivación para seguir como el primer día. "Al final llevamos más de 200 programas y es necesario buscar nuevos retos. Si nos preguntan sobre estas marcas antes de concursar el primer día, diríamos que sería imposible, que sería todo imaginación, pero la verdad es que lo hemos conseguido", comenta el pequeño de los Santamaría.

El reto de 'Bailando con las estrellas'

Que Bruno Vila estuviera entre los elegidos por Telecinco para participar en el concurso 'Bailando con las estrellas' fue una sorpresa. Pero poco a poco, el gallego ha ido evolucionando y se ha plantado en la final del espacio presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

El gallego ha tenido en este tiempo un gran apoyo del público, pero no tanto del jurado, que incluso ha llegado a decir que era injusto que Bruno estuviera en la final junto a Adrián Lastra, María Isabel y Athenea Pérez, ya que en semifinales fue expulsado Jonan Wiergo, a pesar de la buena valoración de los jueces, pero sin el respaldo de los espectadores, que sí tiene Bruno.

"He visto que en otros países, los finalistas y ganadores han giras y han llenado estadios. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar", le comentó Julia Gómez Cora.

El gallego no se arrugó y se enfrentó a ella, Blanca Li y a Gorka Vázquez rebatiendo sus comentarios e, incluso, les lanzó un dardo durante la emisión de Reacción en cadena esta semana, ya que durante la prueba de Palabras encadenadas, el miembro de Los Mozos de Arousa se acordó del veredicto del jurado del concurso de baile.

Los Mozos de Arousa, durante la prueba que versaba sobre 'villanos' E.E.

Aramendi explicó que el tema para el juego eran 'villanos': "El tema es guay", admitió el presentador, a lo que Bruno contestó: "Me sé muchos como Julia, Blanca, Gorka...". Borjamina, que ya salió en defensa de su amigo en redes sociales, también citó a otro miembro del jurado de Bailando con las estrellas: "Antonia -Dell’ Atte-...". Solo se salvaron Boris Izaguirre y Cristóbal Soria. "¡Uy, uy, uy! ¡Lo que está diciendo! ¡Bruno, vuelve a Reacción en cadena! Un abrazo al maravilloso jurado de Bailando con las estrellas", exclamó el presentador antes de continuar con el programa de aquel día.

"Creo que la final va a estar reñida porque nunca he estado nominado, pero dos de los otros finalistas tampoco, por lo tanto veo la situación muy abierta. Me encantaría ganar para darle una alegría a la gente que me apoya y sobre todo por Marta (su bailarina) y su gran trabajo", comenta Bruno.



Y añade: "Mi balance con respecto a 'Bailando con las estrellas' es que siento un gran orgullo por haber peleado cada baile y con mayor o menor brillo haber sido capaz de sacarlos teniendo una base de cero. Me ha encantado vivir la experiencia. No ha sido coser y cantar, pero me ha hecho ser fuerte".

El estudiante de Derecho siempre ha contado con el apoyo de sus compañeros tanto en el plató del concurso de baile como en redes sociales, y han vivido con gran pasión el paso de su amigo por 'Bailando con las estrellas': "Si gracias a la gente de casa Bruno ha conseguido remontar diferencias en puntos del jurado que parecían insalvables con respecto a sus compañeros, creo que es el gran favorito para llevarse el trofeo de Bailando con las estrellas", admite contundentemente Borjamina.

"Está claro que, si fuera una competición exclusivamente de baile, el nivel de Bruno no es suficiente para estar en la final. Sin embargo, 'Bailando con las estrellas' es un programa de entretenimiento con la excusa del baile. En el momento en que das el poder a la gente de decidir quién avanza y quién queda eliminado, entran en la ecuación otros muchos factores que no son exclusivamente el baile", señala el mayor de los Santamaría.

Borjamina también destaca que ese programa no puede tomarse como una competición estrictamente de baile tras haber seleccionado a concursantes con niveles tan dispares, sin pasar un casting previo, "o suceden cosas como que a Bruno le pongan justo antes de salir a bailar, en el momento de máxima concentración, un vídeo de compañeros y bailarines criticándolo", afirma.

"Julia, del jurado, le dijo a Bruno en la gala pasada que nadie pagaría por verlo bailar. Yo eso no lo sé, pero sí sé que hay mucha gente que pone Telecinco los sábados para ver a Bruno y que son quienes lo han llevado a la final. Y si las reglas de juego del formato son así, pues hay que aceptarlas y respetarlo que suceda en la final", asegura Borjamina.

Por último, Raúl está convencido de que su amigo va a ganar, que se lo merece al igual que el resto de compañeros y compañeras porque ha trabajado muy duro durante todo el concurso y "aunque no sea el que mejor baila, la gente valora el esfuerzo, la superación y el reto al que se está enfrentando, por eso lo votan. Creo, sinceramente, que sería un ganador merecido", concluye.