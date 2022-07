Lo que no se te puede olvidar para pasar un día de playa perfecto

Llega el calor y el verano y, con estas temperaturas, muchos españoles optan por ir a la playa. Sin embargo, con las prisas y los nervios de que lleguen las ansiadas vacaciones que llevamos esperando todo el año, se nos olvidan algunas cosas importantes.

Preparar la maleta en consecuencia es fundamental para que, cuando lleguemos, podamos disfrutar al máximo de las vacaciones y no poner en riesgo nuestro zen. Muchas veces, cuando se nos olvida algo, tenemos que andar buscando por todos lados aquello que necesitamos y perder horas que podríamos haber aprovechado para estar tumbados en la playa.

Pero no te preocupes, desde MagasIN te descubrimos la lista de las cosas imprescindibles que no deben faltar en tu maleta para disfrutar de la playa, relajarte y no dejar tu salud en el intento.

1. El bañador o bikini

Mujer con bikini en la playa iStock

Escoge los bañadores o bikinis que más te gusten y, ¡mételos en la maleta! El bañador es sin duda la prenda más importante del verano y, siempre, es recomendable llevar más de uno por si se rompe uno o para poder secarlos correctamente entre día y día de playa. Puedes echar un vistazo al listado de los bañadores más favorecedores de este verano que elaboramos en MagasIN para escoger tu favorito.

[Cómo lavar los bañadores y bikinis para que no se estropeen]

2. Las gafas de sol

Mujer con gafas de sol en la playa iStock

Las gafas de sol son un accesorio fundamental, no sólo en cuanto a estilo, sino también para proteger nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Por eso, no deben faltar en tu kit para la playa. Este año se llevan las gafas cuadradas y retro de los años 90, aunque siempre es recomendable escoger las gafas que se ajusten mejor a tu tipo de rostro.

[¡Vuelve lo retro! Estas son las gafas de sol que no pararás de ver]

3. El sombrero

Mujer mirando hacia el mar en la playa iStock

Con el calor y el sol de verano, un sombrero puede ayudarnos a proteger nuestra cabeza, cuero cabelludo y cara. Existen muchos tipos de sombreros: de paja, montañeros, pesqueros… Te dejamos aquí una lista para que puedas ver ideas y encontrar el tuyo: Los sombreros de mujer más veraniegos para protegerse del sol.

4. La sombrilla

Familia disfrutando de la playa en Mallorca iStock

La sombrilla es otro de los clásicos en el kit para ir a la playa. Existen diversos tamaños y tipos, aunque el problema con el que nos encontramos casi siempre es la dificultad para clavarlos a la arena. Pero no te preocupes, aquí te contamos cómo hacerlo: Cómo fijar la sombrilla de la playa: los mejores trucos.

Además, ahora están apareciendo nuevas opciones para sustituir a la sombrilla de playa como los refugios (o paravientos) que se asemejan a una tienda de campaña, pero mucho más pequeño. Se pueden encontrar en tiendas como Decathlon.

5. La crema solar

Primordial utilizar la protección solar durante los meses de verano. iStock

El protector solar es el aliado perfecto para cuidar de nuestra piel en la playa. Para evitar desarrollar problemas graves de salud como el cáncer de piel, es recomendable echarse crema solar cada una o dos horas. Además, existen infinitas posibilidades de cremas que se adapten mejor a nuestras necesidades.

6. Una nevera portátil

Nevera con bebidas frías en la playa iStock

Con el calor de verano, siempre se agradece tener algo fresquito a mano. Si llevamos nuestra nevera portátil y la cargamos con hielo, podremos mantener las cervezas, los refrescos o el agua fresca casi todo el día.

7. Toallas

Vista superior de la playa con toalla y accesorios iStock

La toalla es otro de los must de la playa para poder tumbarse en la arena sin que esta nos queme la piel. En MagasIN, de la mano de Inés Vaz Pinto, socia de la marca fabricante de toallas más antigua de Portugal, Torres Novas, os descubrimos cuáles son las mejores toallas para la playa y cómo cuidarlas. Estate atenta a los consejos para darle la mayor vida útil a tus toallas.

8. Las chanclas o sandalias

Foto de stock de sandalias y gafas en la playa iStock

Para evitar la molesta práctica de tener que quitar la arena de los zapatos o zapatillas y de los calcetines, no hay nada mejor que apostar por las chanclas o sandalias para ir a la playa. Puedes descubrir las últimas tendencias en MagasIn: Las sandalias para el verano 2022 ya están aquí: descubre las tendencias para mujer.

9. Las palas

Palas de playa iStock

Si te cansas de estar tumbada al sol y quieres mantenerte en forma durante el verano, las palas son una opción perfecta para hacer algo de deporte y pasarlo en grande con tus amigos, familia o pareja.

10. El bolso de playa

Los bolsos con gran capacidad son básicos en la playa. iStock

Cada vez más marcas apuestan por diseñar bolsos especiales para la playa. Pueden ser de algodón, nylon, paja… pero lo más importante es que sean espaciosos para llevar todo el kit de playa y que se pueda dejar en la arena y no se dañe.

11. Un peine

Mujer peinándose en la playa. iStock

Con la humedad y el agua del mar, el cabello se puede encrespar o enredar. Por ello, llevar un peine es un gran aliado para cuidar tu pelo y tenerlo perfecto.

12. El kit de esnórquel

Mujer buceando en Tenerife (Islas Canarias). iStock

Para las que les guste pasar tiempo dentro del mar y ver qué contiene el fondo, es imprescindible llevar un kit de esnórquel: gafas, tubo e incluso aletas. Además, es una forma genial de mantenerse en forma durante las vacaciones.

13. Un libro

Uno de los mayores placeres es leer en la playa. iStock

El periodo estival es el momento perfecto para leer ese libro que has querido leer durante todo el año, pero que por falta de tiempo no te has lanzado a ello. Si aún no sabes cuál y tienes una gran conciencia por la naturaleza, te dejamos esta lista: 10 libros sobre medio ambiente para leer en las vacaciones de verano.

14. Cargador portátil

Móvil cargándose junto a un bolso de playa iStock

Para evitar el temido 1% de batería en el móvil, te recomendamos que lleves siempre en tu bolso un cargador portátil y el cable para poder cargar el móvil y, así, podrás sacarte todas las fotos que quieras y durante todo el día.

15. Si fumas…un cenicero

Cenicero en la playa iStock

En muchas playas españolas ya han prohibido fumar, en otras tantas proporcionan ceniceros de papel, pero si fumas y vas a una playa que no tenga ninguna de las dos restricciones anteriores, lleva un cenicero portátil contigo. Según la Fundación Aquae, las colillas poseen acetosa de celulosa, una forma de plástico, que resulta muy dañino para el medioambiente.

Antes de salir de vacaciones, hazte una checklist para ver si llevas contigo todo lo que necesitas. Con ello, podrás disfrutar de la playa, relajarte y divertirte en las vacaciones que tanto llevabas esperando.

Sigue los temas que te interesan