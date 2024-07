¿Del derecho o al revés: cuál es la forma correcta de meter la ropa a la lavadora?

La forma en la que se coloca la ropa en la lavadora puede ser clave para poder lograr una mayor durabilidad y que mejores su apariencia, razón por la cual los diferentes fabricantes se encargan de detallar claramente en sus prendas las instrucciones de lavado más adecuadas para cada una de ellas, de forma que, si se siguen las mismas, se pueda lograr que las prendas se mantengan en un óptimo estado durante más tiempo.

Debido a las telas, el color, los estampados y los diferentes elementos decorativos que puedan contener las prendas, existen algunas indicaciones de la industria textil en las que se recomienda introducir la ropa en la lavadora de una forma específica. Sin embargo, es habitual que surja la duda de si la ropa se debe meter derecha o al revés para lavarlas.

En este sentido, los expertos recomiendan lavarla del revés para proteger los tejidos y colores, ya que cuando se hace por el derecho, la fricción con otras prendas y el propio movimiento de la lavadora pueden llegar a causar desgaste en la superficie visible de la tela, lo que puede derivar en una pérdida de color y en que se debiliten las fibras.

De hecho, la exposición directa al agua y el movimiento de la lavadora es lo que hace que sea preferible lavar la ropa del revés, para así proteger los colores. Esta técnica también ayuda a proteger los tejidos delicados de la fricción excesiva, lo que puede derivar un menor desgaste y una vida útil de la prenda más prolongada.

Por otro lado, es importante no sobrecargar la lavadora, puesto que esto puede dificultar que las prendas se laven correctamente y aumentar el riesgo de que lleguen a crearse arrugas permanentes. Asimismo, se recomienda también usar la temperatura de agua recomendada para cada tipo de tejido, y siempre teniendo en cuenta el nivel de suciedad de la ropa.

Aunque puede haber ciertas excepciones en función del tipo de tejido y de la suciedad de la prenda, en general es preferible lavar la ropa del revés para así preservar tanto la calidad como la propia apariencia de las prendas.

Trucos para lavar la ropa de forma eficaz

Existen una serie de sencillos trucos que puedes aplicar a la hora de lavar tus prendas de ropa, de forma que puedas llegar a deshacerte de la suciedad y las manchas presentes en las mismas, con un resultado impecable. Algunos de ellos son los siguientes:

Vinagre para eliminar las manchas

Uno de los grandes aliados en el momento de la limpieza es el vinagre blanco, que actúa como componente de limpiadores y desmanchadores, de forma que es común en la higiene del hogar. Para aplicarlo se debe calentar el vinagre durante 30 minutos y a fuego lento para desodorizar la casa, ya que al hervir se vaporiza el ácido acético y genera cierta neblina que se encarga de recoger los olores.

En el caso de la ropa, el vinagre es útil eliminando las manchas que tengan un origen proteico, de fluidos corporales y de hierbas. Esto se debe a que una taza de vinagre blanco tiene influencia en la reducción del pH, al mismo tiempo que promueve la desnaturalización de las proteínas.

El truco consiste en añadir una taza de vinagre blanco en el último enjuague de la lavadora, sobre todo cuando es ropa deportiva o de gimnasio o que se haya sudado en exceso.

No cargues demasiado la lavadora

Cuánto más pequeño sea el lote a lavar, mejor resultado dará el lavado. La recomendación de los expertos pasa por lavar en cargas pequeñas, ya que así se consiguen mejores resultados, pues las prendas necesitan de suficiente espacio para poder girar con libertad y así favorecer su limpieza.

Esto es importante, puesto que, si la ropa queda mal lavada, acabará por adherir olores desagradables, y al pasar por la secadora saldrá húmeda y arrugada.

Utiliza un flotador

Aunque pueda parecer algo extraño, utilizar un flotador de piscina te puede ayudar a que la ropa no se pliegue, simplificando el planchado desde que se tiende la ropa a secar. Para utilizar este truco es tan sencillo como abrir por el centro un flotador de piscina e insertarlo a lo largo del tendedero, de forma que la rejilla no cause pliegues en las prendas.

Usa una malla para los calcetines

Un error muy habitual es lavar medias y calcetines de la misma manera que si se tratase de cualquier otra prenda de ropa, lo que hace que muchos de ellos se acaben dañando o incluso perdiendo, pero existe una solución perfecta para ello.

En estos casos es recomendable usar fundas para ropa delicada que se emplean como saco, en los que habrá que introducir todos los calcetines para, a la hora de lavarlos, que se laven correctamente. Una vez salga la colada, esa misma bolsa la llevarás a la secadora y finalmente tendrás los pares completos.

Desodoriza usando bicarbonato de sodio

Un último truco a aplicar en el lavado de la ropa consiste en recurrir al uso del versátil bicarbonato de sodio, que tiene propiedades químicas que mejoran la eficiencia del jabón para ropa, ya que aumentan el nivel de pH en el agua, lo que es ideal para deshacerse de la suciedad de las fibras y conseguir una colada más fresca.

En este caso, es suficiente con añadir una taza de bicarbonato en la fase de enjuague, consiguiendo así que suavice y blanquee las prendas mientras acaba con los malos olores.