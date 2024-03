Los Mozos de Arousa revelan su estrategia en 'Reacción en cadena': "Buscamos los truquillos para ir más rápido"

Los Mozos de Arousa se han convertido en uno de los equipos televisivos más populares de los últimos años. Borjamina, Raúl y Bruno han impulsado las audiencias de Reacción en cadena, que en el mes de febrero firmó el mes más visto de su historia tanto en share como en espectadores (11,1% y 1.218.000), batiendo su récord semanal varias semanas de forma consecutiva, además de ser líder en target comercial (13,6%).

La participación de los tres jóvenes gallegos en el programa de Ion Aramendi es seguida, cada día, por más de un millón de espectadores, enganchados a su ya histórico concurso. Y es que los Mozos de Arousa han derrotado ya a más de 200 equipos en sus nueve meses de participación. Además, este lunes superaron la impresionante barrera de los 1,4 millones de euros ganados hasta la fecha.

Bruno Vila y los hermanos Santamaría, Borjamina, Raúl, han demostrado ser imbatibles en los concursos de televisión. Los tres gallegos compaginan su participación en el programa de Telecinco con la política y otros formatos televisivos. De esta forma, Bruno está participando en Bailando con las estrellas, Borja sigue con las actividades de su asociación, Arousa Moza, y Raúl ha entrado en el Parlamento gallego tras haber logrado un escaño por el PP.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'. MEDIASET

Reacción en cadena no es su primera experiencia en televisión. Los hermanos Santamaría ya habían participado en otros programas que les dieron las tablas necesarias para triunfar ahora en el concurso de Telecinco. Raúl y Borjamina probaron suerte en ¡Ahora caigo!, de Antena 3, mientras que el primero también lo intentó en El Cazador, de TVE, presentado en ese momento por Ion Aramendi, y Alta Tensión, entre otros formatos.

Sin embargo, Reacción en cadena es su experiencia más exitosa en los concursos televisivos. La audiencia se mantiene enganchada al concurso de los Mozos de Arousa cada tarde con la esperanza de que se lleven el bote, que ya alcanza la friolera cifra de 1.402.047 euros.

Las grabaciones de 'Reacción en cadena'

Cada tarde, a partir de las 20:00 horas, Telecinco emite una entrega de Reacción en cadena, que da paso después a la segunda edición de Informativos, presentada por Carlos Franganillo. Se trata de un programa grabado previamente, como sucede habitualmente con los concursos de televisión.

No obstante, los Mozos de Arousa han revelado ahora varios secretos de las grabaciones de Reacción en cadena que se desconocían. Lo han hecho Borjamina y Raúl, en el pódcast 'No todo vale', presentado por Martha Wheat y Oscar Blanco.

"Normalmente, grabamos tres programas al día, salvo que falle algo y solo se puedan grabar dos", explicó Raúl Santamaría.

Por su parte, Borjamina reconoció que este ritmo de grabación puede perjudicarles en su rendimiento en el concurso: "Sobre todo el tercero, del tercer o cuarto día, que ya se va acumulando el cansancio a lo largo de la semana. Muchas veces lo decimos, que así como para los equipos nuevos el hándicap pueden ser los nervios, en nuestro caso es el cansancio".

Los Mozos de Arousa en el pódcast 'No todo vale'.

De hecho, confesaron, su familia y amigos reconocen cuándo el programa emitido corresponde a su tercera grabación del día y les dicen que se les "nota más cansados".

Los hermanos Santamaría revelaron, además, que el sistema del concurso busca que haya un equilibrio en la dificultad de las preguntas entre equipos. Después de un año, no obstante, los concursantes gallegos tienen sus trucos. "Intentamos no pasar en alguna palabra que vemos más complicada por si luego viene una imposible", aseguró Borjamina. "Si vamos bien de tiempo, lo intentamos, sobre todo si es la primera preferimos que reste", añadió Raúl.

"Al llevar tanto tiempo, buscamos los truquillos para ir más rápido", aseguró Raúl, que desveló otro de los trucos: "Lo podríamos decir porque mucha gente ya pilló después de tanto tiempo que solo empezamos con 'qué' porque a Borja le da tiempo a ir viendo la palabra y si no de verme la cara para lanzármela otra vez".

Según explicó Raúl, "te limita mucho decir 'dónde". "Tienes que pensar si es lugar o no...", señaló. De esta forma, además, aseguró Borja, "yo ya sé mi primera palabra porque si me dice 'dónde' ya me trastoca a mí".