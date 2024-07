Adiós a la arena de playa: el sencillo truco para quitarla en segundos sin usar agua

Una vez que ha comenzado el verano, llega la hora de disfrutar en la playa, tomando el sol y dándose un buen baño refrescante en el mar. Es un verdadero placer para quienes residen o visitan lugares de costa. Sin embargo, lo que no resulta tan agradable es cuando llega el momento de marcharse y enfrentarse a la arena y suciedad pegada al cuerpo, una molestia común para todos los amantes de la playa.

Afortunadamente, existe un sencillo truco para quitarse la arena sin usar agua. Este método ha sido compartido por Saray López a través de su cuenta de TikTok (@mamadejohannaychloe), donde ha revelado una forma fácil y rápida de deshacerse de la arena pegada sin necesidad de darse una ducha. Este consejo se ha vuelto popular entre sus seguidores, quienes agradecen encontrar soluciones prácticas para problemas cotidianos.

El truco en cuestión consiste en algo tan sencillo como repartir polvo de talco por la zona de la piel en la que se ha acumulado la mayor cantidad de arena. Luego, utilizando la propia mano, se retira la arena junto con el talco. Es un remedio muy simple pero increíblemente efectivo, ideal para quienes desean una solución rápida y sin complicaciones.

La eficacia de este truco radica en la capacidad del talco para absorber la humedad, lo que facilita que la arena se despegue de la piel sin esfuerzo. Esto no solo ayuda a evitar la sensación incómoda de arena pegada, sino que también permite que la piel quede suave y libre de irritaciones. Es una técnica que puede ser especialmente útil para familias con niños pequeños, quienes suelen terminar cubiertos de arena después de un día de juegos en la playa.

En definitiva, con el uso de talco, la arena ya no se pega a la piel, haciendo que este truco sea altamente recomendable para todos los que planean pasar tiempo en la playa. Así, la próxima vez que disfrutes de un día soleado junto al mar, recuerda llevar contigo un poco de talco para asegurarte de que la arena no sea un problema al final del día. Este consejo no solo hará que tu experiencia en la playa sea más agradable, sino que también te permitirá disfrutar plenamente del tiempo en la costa sin preocupaciones.

Trucos para evitar que la arena se adhiera a la piel

La arena de la playa puede llegar a ser un problema para muchos, llegando a ensuciar coches y hogares tras un agradable día en la costa. Afortunadamente, existen una serie de consejos y trucos que ayudan a evitar que la arena se adhiera a la piel, y que van más allá del uso de polvos de talco, entre los que tenemos que destacar especialmente los siguientes:

Ducha de playa

Uno de los mejores métodos para poder evitar que la arena permanezca pegada a la piel tras un día de playa, y así reducir la cantidad de esta, es darse una ducha en la playa antes de abandonarla. Afortunadamente, en la gran mayoría de las playas hay hoy en día duchas habilitadas en las que poder darse una buena ducha antes de irse.

Para ello es recomendable que se lave bien la arena de los pies y del cuerpo, para seguidamente secarse y ponerse rápidamente los zapatos para evitar que la arena se pueda seguir pegando.

Usa suavizante en las toallas de playa

A pesar de que no existen toallas que sean impermeables, es posible aplicar un truco sencillo para minimizar la cantidad de arena que se adhiere usando suavizante que repele el agua, y, por tanto, también la arena húmeda. Sin embargo, es recomendable que, si se aplica este truco, no se use al lavar las toallas después de la playa, ya que en ese caso hace que se pueda crear una película en las prendas de ropa.

El suavizante funciona como una medida de prevención. Para su lavado, tras haber disfrutado del sol y de la playa, será necesario usar el detergente para eliminar la arena efectivamente.

Calzado adecuado

Para acudir a la playa es imprescindible usar un calzado apropiado, siendo recomendable el uso de chanclas, sandalias o escarpines, ya que estos permiten que la arena regrese al suelo en lugar de pegarse en los pies. Además, se pueden lavar al mismo tiempo que se da una ducha para eliminar la arena adherida a la piel.

Usando calzado al ir por la playa conseguirás evitar en gran medida que la arena pueda llegar a adherirse en tus pies, o que al menos se pegue la menor cantidad posible.

Evitar envases metálicos

Si no quieres llevarte parte de la arena de la playa contigo cuando abandones la misma, es preferible que trates de usar envases de plástico en lugar de envases metálicos, ya que las latas de bebida es habitual que se llenen de arena debido a la humedad del ambiente o el viento en la playa.

Por esta razón, sería conveniente usar vasos de plástico o bien cubrir los envases con fundas de espuma.

Cómo lavar las toallas de playa de forma eficaz

Las toallas de playa son indispensables para poder disfrutar de un buen día en la playa o la piscina, si bien la arena, el agua salada y las manchas pueden acabar por deteriorarlas y hacer que se vuelvan ásperas si no se lavan correctamente. Asimismo, los fabricantes recomiendan lavar las toallas de playa tras cada uso para eliminar el agua salada, la arena, las manchas y los malos olores.

Lo primero que hay que hacer antes de introducir la toalla de la playa en la lavadora es eliminar la arena. Por ello es imprescindible sacudirla muy bien, pudiendo así eliminar la mayor cantidad de área que sea posible. Solo de esta forma se conseguirá evitar que la arena se acumule en la lavadora, lo que podría hacer que se estropee incluso el electrodoméstico.

Una vez que se ha sacudido bien, será el momento de seleccionar el ciclo de lavado adecuado, lavando las toallas de playa en un ciclo de lavado con agua fría, para evitar así que se encojan o deterioren los colores. Además, es necesario usar, no se debe usar lejía ni suavizante en exceso, ya que podría dañar las fibras de las toallas.

Por otro lado, se recomienda añadir vinagre blanco o bicarbonato de sodio al ciclo de lavado para eliminar las manchas y mantener las toallas blancas. El vinagre blanco también contribuye a eliminar los malos olores y a suavizar las toallas. Finalmente, se recomienda lavar las toallas solas para evitar que otras se manchen.