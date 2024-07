Tadeo, el alumno balear que ha denunciado a su directora por no dejarle ir a la graduación

Tadeo Marcaccini, alumno de segundo de Bachillerato del IES Baltasar Porcel de Andratx (Mallorca), ha denunciado a la directora de su instituto después de la negativa de ésta para que tanto el joven como su familia pudiesen acudir a su propia ceremonia de graduación.

Tras ser elegido por sus compañeros para presentar la graduación, Marcaccini tuvo la idea de dar un discurso para contar su perspectiva como alumno en dicho instituto. "Habíamos pensado hacer un discurso pero diciendo hechos que habían pasado en el centro", afirmó el joven a EL ESPAÑOL.

En dicho discurso, Marcaccini denuncia insultos, humillaciones e incluso agresiones físicas por parte del personal docente hacia los alumnos a lo largo de los años. El discurso acababa de la siguiente manera: "Me gustaría felicitaros compañeros, felicitaros de verdad por haber podido graduarse y soportar a este tipo de personas."

El joven defiende el carácter reivindicativo de su discurso y que contaba con el apoyo de alumnos del instituto, ex-alumnos y dos profesores que organizaban la graduación. "Lo hago en representación no solo mía y de mis compañeros de estos años sino de muchos años atrás", ha contado el alumno.

No obstante, tras llegar la noticia a oídos de la directora, ésta se presentó en el ensayo de la graduación ese mismo día para "decir que yo Tadeo Marcaccini quería hacer un discurso incendiario y que ni yo ni mi familia podíamos ir al acto, y que si íbamos se suspendería", aseguró Marcaccini.

El alumno afirma que la directora le amenazó y "coaccionó" a sus compañeros para que el joven no fuese a la ceremonia.

Sin embargo, Marcaccini defiende que la directora no sabía exactamente el contenido del discurso más allá de que en él se incluía la mención a ciertos hechos ocurridos en el centro. "El tema de mi queja es que ella no sabía el contenido del discurso, no sabía exactamente lo que iba a decir", contó el joven.

La redacción de EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con la dirección del IES Baltasar Porcel para poder conocer en profundidad las razones detrás de la reacción de la directora y el centro. Sin embargo, no recibió respuesta alguna.

Medidas legales

Por su parte, el alumno decidió tomar medidas legales denunciando a la directora ante la Guardia Civil por discriminación. "Personal del centro ha alegado que se me sugirió no ir pero esto no es verdad porque directamente se les dijo a los estudiantes que si íbamos no habría graduación.", afirmó el joven.

Marcaccini defiende que la graduación se celebra en un sitio público, el Ayuntamiento de Andratx, y negarle la entrada tanto a él como a su familia a un sitio público sin saber lo que dice su discurso "tiene una definición: discriminación".

El contenido del discurso

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al discurso que Tadeo pretendía contar en su graduación. En él, el joven detalla la actitud de diferentes integrantes del equipo docente con comportamientos que incluyen profesores diciéndole a los alumnos que "restan como personas en la vida" o ausencias repetidas sin justificación.

Esto además de la mención de supuestos comentarios "totalmente fuera de lugar a niñas del centro" o "profesores que provocan o empujan a alumnos". Sin embargo, el joven no llega a dar nombres de los profesores a los que acusa de esto, en su lugar menciona los casos y anima a los padres a hablarlo con sus hijos.

Las redes sociales se vuelcan con Marcaccini

Antes de que se hiciesen eco los medios de comunicación, fue el propio alumno el que contó su historia a través de sus redes sociales en una publicación de Tik Tok que cuenta ya con más de dos millones de visualizaciones y miles de interacciones.

El joven fue invitado al programa online INDÓMITOS TV dónde confesó todo el apoyo recibido en redes. Un apoyo que según el joven no solo ha llegado de su municipio sino de gente de toda España y cómo espera que con su caso se puedan alcanzar cambios "para generaciones siguientes".

De hecho entre los comentarios de sus publicaciones se encuentran mensajes de apoyo y alumnos que comparten experiencias similares en su propio instituto. "Este es un problema que lleva pasando muchos años atrás en el Baltasar Porcel.", aseguró Marcaccini.