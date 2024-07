Una española que vive en China te enseña el truco que usa todo el país para protegerse del sol

Paula Guasp es una influencer madrileña que vive en Pekín y que a través de su cuenta de TikTok comparte curiosidades, anécdotas y reflexiones sobre el país chino y sobre sus principales diferencias con respecto a España.

En uno de sus últimos vídeos nos habla de una de las maneras más eficaces que tienen los locales para protegerse del sol en estos meses de verano, que, al igual que en España, son muy calurosos. Se trata de una curiosa prenda, una especie de chaqueta muy fina con capucha diseñada específicamente para reducir la temperatura corporal y servir de protección al sol.

“Todo el mundo lleva estas chaquetillas, sobre todo la gente joven, chicos y chicas. La capucha tiene una visera que se la puedes quitar con una cremallera, y al subirse tanto la parte delantera, cuando te pones la capucha bueno no se cae ni con un montón de viento”, afirma la joven mientras enseña a la cámara la versatilidad de la prenda.

“Yo en principio no tenía pensado comprármela porque me daba la sensación de que me iba a dar mucho calor”, continúa diciendo Paula, justo antes de explicar los motivos por los que finalmente se decidió a hacerse con la chaqueta de moda en el gigante asiático.

Además, esta tiktoker nos enseña otro de los accesorios más utilizados entre los jóvenes pekineses. Se trata de unas mangas para los brazos, que, al igual que sucede con la chaqueta anterior, también reducen la sensación de calor en la piel y no suponen ningún riesgo de quemaduras por el efecto de la exposición al sol.

Para concluir, Paula lanza una interesante reflexión que nos atañe a todos, especialmente estos meses calurosos de verano. Y es que la joven confiesa haber sido en el pasado asidua a tomar el sol durante muchas horas, mientras que ahora está mucho más concienciada sobre los efectos nocivos de tal actividad.

"Ya sé que en Occidente está bastante de moda el ponerse morenas, pero yo hace como dos o tres años que ya empecé a concienciarme un poco del daño que pueda hacer el sol. Ya sé que el sol es bueno, sobre todo para la absorción de la vitamina D, pero no hace falta que te de al mediodía con 37 grados. También te puede dar por la mañana cuando hace una temperatura agradable. Por eso yo llevo esta chaquetita puesta cuando pega mucho el sol", sentencia.