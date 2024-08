Adiós a la arena en tu toalla: el sencillo truco para mantenerla limpia en la playa

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, pocos planes apetecen más que acudir a la playa a disfrutar de los rayos del sol y de un buen chapuzón. Sin embargo, para disfrutar al máximo de la experiencia hay una serie de aspectos a tener en cuenta, y que van más allá de las habituales recomendaciones que tienen que ver con la necesidad de proteger la piel del sol.

En este caso nos centraremos en uno de los aspectos que más preocupan a quienes acuden a la playa con regularidad, que es el de que la toalla de playa se llena de arena, una sensación que muchas personas odian. Sin embargo, de la mano de la creadora de contenido, Paula Dalli, hemos podido conocer un truco barato y eficaz para evitar este problema.

Su particular método promete que la toalla se quedará libre de arena, y para ello será suficiente con usar un objeto que todo el mundo suele tener en su casa. Estamos hablando de una sábana bajera con elástico en las esquinas, gracias a la cual la experiencia en la playa puede cambiar por completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Dalli (@paudalli)

En su vídeo, que acumula más de 18.000 "me gusta" y cientos de comentarios, la influencer muestra cómo utilizar la sábana bajera para así crear un pequeño refugio a prueba de arena. Solo es necesario usar esta sábana porque las gomas que lleva en sus extremos contribuyen a proteger la toalla de la arena. No obstante, para hacer que se mantenga en su lugar y que no salga volando por posibles ráfagas de aire, se recomienda colocar encima mochilas, sillas de playa, saquitos de arena o cualquier otro objeto que te permita aportar peso sobre la sábana.

Sin embargo, puede surgir la duda de cómo evitar que la arena llegue a la toalla cuando te vas a descansar en ella tras un buen chapuzón o paseo por la orilla. Para ello, la propia Paula ofrece una práctica solución, que pasa por algo tan sencillo como tener un cubito de agua en el que enjuagar bien los pies antes de entrar, pudiendo usar una botella de agua vacía rellenada con el agua del mar si se prefiere evitar cargar con mucho peso en las salidas a la playa.

Así, ya conoces un truco que es sencillo, barato y eficaz para evitar que tu toalla de playa se llene de arena, pudiendo evitar tener que lidiar con esa molesta sensación.

Otros trucos para evitar la arena en la playa

Utilizar una sábana bajera será una forma de poder evitar la arena en la playa, pero no la única, puesto que hay otros trucos que puedes usar para este mismo fin, como los siguientes: