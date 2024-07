Las 5 oposiciones en las que sólo necesitas la ESO en la nueva convocatoria del Gobierno de 2024

Ya está escrito negro sobre blanco. Este miércoles, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado en el BOE la mayor Oferta de Empleo Público (OEP) de la historia de España. Concretamente, en la OEP relativa al año 2024 se han lanzado 40.146 plazas, de las cuales 31.465 se destinarán a la Administración General del Estado (AGE); 3.158 a la Guardia Civil; 2.858 al Cuerpo Nacional de Policía; y 2.666 a las Fuerzas Armadas.

Es evidente, por otra parte, que en esta gran oferta de empleo público se ofrecen muchos tipos de trabajos y, por tanto, hay decenas de oposiciones a las que se pueden presentar los ciudadanos. Hay algunas muy específicas que exigen grados universitarios o másteres, como, por ejemplo, Abogados del Estado, Farmacéuticos Titulares o Ingenieros Aeronáuticos –todas del subgrupo A1–, pero hay otras cuyos requisitos mínimos de titulación educativa son bastantes menores.

Hay cinco oposiciones que, de hecho, sólo requieren que el aspirante a la plaza de empleo público haya superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es decir, para presentarse a estas oposiciones sólo se pide tener el título mínimo obligatorio de la educación española. Y los sueldos mínimos, además, superan el salario mínimo interprofesional, situado desde enero de 2024 en 15.876 euros brutos anuales.

Un grupo de personas, durante unas oposiciones en el País Vasco. EP

Una de estas cinco oposiciones es la de Auxiliar de la Administración del Estado, del subgrupo C2. Concretamente, el Gobierno de España oferta 1.450 plazas de acceso libre para la convocatoria de 2024, de las cuales 114 se reservarán para las personas con discapacidad general, como explica el BOE. Esta oposición, no obstante, es de las que más plazas se oferta y sólo se pide tener la ESO

Para más inri, los aspirantes no sólo tienen derecho a presentarse a las 1.450 plazas convocadas este miércoles, sino que habría sumarle las 1.000 plazas de acceso libre ofertadas en 2023 –2.450 plazas en total–. Otros requisitos a tener en cuenta por los aspirantes es que deben tener la nacionalidad española, tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, y no haber sido separado del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitados para empleos o cargos públicos.

En cuanto al examen, se trata de un ejercicio único y, según la última convocatoria, consta de dos partes. Por un lado, un examen a contestar por escrito a un máximo de 60 preguntas y, por otro lado, otro cuestionario de 50 preguntas. Una vez superado, el nuevo funcionario podría llegar a ganar hasta 25.000 euros brutos anuales.

Auxiliares judiciales, bibliotecarios…

Otra oposición con una gran oferta pública y en la que sólo se necesita la ESO para poder presentarse es la de Auxilio Judicial. En este caso, en 2024 se han convocado 726 plazas para esta oposición del subgrupo C2 perteneciente al grupo de personal de la administración de Justicia. De ellas, 72 estarán destinadas a personas con discapacidad general. Aun así, cabe destacar que de todas las plazas convocadas 33 corresponden al ámbito territorial del Ministerio de Justicia y 693 al ámbito territorial de las comunidades autónomas.

En cuanto a las funciones de este trabajo “un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial puede trabajar en cualquier oficina judicial, Juzgado, Audiencia o Tribunal desempeñando tareas como: Notificaciones, citaciones, emplazamientos; ejecución de embargos y lanzamientos; actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad; velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas, entre otras”, explica el portal MasterD.

Un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria.

La oposición, en este caso, consta de dos pruebas tipo test de 100 y 40 preguntas, respectivamente. Para poder presentarse a estas pruebas, no obstante, no sólo hay que tener la ESO También hay que tener nacionalidad española, 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación, ni hallarse inhabilitado para empleos o cargos públicos. En cuanto al salario, este trabajo se remunera en horquilla que va desde los 1.500 a los 1.800 euros mensuales.

Otro cuerpo, en este caso perteneciente a las escalas de organismos autónomos, es el de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. Este 2024 se han convocado 76 plazas, de las que seis están destinadas a personas con discapacidad general. Para acceder a esta oposición sólo hay que tener la ESO y tener más de 18 años. En este caso, no sólo podrán presentarse los españoles, sino los ciudadanos de cualquier otro país de la UE o personas que tengan el permiso por Tratados de Libre Circulación de Trabajadores ratificados por España.

En cuanto al sueldo, los funcionarios que accedan a la oposición se llevarán al principio un salario cercano al SMI. Luego, haciendo carrera, se puede ampliar.

Guardias civiles y militares

Por último, hay otro tipo de oposiciones que sólo requieren tener la ESO: las oposiciones para la Guardia Civil y para las Fuerzas Armadas. Para acceder a la Guardia Civil, el Gobierno ha ofertado 3.158 plazas. Los requisitos para acceder a este cuerpo son: tener nacionalidad española; tener 18 años y no exceder los 40 años cuando uno se presenta; no tener condenas ni inhabilitaciones; no tener ninguna de las causas de exclusión física o psíquica; prestar compromiso, mediante declaración, de portar y usar armas; tener el permiso B de conducción; y tener, mínimo, la ESO.

En este caso, tras cumplir estos requisitos, se accede a las pruebas de acceso. La primera es teórica. “Se divide en cuatro subapartados: prueba de ortografía y gramática, de conocimientos (temario), de lengua extranjera (a elegir entre inglés y francés) y una prueba psicotécnica)”, explica el portal opositor.com. La segunda es una prueba física: “Circuito de agilidad (2 intentos), resistencia muscular (carrera de 2.000 metros), prueba de tren superior (flexiones) y prueba de natación”. La tercera, una entrevista personal y la cuarta, un reconocimiento médico. Después, el nuevo guardia civil terminará su formación en la academia de Baeza, en Jaén y, luego, a su destino.

Un grupo de militares. EP

Para finalizar, la oferta pública aprobada por el Consejo de Ministros cuenta con 2.666 plazas destinadas a las Fuerzas Armadas. Evidentemente, hay varios tipos de oposiciones en función del Ejército al que se quiera acceder (Tierra, Aire y Armada) y del grado. Las hay desde las básicas hasta las oficiales. Pero aquí hablaremos de la básica, la que sólo requiere la ESO.

Según explica la académica experta en oposiciones MasterD, para acceder a las Fuerzas Armadas, “las pruebas a superar son pruebas físicas de resistencia y agilidad para comprobar el estado físico de los aspirantes”.

“Por otro lado, en las pruebas de personalidad se realizan test de personalidad que permiten identificar a aquellas personas que tengan mayor facilidad para adaptarse a las necesidades de cada uno de los ejércitos. Además, también son características las pruebas competenciales, basadas en psicotécnicos que miden aptitudes verbales, numéricas, espaciales, mecánicas, de razonamiento abstracto, de memoria, etc. y las pruebas de lengua inglesa”, explican estas fuentes.