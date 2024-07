El patinazo de Marcos Llorente: pone a su marca de café un logo muy parecido al de las SS nazis

El futbolista Marcos Llorente vuelve a protagonizar una nueva polémica. Hace unos días se viralizó un vídeo en el que afirmaba que la exposición a los rayos de sol no guardaban relación con la aparición de cáncer de piel. Y ahora, el jugador vuelve a ser noticia por el parecido que tiene el logo de su nuevo emprendimiento Irreverentes con las SS nazis.

El centrocampista del Atlético de Madrid lleva desde septiembre de 2023 con un negocio de cafés de especialidad, junto a su compañero de profesión Ibai Gómez y el prestigioso nutricionista Endika Montiel. Su empresa nació por la pasión que ambos compartían por el café y el deseo de ofrecer a los consumidores el mejor producto.

Según indican en su página web, su filosofía es "apostar sólo y exclusivamente por procesos naturales, artesanales y sostenibles, porque nuestro café no sólo te cuida a ti sino a nuestros recolectores". Este negocio ha sido un tema muy comentado en las redes sociales y no precisamente por la calidad de su café, sino por la similitud que tiene el logo con la Schutzstaffel, la organización paramilitar al servicio de Adolf Hitler.

no doy crédito con el logo de la empresa de café de marcos llorente pic.twitter.com/nOLFPhK24M — Pablo (@pablomurrrr) July 2, 2024

Muchos usuarios no daban crédito al ver la foto, y han tenido que ir a comprobar que la publicación no era un fake, "vaya el Llorente, pensaba que era una coña pero no", "no me lo creo", "¿a que es real?", son algunos de los comentarios de los más incrédulos.

La seña de identidad de la empresa, es cuando te bebes el capuccino, te deja 'bigotillo'. Este chaval es un visionario del copón. — Luis J (@atascaburras89) July 3, 2024

Otros han sido más ingeniosos con la reacciones, optando por el humor, "La seña de identidad de la empresa, es cuando te bebes el capuccino, te deja 'bigotillo'. Este chaval es un visionario del copón" o "seguro que Carvajal es socio de la empresa".

Se dice que no hay mal marketing si ayuda a que se hable de tu producto, pero en este caso si que puede tener un efecto negativo el la marca del los futbolistas españoles. Aunque lo cierto es que no tiene nada que ver con el nazismo, y únicamente se ha hecho viral después de meses de la presentación del logo por la reciente publicación de Llorente en Instagram.