La nueva hamburguesería 'gourmet' de Murcia que arrasa en España: con un fotomatón y recetas de premio

Los hermanos valencianos Mario y Carlos Gelabert continúan expandiendo su marca, The Fitzgerald Burger, a lo largo del Mediterráneo. Esta hamburguesería, que hace 11 años introdujo en España el auténtico sabor americano, ha inaugurado su primer establecimiento en Murcia, marcando un paso importante en su crecimiento dentro del territorio nacional.

El nuevo local, ubicado en la céntrica calle Trapería nº 5, aspira a convertirse en un punto de referencia para los amantes de las hamburguesas gourmet. La propuesta se basa en ingredientes frescos y de alta calidad, junto a un diseño moderno y un excelente servicio al cliente, creando una experiencia gastronómica única. "Teníamos muchas ganas de llegar a Murcia", afirmó Carlos Gelabert, CEO de la cadena.

The Fitzgerald Burger vive actualmente un momento de gran expansión. El nuevo restaurante en Murcia es el segundo en la región, tras el éxito del local en la calle San Agustín de Cartagena. La firma, que ya se ha establecido en ciudades como Madrid, Valencia y Zaragoza, cuenta con un total de 28 restaurantes, consolidándose como un referente en el sector de la restauración de alta calidad en España.

El interior del restaurante.

Este nuevo establecimiento, de 370 m2, destaca por su innovadora decoración, que incluye grafitis y una imponente jirafa en el centro. Además, el local cuenta con un divertido fotomatón, siendo el segundo restaurante en España en ofrecer esta experiencia, permitiendo a los clientes inmortalizar su visita.

The Fitzgerald sigue firme en su plan de expansión, con la expectativa de abrir 10 nuevos locales durante 2024. En términos económicos, esto representaría una facturación de unos 28 millones de euros y la apertura de 100 nuevos establecimientos en los próximos años. Actualmente, la marca cuenta con un equipo de más de 500 personas.

"Nos esforzamos cada día por cocinar la mejor carne a la brasa de carbón vegetal y otros productos de alta calidad, siempre preparados al momento", afirma Mario Gelabert. De hecho, a lo largo de la última década, la cadena ha sido reconocida con diversos premios, como Subcampeón de la Champions Burger 2019 de Valencia, Mejor Cocinero en Palo Market 2020 y Campeón en la Champions Burger 2020 de Madrid.

El nuevo establecimiento de Murcia.

La historia de The Fitzgerald

El primer restaurante The Fitzgerald abrió sus puertas en 2013 en Torrent (Valencia), donde la calidad e innovación en los productos, junto con la optimización de los procesos, fueron los pilares fundamentales en sus inicios. En 2014, con tan solo un local, la marca ya se había consolidado en Valencia como un referente en el segmento de Casual Food, destacando por sus hamburguesas gourmet.

Más tarde, en 2015, inauguraron su segundo local en Gandía, mejorando recetas y procesos, y desarrollando políticas de recursos humanos que han fortalecido a la compañía. En 2016, con la apertura en Castellón, la marca empezó a destacar por sus estrategias de marketing, siempre transmitiendo valores diferenciados. En 2018, tras nuevas aperturas en Valencia, The Fitzgerald fue galardonado con el premio a la 'Mejor Burger de España' en The Champions Burger Madrid, y fortaleció el canal de ventas de Delivery, además de lanzar The Fitz Truck para llevar sus productos a eventos y festivales en todo el país.

Después, en 2019, la marca llegó a Alicante, y en 2020, a pesar de las dificultades, lograron abrir cuatro nuevos locales, alcanzando un total de 10 restaurantes propios en la Comunidad Valenciana. Hoy en día, The Fitzgerald cuenta con 26 establecimientos repartidos entre la Comunidad Valenciana, Madrid, Albacete, Zaragoza y Murcia.