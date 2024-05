Llados la lía en una de sus sesiones e insulta a sus alumnos "sois unos 'fakin' inútiles"

El célebre influencer Amadeo Llados, muy conocido en Internet por sus charlas motivacionales y su particular estilo, está siendo protagonista estos días en las redes por un incidente que ha tenido lugar en una de sus masterclass, vendidas como sesiones online capaces de sacar la mejor versión de sus asistentes.

En concreto, el objeto de la polémica es un vídeo de una de estas sesiones en las que el célebre coach abronca con unos modales muy agresivos y un tono nada conciliador a sus espectadores, calificándoles de "'fakin' inútiles" por diversos motivos.

"Si pudiera ver vuestro email ahora mismo os echaría de la fucking p*** sala. No sé si lo entendéis, fucking inútiles, no se escucha no se escucha... qué sois, igual que los fucking subnormales de los lives o qué?" vocifera un Llados fuera de sí.

Chinada histórica del Llados porque 3 pobrecillos le dicen que no se escucha pic.twitter.com/pksMU4S8Gz — Antonie 🇪🇸 (@tip0DeIncogni) May 29, 2024

El clip, compartido por el usuario @tip0DeIncogni, no ha dejado indiferente a nadie y algunos usuarios acusan a Llados de "habérsele subido el éxito". Lo cierto es que la repercusión del cántabro en redes es indiscutible, como da fe de ello el casi millón de reproducciones que tiene el vídeo en X.

"¿Qué hacéis con vuestra 'fakin' vida? ¿Sois tan egocéntricos que creéis que yo tengo que parar esta 'fakin' clase por vuestra subnormalidad? ¡Sois retrasados 'fakin' mentales! ¡Me hierve la 'fakin' sangre! Es insano que subnormales así puedan entrar en mi sala", concluye Llados su reprimenda.