Fernando Hernández ha hecho el libro de oro que sella el paso de Leonor como militar en Zaragoza

Lleva más de 40 años encuadernando libros, pero ha sido hace tan sólo seis meses cuando Fernando Hernández, un zaragozano de 58 años, recibió su encargo "más especial". La Academia General Militar de Zaragoza (AGM) requirió de sus servicios para crear el nuevo libro de oro donde ha quedado reflejado uno de los momentos más importantes y emotivos de la vida de la futura reina de España.

Este miércoles 3 de junio, la princesa Leonor dijo adiós a su estancia en la AGM y finalizó su primer curso lectivo de los tres que le esperan por delante en diferentes ejércitos españoles. Con motivo de esta especial 'graduación', Leonor recibió la tradicional entrega de despachos y fue nombrada dama de alférez cadete tras recibir la Gran Cruz al mérito militar de manos de su padre, el rey Felipe VI.

Este acto castrense ha quedado registrado en el nuevo libro de oro de la AGM y que han estrenado las firmas de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y de su hija Leonor, princesa de Asturias y futura jefa del Estado. Lo que no saben, es que este ejemplar ha salido del humilde taller de Fernando, en el barrio zaragozano de Las Delicias, donde lleva cuatro décadas encuadernando libros.

Fernando en su antigua tienda de encuadernaciones. Cedida

Medio año de trabajo

"Han sido meses de mucho trabajo. Ha sido de los encargos que más me ha costado, me ha llevado mucho esfuerzo", expresa Fernando. Ha estado más de medio año confeccionando este nuevo libro de firmas para la academia, pero cuenta a EL ESPAÑOL que, a pesar del sacrificio, para él es "un orgullo" formar parte de la historia de un sitio que, de alguna manera, marcó su vida.

Fernando es un viejo conocido de la AGM. "Hace ya muchos años" hizo allí el servicio militar, en la zona de imprenta, y todavía conserva un amigo, que fue quien le recomendó. "Nos conocimos porque estuvo en la imprenta a la misma vez que yo. Él se quedó trabajando allí y fue el que dio mi referencia", explica.

Fernando, durante su etapa en la AGM. Cedida

Fernando confiesa que "ya lo sabía", aunque la llamada de la academia se demoró hasta después de las fiestas del Pilar. "Este proceso es muy largo, tienen que aprobar presupuestos y mil historias...", pero ya corría prisa. Al anterior ejemplar, también firmado por la princesa Leonor en su llegada a la AGM en agosto de 2023, le quedaban sólo cuatro páginas.

El encargo consistía en dar forma a las 400 páginas del nuevo libro de oro, pero Fernando también recibirá próximamente en su taller el ejemplar predecesor, al que deberá restaurar para su posterior exposición al público.

Encuadernaciones con historia

Aunque se trate de su trabajo más memorable, Fernando tiene otros proyectos de calado a sus espaldas. Ha elaborado los ejemplares utilizados para las firmas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Jaca 98, la Expo de Sevilla del 92, la Expo de Zaragoza de 2008 y varias restauraciones de libros históricos del Registro Civil y de algunas notarías, entre otros.

"He encuadernado durante muchos años los libros que recogen las sentencias de todos los juzgados de Aragón, que dan mucha tarea. A cada uno de mis trabajos le intento dar un toque distinto y personal, pero cada día es más difícil optar a más proyectos...", reconoce.

La tienda de encuadernaciones de Fernando, en la calle Quinto de Ebro, en Zaragoza. Cedida

Por eso pone tanto en valor "esta gran oportunidad" que le ha brindado la vida. "Ya había hecho algún trabajo para la jefatura del Estado, para la comunidad de Navarra, también encuaderno a cuatro periódicos... pero nunca había tenido un proyecto tan grande", cuenta.

Estampados de oro

Para afrontar el reto de dar forma al nuevo libro de oro de la academia, Fernando ha tenido que hacer un trabajo muy minucioso. "Se usan distintos tipos de telas, moaré, madera... y muchas máquinas", explica.

Para su adorno y hacer honor a su nombre, las estampaciones del libro están recubiertas de oro de ley, que se reparten entre la tapa, el escudo, la orla y el lomo. Antes de pasarlo por unas planchas preparadas para colocarlas en la histórica máquina de encuadernación, tiene que revisar cada folio ilustrado.

El nuevo libro de oro de la AGM, confeccionado por Fernando. Cedida

"Hay que hacer muchas pruebas, no hay lugar al error. Yo he taladrado las 400 páginas y eso es muy laborioso porque, a la vez, es un tipo carpeta y libro", explica. "Es mucho más difícil que un libro normal de hojas porque lleva muchas más piezas para acoplarlas y se pueda sacar y meterlas. Lleva muchas partes doradas y no puedes confundirte".

Fernando se toma muy en serio su trabajo, y no deja ningún detalle a la ligera. Presume de tener "más maquinaria que nadie en España" y de tener producto tanto nacional como de importanción. "Llevo toda una vida dedicada a esto. Trabajo todo tipo de pieles, de estampaciones, de tipografías... Hago pergaminos, libros, mapas...", cuenta.

Ahora, su trabajo pasará a la historia. Fernando es el creador del que será el próximo libro donde todas las personalidades castrenses y reputadas (científicos, políticos, universitarios...) dejarán su huella a través de una firma que acreditará su paso por la Academia General Militar de Zaragoza.