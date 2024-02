El Mozo de Arousa Raúl Santamaría logra escaño en Galicia: "Son difíciles de compaginar tele y política"

Los Mozos de Arousa han sumado a su casillero una nueva victoria, esta vez lejos de los platós de televisión. En concreto, Raúl Santamaría logró en los comicios celebrados este pasado domingo un escaño en el Parlamento gallego. Lo hizo para el PP por la provincia de Pontevedra.

El tirón mediático de los concursantes de Reacción en cadena ha llevado a cada uno de ellos a una lugar 'inesperado'. Ha servido para que Bruno Vila, por ejemplo, pruebe suerte en Bailando con las estrellas, el programa de baile Mediaset los sábados por la noche. En este caso, para que Raúl Santamaría dé un paso más en su carrera política, pasando de concejal en Vilagarcía de Arousa a ser partícipe de la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP en Galicia.

En la provincia de Pontevedra, el triunfo de los populares fue justo. De los 22 escaños a repartir, 11 se quedaron los de Alfonso Rueda, ocho fueron para el Bloque Nacionalista Gallego y tres para el PSdeG. Estos resultados le valieron al personaje televisivo para alzarse con el acta de diputado autonómico de manera holgada; su posición era la número siete en la lista popular.

Raúl Santamaría y Alfonso Rueda, el candidato del PP a las elecciones autonómicas de Galicia. Cedida

EL ESPAÑOL habló con Santamaría recientemente sobre su evolución en el mundo de la política. Mantiene una estrecha relación con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al que conoce de su etapa como presidente del partido en la provincia.

Su entrada en la lista electoral fue complicada. Él mismo lo explicaba en precampaña en conversación con EL ESPAÑOL: "La televisión y la política son difíciles de compaginar, cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un no, por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más. Ellos tuvieron que tomar también sus decisiones, Bruno tuvo que dejar a un lado las últimas asignaturas de la carrera, y Borja su trabajo. A mí me parecía muy feo dejar el programa por la política debido a la incompatibilidad en cuanto a horarios, a pesar de que era una oportunidad muy buena".

Sin embargo, tras explicarle su postura al partido, los populares le devolvieron la llamada para decirle que no se preocupara. "Me dijeron que no pasaba nada por el tiempo que tuviera que faltar en campaña, entendían que estaba en un equipo con dos personas más, que grabara lo que tuviera que grabar, y que el tiempo que estuviera en Vilagarcía lo destinara a la campaña".

Ahora la situación es diferente. Con responsabilidad pública, compaginará ambas cosas: "La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en Cadena, no iban a poner pegas".

En cuanto a su entrada en el partido advierte que no será cómodo para los suyos. "Cuando me propusieron lo de las listas les advertí que aceptaba para ser una voz crítica en el partido, no una cabeza que diga sí a todo, diré lo que está mal y lo que se puede mejorar".

Su vida política

Santamaría era de los que se apuntaba con facilidad a los grupos de debate en el colegio y el instituto. Esa afición fue aumentando a lo largo de los años, desembocando poco a poco en el mundo de la política.

Esto le llevó posteriormente a que le llamara el alcalde de su pueblo para luchar juntos en el Ayuntamiento.

“Por la asociación, me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. El su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular no tenía un grupo de Nuevas Generaciones desde hacía años, y que por qué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo”, recordaba recientemente Raúl.

Raúl Santamaría y Alfonso Rueda está en la lista del PP a las elecciones autonómicas. Cedida

La primera vez que tuvo un puesto de responsabilidad pública fue con 21 años. Se quedó fuera del consistorio de su localidad en las elecciones locales de 2019 (iba el 12), pero a mitad de legislatura logró ser edil. “Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y, en esta última —las del 28 de mayo—, volví a ir de número 6 con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades”.

Ahora llega su primer ascenso, aunque el mismo Santamaría reconocía que "siempre estuve ligado a la política autonómica, desde muy joven". ¿Llegar a la política nacional? "Eso ya son palabras mayores", reconocía el joven mozo.

"Primero voy ver cómo va a nivel autonómico, si me gusta o no, quizás veo que no es lo mío. Al final, llevo siete años en política, me gusta, pero también digo que en el momento que vea que no es mi sitio, no voy a estar por estar. Tengo que ver que mi decisión importa, que puedo aportar y, si no, también tendré que dejar la política a un lado. Está claro que la enseñanza es a lo que me gustaría dedicarme en un futuro", dejaba claro Santamaría, graduado en Magisterio de Educación Primaria.

Santamaría reconoce que está "descontento con la política nacional. Por cómo se afronta la política, que ahora parece que todo tiene que ser discusión, todo tiene que ser yo más, tú más… Yo entiendo la política como algo para ayudar realmente a la gente, y eso ahora se distorsiona cada vez más".

Ejemplificaba recientemente que se podía ver a diario, "con el tema de la amnistía, que prevalece muchas veces más tener el puesto, tener el sillón. Yo me metí en la política para intentar ayudar a la gente. Me dan igual las ideas de un lado de otro. Mis amigos me suelen decir que parece que no tengo ideas del PP, y yo les digo: “A ver, ¿cuáles son las ideas del PP?”. Es decir, que parece que si eres del PP tienes que te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico… hay unos clichés que yo no los comparto".

Esto no quita que Santamaría tenga unas ideas "más acordes a las de centroderecha, por eso yo me siento cómodo en el Partido Popular. Pero eso no quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido".

Raúl Santamaría.

Volvía Santamaría a dejar claro que la amnistía le preocupaba sobremanera. En política nacional cree "que vamos de mal en peor. El balance que nos muestran es que importa más tener el puesto de presidente del Gobierno que el bienestar de España. Parece que la amnistía solo es Cataluña, que es un tema entre el Gobierno y Cataluña y se están equivocando. Lo que están es aceptando son chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular".

Esto lo trasladaba a un ámbito autonómico en el que ahora tendrá voz. "Cada vez vemos que se da un paso más. La condonación de deuda, que a mí me decían que a Galicia no le afectaba, pero claro que lo hace, está calculado que a cada gallego le cuesta 400 euros de su bolsillo. Al final, lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras, que por ser catalán, ahora mismo, tienes más poder que por ser gallego, por ejemplo. Y todo eso simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Y así funciona".

No concuerdan sus ideas con los cambios de posición política de Pedro Sánchez. "Cuando decían que no iban a gobernar con Podemos, lo hacen; cuando decían que con independentistas no iban a gobernar, lo hacen; cuando Pedro Sánchez dijo durante toda la campaña que no iba haber amnistía, la hace… y lo siguiente será un referéndum. Y así funciona. La sensación es que hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno. Y eso es contrario a mi forma de pensar. Totalmente".

Por último, hablaba Santamaría del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se enfrentaba a un duro plebiscito ya superado. Sobre él, el mozo de Arousa destacaba que "es la muestra de lo que es la valentía frente a la comodidad. Él estaba a gusto en Galicia, llevaba cuatro mayorías absolutas, no tenía necesidad de ir a Madrid porque sabemos cómo es la política nacional. Al final, cada comunidad tiene una cultura y cosas diferentes al resto, y él, para mí, es un ejemplo de responsabilidad, de que supo saber cuál era su momento, de coger las riendas de un partido que, por lo que sea, estaba en problemas. Para mí es una persona que sí que piensa en el Estado, en el país, y que lo que busca son los beneficios para España, que no se vende, siempre está. Fue muy valiente, dando el paso a nivel nacional y creo que será el próximo presidente del Gobierno, sinceramente".

Raúl Santamaría. Cedida

P.– ¿No le da miedo que le afecte la vida política en el programa, que se pueda despistar y fallar? —le preguntaba EL ESPAÑOL antes de los comicios.

R.– En política ya estaba a nivel municipal y es cierto que ahora he dado un paso más, pero no es una distracción. Esta semana hemos estado en Fitur, seguimos haciendo las actividades de la asociación, nos videollamamos para practicar, aprovechamos el tiempo.

Borja y yo vamos y venimos a Vilagracía, ya que Bruno se ha instalado en Madrid por las grabaciones de Reacción en cadena y los ensayos de Bailando con las estrellas, pero intentamos sacar el máximo tiempo posible para practicar.

Al final, tenemos un bagaje o una experiencia que nos permite poder dedicarnos a otras cosas ahora mismo, que llevamos ahí ocho o nueve meses concursando. Son oportunidades que nos ayudan a crecer. A Bruno le gusta el mundo de la tele y el concurso de baile era una oportunidad muy buena. En mi caso, aumentar mi experiencia en política porque nosotros estamos orgullosos de defender y de promover Galicia, de ser referentes ahora mismo en nuestra comunidad. Acepté la oferta para ver lo que puedo aportar para mejorar la calidad de vida de los gallegos y gallegas, esa fue la idea.

