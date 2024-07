El invento revolucionario de 4 españoles: una pulsera para detectar si te echan droga en la bebida

Abel Lafuente, natural de Pamplona, junto a su esposa y dos amigos han creado la pulsera 'Centinela', con su empresa Aglaya Creativos, que es capaz de detectar si te han echado droga en la bebida, practica conocida como 'spiking'. Es la pionera con esas características en el mundo.

El brazalete tiene el objetivo de reducir las víctimas por sumisión química. Ha salido al mercado hace menos de dos semanas en la tienda física de Pamplona, en la calle Mayor 10. Se prevé que este viernes se habilite la venta online. Sus precios oscilan entre tres euros y cinco.

La inseguridad ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, sobre todo en los jóvenes cuando salen de fiesta y están expuestos a que alguien con intenciones dudosas pretenda hacer daño. En vísperas del inicio de las fiestas de San Fermín es un innovador producto de protección.

La idea surgió por una experiencia la vivió Abel hace 16 años, cuando un día quedó con unos amigos a los que nunca vio. Se tomó un cubata en un hotel sobre las ocho de la tarde y seis horas después apareció en la marquesina de un autobús. Perdió su cartera y entró en crisis de ansiedad. Horas después volvió al hotel.

“Mi familia estaba preocupada, felizmente no perdí el móvil, pero al estar inconsciente tantas horas, nadie sabía nada de mí. Nunca supe lo que había pasado esa noche, necesité ayuda psicológica. Esa experiencia me marcó. El peligro no entiende de sexos”, cuenta Abel a EL ESPAÑOL.

Tutorial del uso de la pulsera 'Centinela', que detecta si te han echado droga en la bebida. Rocío López

Años después decidió hacerse voluntario de Cruz Roja, viajó a Nicaragua, lugar donde vivió por 12 años, allí conoció a Scarlett Guadamuz su actual esposa. Trabajó también en consultoría estratégica.

Cuando Abel volvió a España siguió trabajando en el sector de desarrollo de mercado y creativo. Hace dos años junto a su esposa, Ángel Gastón y Juan Erro fundaron la empresa Aglaya Creativos. Investigaron con expertos de otros países, cómo hacer esta pulsera, al que pusieron de nombre ‘Centinela’.

La pulsera ‘Centinela’

Ángel explica al periódico que: "El brazalete es disuasorio e impermeable, se pone en la muñeca. Ante la sospecha, se tiene que levantar el protector, se moja el dedo en la bebida y se pasa por el test (el reactivo que va incorporado). Tres segundos después, tienes el resultado, si cambia a un color naranja, indica que la bebida tiene droga.

“Cuando sale esa reacción, recomendamos inmediatamente avisar a una persona de confianza, ya sea tu familia o amigos. La idea es que vean que tienes la pulsera puesta, y así es un aviso de alerta a la persona que quiere hacerte daño”, enfatiza.

La empresa vende brazaletes de tres y cinco euros, este último, es el modelo premium y permite llamar al 112 de forma inmediata. También cuenta con un código QR para la geolocalización.

Una pulsera 'Centinela', que detecta hasta 22 tipos de droga. Cedida

Está diseñada con colores llamativos para disuadir a los agresores. Permite identificar hasta 22 tipos de drogas en la bebida como la heroína, ketamina, MDMA, GHB, morfinas, anfetaminas, fentanilo. Un laboratorio de Reino Unido, da la garantía y el aval del producto", explica Abel.

Son hechas con fibras de polietileno de alta densidad, que permite que no se rasgue fácilmente, es impermeable y de textura suave. “No es solo por las Fiestas de Sanfermines, pero ya que ha coincidido, queremos evitar que las personas sufran agresiones sexuales”, explica Ángel.

Según el Instituto Nacional de Toxicología, una de cada tres agresiones se comete bajo la sumisión química, siendo el más utilizado, el alcohol.

“Nos llaman de muchos Ayuntamientos, que lo quieren comprar para las fiestas de su pueblo, del extranjero, y personas que vienen a la tienda, incluso mayores de 50 años. Estamos contentos con la gran acogida y nuestro objetivo es reducir la violencia”, manifiesta Abel.

El peligro siempre presente

“Emprender es resolver un problema creando valor. Para nosotros, lo consideramos una necesidad”, refiere Abel, quien hace poco más de dos años, leyendo las noticias, encontró el caso de una joven víctima de sedación involuntaria con droga. “En ese momento, recordé lo que viví hace a años y fue el momento de inflexión para buscar alternativas de cómo combatirlo”.

"Tuve el apoyo de mi esposa, de Ángel y Juan, que se implicaron desde el inicio y buscamos toda la información de lo que se podía haber hecho en otros países. Este proyecto es fruto de la investigación de dos años, con laboratorios", añade.

Los test que habíamos encontrado en el mercado, eran de pruebas específicas que se ponen en tarjetas para llevarlo en la cartera y lo que hicimos es mejorar, porque no tiene sentido llevarlo escondido, sino al contrario, que sea visible, a prueba de agua y vistosa.

Otros proyectos

Ábel no es nuevo como emprendedor, durante la pandemia creó mascarillas con la misma cara de la persona. También inventó una faja riñonera, justamente para las Fiestas de San Fermín, con un bolsillo central dividido en dos compartimentos, uno para guardar las llaves, dinero, tarjetas y el otro espacio para el móvil.

Faja con cremallera, tiene sistema antirrobo para guardar, llaves, tarjetas y el móvil. Redes sociales

Para las pulseras ‘Centinela’, la empresa apuesta por la inclusión laboral y da trabajo a personas con capacidades diferentes, en este caso para los montajes. “Queremos hacer un cambio social, de concienciación, no solo una empresa que vende un productos y obtiene beneficios”.

En Pamplona tienen tres centros donde se montan las pulseras con holograma, es decir, marcas de agua para evitar las falsificaciones y su objetivo es descentralizar para llegar a más personas.

Su siguiente paso será fundar una asociación que tenga una plataforma de formación, con charlas y testimonios para combatir las agresiones sexuales. También con temas de igualdad, para generar un contexto de seguridad y dar visibilidad a el conjunto de problemas que hay en la sociedad.