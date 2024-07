Cómo convertirte en periodista podcaster y ser la voz hablada de un diario: lección 8

Los periódicos también se escuchan. En los últimos años, la transformación digital en la prensa escrita ha impulsado la apuesta de las principales cabeceras por formatos sonoros que se aproximan a la actualidad. En un paso más hacia la transversalidad en la forma de consumir contenidos han aparecido los Daily pódcast, una nueva vía de aproximación a la información que capta nuevas audiencias y, al mismo tiempo, ofrece un valor añadido a los lectores habituales.

Desde que The New York Times lanzó The Daily en febrero de 2017, son cada vez más las cabeceras que han ido dando espacio, relevancia e identidad de marca a los pódcast en sus portadas, conscientes del cambio en los hábitos de consumo. El 60% de la población española escucha pódcast y alrededor de 24 millones de usuarios acceden cada mes a este tipo de contenidos, una tendencia al alza que han sabido apreciar los principales periódicos, entre ellos, el líder de la prensa española.

EL ESPAÑOL ofrece En la Sabana, una mirada del día que apuesta por un tema y lo desarrolla con ayuda de expertos en la materia y el empuje del equipo de redacción. Los lectores pueden ir un paso más allá y descubrir el latido de un periódico, averiguar cómo es la voz de los periodistas a los que habitualmente leen en otros registros y profundizar en temas de actualidad a través de entrevistas a los protagonistas del momento.

Una gran oportunidad

Durante este año y medio de andadura se ha ido generando toda una comunidad de oyentes de EL ESPAÑOL que rugen cada día no sólo en torno a la actualidad, sino también alrededor del exitoso formato conversacional, liderado por Cruz Sánchez de Lara junto con Charo Izquierdo. En Arréglate que nos vamos, los oyentes pueden disfrutar de charlas íntimas, inspiradoras y divertidas, salpicadas de emociones para descubrir cada semana a mujeres que rompen moldes.

En esa estrategia de renovación de las redacciones, tú, periodista en ciernes, puedes tener un espacio a través de la palabra hablada en el que desarrollar tu carrera profesional. Una carrera que mira al futuro de los contenidos informativos y se dirige al lector y le pregunta: "¿Tienes 20 minutos? Escucha esto. Hazlo cuando quieras y donde quieras. Hazlo a tu manera". Una de las ventajas del audio es su capacidad para permitir la multitarea, uno de los rasgos del acelerado ritmo de vida del siglo XXI. El audio como complemento o alternativa a la lectura forma una combinación al alza que ofrece nuevas posibilidades narrativas. Es el momento de seguir explorando.

Puedes convertirte en el locutor de un periódico, en el productor, guionista o editor de un pódcast y entrevistar a los protagonistas de la actualidad política y social, manejando tanto fuentes internas como externas. También tienes la oportunidad de explorar temas relevantes y profundizar en ellos, aportando una visión única. Si te atreves, experimentarás la adrenalina de hacer un pódcast diario que empieza cuando afrontas la difícil tarea de escoger un tema entre muchos de los que conforman la actualidad, un viaje que consiste en empezar de cero cada día.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela cuenta con un módulo multimedia donde los pódcast cobran una gran importancia. Los alumnos pueden aprender a producir, guionizar, editar y locutar contenidos periodísticos que constituyen un pódcast de actualidad, un formato al alza y en constante evolución. En este curso del Máster de Periodismo, que comienza a mediados de octubre próximo, dedicaremos especial atención al fenómeno podcaster y sus posibilidades en los géneros periodísticos.

Historia y evolución

En el siglo XIX y parte del XX, los vendedores ambulantes de periódicos solían gritar emocionados "¡Extra! ¡Extra!" para llamar la atención de los transeúntes. Los llamados voceros o voceadores de la prensa, constituían una figura habitual del paisaje urbano. A primera hora de la mañana y a última de la tarde, se apostaban en las esquinas de las ciudades, ya fuera invierno o verano, para cantar las noticias.

Eran expertos en captar la temperatura, no sólo porque solían llevar una gorra que les protegía de los extremos del clima, sino porque sabían como pocos qué noticias iban a interesar a sus potenciales lectores. En el siglo XXI, los voceros van un paso más allá, son digitales, tienen un micrófono y crean contenido, pero siguen seleccionando cuidadosamente lo más relevante para ofrecerlo en formato pódcast, brindando al oyente una experiencia informativa, detallada y enriquecedora sobre la actualidad.

La apuesta del Máster de Periodismo por el pódcast se reforzará en su segunda edición con invitados muy especiales.

El TFM (trabajo de fin de máster), que consiste en un gran reportaje, podrá hacerse también en formato podcast. Se entregará en el primer semestre práctico, de octubre de 2024 a marzo de 2025, tras el cual comenzarán las prácticas, remuneradas, en la redacción EL ESPAÑOL, de abril a septiembre de 2025.