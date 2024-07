Indignación con un malagueño que se queja de los niños que juegan a las palas en la playa

Llega el verano y con él uno de los clásicos estivales por antonomasia. Nos referimos al juego de las palas, tan común en cualquier playa de la geografía española. Sin embargo, parece que no a todo el mundo le acaba de hacer gracia esta actividad, y es que hasta un juego tan aparentemente inocente como este también tiene su haters.

Es el caso de Ángel, un malagueño que denunciaba en el programa de Cuatro Tiempo al Tiempo los inconvenientes de la práctica de este deporte en nuestras playas, sobre todo para aquellos que, más que jugarlo, lo sufren.

"Estoy en contra de este juego porque hay familias y hay niños que en esta parte de la playa les gusta pasear, jugar, hacer su castillo de arena... incluso hay familias que están aquí muy cerquita, con las sombrilla y todo, y al final están molestando con el ruido porque gritan, porque están enviando las pelotas al sitio que no es suyo... no piden perdón en la mayoría de los casos", lamentaba Ángel.

Hasta los cojones de gente como Ángel. pic.twitter.com/nvBmDA5iTG — Lorente de Paul. (@LoroSenior) July 16, 2024

El fragmento del programa no ha pasado desapercibido para los usuarios de redes sociales, que no daban crédito a las palabras de este malagueño. Es el caso de Lorente de Paul, quien compartía en su cuenta de X el polémico vídeo, acompañado de su tajante opinión al respecto: "Hasta los c*** de gente como Ángel", sentenciaba.

Y no es el único usuario que ha mostrado su indignación con el punto de vista manifestado en el programa de Cuatro. El fragmento, que ronda el millón y medio de reproducciones en la red social liderada por Elon Musk, ha generado una oleada de críticas a una postura tachada por muchos de egoísta y "amargada".

Podemos comprobar esa indignación generalizada en los más de mil comentarios que acumula la publicación, todos ellos en una línea muy similar a la expresada por el tuitero Lorente de Paul.

"Gente que se cree que el mundo es suyo", "Ángel es el típico amargado que prohibiría todo lo que no le gusta", "Ángel está hablando alto en un sitio que no es suyo. No sé de qué se queja" o "Ángel va a la playa acompañado y vuelve solo" son algunas de las interacciones que podemos leer al respecto.

Gente que se cree que el mundo es suyo — La casa del cribero (@casadelcribero) July 16, 2024

Ángel es el típico amargado que prohibiría todo lo que no le gusta — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 16, 2024