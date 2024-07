Guía para conseguir una de las 40.146 nuevas plazas de funcionario: tipos de oposiciones, requisitos...

Ya es oficial. El Gobierno ha publicado en el BOE de este miércoles la mayor oferta de empleo público de la historia de España. En ella, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 40.146 nuevos puestos de trabajo públicos para este 2024, superando la oferta de 2023 que ascendió hasta las 39.574 plazas.

Con ello, el Ministerio de Función Pública, teniendo en cuenta el número de jubilaciones que está habiendo en el sector público, persigue crear 9.102 empleos netos, “de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía”, ha explicado este martes el departamento dirigido por José Luis Escrivá.

“Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, AESIA, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado”, ha añadido el ministerio.

José Luis Escrivá, ministro de Función Pública, este martes. EP

Aun así, según las cifras aportadas tras la aprobación de las oferta de empleo público, de las 40.146 plazas ofertadas, 31.465 serán para la Administración General del Estado (AGE), 3.158 para la Guardia Civil, 2.857 para el Cuerpo Nacional de Policía y 2.666 para las Fuerzas Armadas.

EL ESPAÑOL, con el fin de informar a los opositores presentes y futuros, ha creado, en consecuencia, una guía explicativa sobre los tipos de plazas ofertadas. En ella, también se explica qué requisitos hay que cumplir y, también, dónde pueden encontrar el temario las personas que quieran acceder a alguno de estos trabajos públicos ofertados. Comencemos.

Administración General del Estado

En la Oferta de Empleo Público (OEP) relativa al año 2024, la Administración General del Estado se lleva la mayor parte de las plazas ofertadas. Concretamente, habrá 31.465: 20.840 plazas para el turno libre, que garantizarán la “generación de empleo neto”. Mientras que 10.625 serán por promoción interna, como ha avanzado EL ESPAÑOL | Invertia.

A su vez, el 10% de estas plazas estarán destinadas a las personas con discapacidad. En concreto, 3.147 plazas, de las cuales 629 serán para personas con discapacidad intelectual. Además, la oferta crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) “para mejorar la atención a los ciudadanos” y también incluye una oferta que el ministerio cataloga como “histórica” en la Administración de Justicia, con 2.520 plazas de turno libre.

Por ser tan amplia y variada la Administración General del Estado, hay decenas de oposiciones bajo su paraguas. Y, por tanto, EL ESPAÑOL sólo destacará algunas de ellas.

Por ejemplo, una de las más conocidas y buscadas es la oposición a Técnico de la Administración Civil del Estado –comúnmente conocida como TAC–. Esta oposición está catalogada en el subgrupo A1. Y según destacan fuentes del Centro de Estudios Financieros (CEF), “como requisito académico es indispensable ser titulado en Grado, Título de Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o equivalente” antes de añadir que “la retribución de este grupo está entre 60.000 y 65.000 euros brutos anuales”.

Una oposición que guarda una estrechísima relación con la administración pública es la de Gestión de la Administración Civil y del Estado. De categoría A2, este tipo de titulación tiene un requisito académico, según el CEF: “Hay que ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente y la retribución de este grupo está entre 30.000 y 35.000 euros brutos anuales”. En ambos casos, esta academia cuenta con un temario elaborado por ellos mismos.

Un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria. EFE

Como ejemplo de las 8.440 plazas de turno libre para los subgrupos C1 y C2, existen varias oposiciones: Administrativo General del Estado, Administrativo de la Seguridad Social, Agente de la Hacienda Pública, Ayudante de Instituciones Penitenciarias, Auxiliar Judicial … y decenas de tipos.

Para este tipo de oposiciones hace falta que el aspirante tenga nacionalidad española; tener un mínimo de 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa; poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto; no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial; y tener la titulación requerida. En la mayoría de los casos vale con tener la Secundaria.

Como se ha explicado, en esta convocatoria de 2024 se ha querido poner un foco especial en las oposiciones a la Administración de Justicia, con 2.520 plazas de turno libre. El objetivo: aliviar el colapso laboral. Y, aquí, más allá de las oposiciones a Jueces y Fiscales (A1) que piden ser graduado en Derecho, hay otras más básicas que piden unos mínimos: Auxiliar Judicial, Tramitación Procesal o Gestión Procesal. En la primera sólo hay que tener la E.S.O.; en la segunda, el Bachillerato y; en la tercera, un grado o una FP.

En todos los casos, eso sí, hay que ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española, tener la capacidad de realizar las funciones y, por supuesto, no tener penas de prisión o algún tipo de inhabilitación penal.

Cuerpo Nacional de Policía

El Gobierno de España ha ofertado 2.858 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía. Y, en este caso, hace falta cumplir con unos requisitos para ser admitido en las pruebas selectivas: tener nacionalidad española; tener 18 años y no exceder la edad de jubilación en el cuerpo; no tener condenas ni inhabilitaciones; no tener ninguna de las causas de exclusión física o psíquica; prestar compromiso, mediante declaración, de portar y usar armas; tener el permiso B de conducción; y tener, mínimo, el Bachillerato.

Cumplidos estos requisitos, para acceder a la escala básica de la Policía Nacional, hay que superar tres pruebas eliminatorias con varias subpruebas y un ejercicio voluntario de idioma (inglés o francés). En la primera fase habrá un circuito de agilidad al que se presentarán hombres y mujeres; un ejercicio de dominadas en barra para hombres y suspensión en barra para mujeres; y una carrera de 1.000 metros para ambos.

Un agente de la Policía Nacional. EP

La segunda fase contará de dos partes. Por un lado, un cuestionario de preguntas que versarán sobre conocimientos de ciencias jurídicas y sociales y materias técnico-científicas. En cuanto al temario, hay multitud de academia que lo ofrecen, pero está publicado en la web del Ministerio del Interior. Por otro lado, habrá un test de personalidad, un psicotécnico y una prueba de ortografía.

Por último, la tercera fase será la entrevista personal. Una vez superadas las tres fases, el aspirante irá a formarse a la academia de Ávila de la Policía Nacional.

Guardia Civil

Para acceder a la Guardia Civil, el Gobierno ha ofertado 3.158 plazas. Y, en cuanto a los requisitos para acceder a este cuerpo, son similares a los del CNP a excepción del nivel mínimo de estudios: tener nacionalidad española; tener 18 años y no exceder los 40 años cuando uno se presenta; no tener condenas ni inhabilitaciones; no tener ninguna de las causas de exclusión física o psíquica; prestar compromiso, mediante declaración, de portar y usar armas; tener el permiso B de conducción; y tener, mínimo, la E.S.O.

En este caso, tras cumplir estos requisitos, se accede a las pruebas de acceso. La primera es teórica. “Se divide en cuatro subapartados: prueba de ortografía y gramática, de conocimientos (temario), de lengua extranjera (a elegir entre inglés y francés) y una prueba psicotécnica)”, explica el portal opositor.com. La segunda es una prueba física: “Circuito de agilidad (2 intentos), resistencia muscular (carrera de 2.000 metros), prueba de tren superior (flexiones) y prueba de natación”.

Dos agentes de la Guardia Civil. EP

La tercera, una entrevista personal y la cuarta, un reconocimiento médico. Después, el nuevo guardia civil terminará su formación en la academia de Baeza, en Jaén y, luego, a su destino. En cuanto al temario, al menos en 2024 se dividió en los siguientes bloques:

Bloque 1. Derechos Humanos

Bloque 2. Igualdad

Bloque 3. Prevención de Riesgos Laborales

Bloque 4. Derecho Constitucional

Bloque 5. Derecho Civil

Bloque 6. Derecho Penal

Bloque 7. Derecho Administrativo

Bloque 8. Protección de datos

Bloque 9. Extranjería e Inmigración

Bloque 10. Seguridad Pública y Seguridad Privada

Bloque 11. Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa

Bloque 12. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil

Bloque 13. Materias Socioculturales. Protección civil. Desarrollo sostenible. Eficiencia energética.

Bloque 14. Materias técnico-científicas. Tecnologías de la información y la comunicación. Estadística

Bloque 15. Topografía

Bloque 16. Deontología Profesional

Bloque 17. Responsabilidad Penal de los Menores

Bloque 18. Protección Integral contra la Violencia de Género

Bloque 19. Armas y Explosivos

Bloque 20. Derecho Fiscal

Fuerzas Armadas

Para finalizar, la oferta pública aprobada por el Consejo de Ministros cuenta con 2.666 plazas destinadas a las Fuerzas Armadas. Evidentemente, hay varios tipos de oposiciones en función del Ejército al que se quiera acceder (Tierra, Aire y Armada) y del grado. Los hay desde los básicos hasta los oficiales. Pero aquí hablaremos del básico.

Un grupo de militares. EP

Según explica la académica experta en oposiciones MasterD, para acceder a las Fuerzas Armadas, “las pruebas a superar son pruebas físicas de resistencia y agilidad para comprobar el estado físico de los aspirantes”.

“Por otro lado, en las pruebas de personalidad se realizan test de personalidad que permiten identificar a aquellas personas que tengan mayor facilidad para adaptarse a las necesidades de cada uno de los ejércitos. Además, también son características las pruebas competenciales, basadas en psicotécnicos que miden aptitudes verbales, numéricas, espaciales, mecánicas, de razonamiento abstracto, de memoria, etc. y las pruebas de lengua inglesa”, explican estas fuentes.