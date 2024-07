Llados desprecia las celebraciones por el triunfo de España y las redes le tachan de triste

El polémico influencer Amadeo Llados ha vuelto a ser protagonista en redes sociales por unas nuevas controvertidas declaraciones, esta vez referidas al triunfo de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa.

Y es que Llados no comprende la alegría, desmedida según él, que se ha apoderado de España tras la conquista del título europeo. "¿Pero qué celebra toda esta peña? Me he enterado hoy de que había un partido", comenta en un vídeo subido a su cuenta de Instagram donde acumula casi un millón y medio de seguidores.

"¿Qué ha ganado España? ¿El Mundial? me la pela bro. Yo sí que estoy ganando. He visto un vídeo de la gente celebrando, todos en la calle con la bandera, todos ahí borrachos... ¿pero qué celebra esta peña, tío? si son pobres, tienen panza, tienen menos dinero, van borrachos... y están celebrando que mañana se van a levantar con resaca, van a ir al mismo trabajo de mierda y su vida sigue siendo una mierda", continúa diciendo.

Las palabras del influencer culpando a los aficionados de la Selección por su euforia han sentado muy mal entre la afición de "La Roja", y muchas voces acusan a Llados de querer resultar polémico para lograr repercusión mediática incluso en los momentos de mayor unión y felicidad compartida, como es sin duda este.

"¿Cuándo te vas a enterar que no estás ganando porque un equipo de fútbol gane? Sólo han ganado esos jugadores. Ellos lo han hecho bien, ellos llevan toda su vida poniendo trabajo y han ganado una copa. Tú no. Ellos cumplieron el objetivo, tú no", razona el cántabro.

El clip completo, de unos tres minutos, ha generado un intenso debate en los comentarios de la publicación. Por un lado podemos encontrar respuestas críticas con sus palabras, incluso algunos le ponen su mismo ejemplo como contrapunto perfecto. "Tú tienes un ejército de mileuristas que hacen ver que son millonarios y celebran que tú te compres otro lambo. No sé qué criticas bro", le comenta un seguidor. "Tendrás mucho dinero pero eres un triste", apunta otro.

En el otro lado están los usuarios que le dan la razón al celebrity, y coinciden en lo "aborregados" que están ciertos aficionados al fútbol, más preocupados de los éxitos deportivos que de sus problemas cotidianos. "Todo lo que dice es tal cual, el mensaje de que la gente muchas veces se preocupa más de lo que hace un equipo completamente ajeno a él que de su propia vida o de trabajar en su vida y en solucionar sus problemas, dice mucho de la sociedad en la que estamos" señala un usuario suscribiendo las palabras de Llados.