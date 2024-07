El curioso significado de la canción más viral de TikTok sobre Cucurella: "Haaland, tiembla"

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la victoria de España en la Eurocopa 2024. Y no por ser uno de los goleadores de la final, sino por sus buenas actuaciones sobre el césped durante toda la competición y por su particular simpatía, que han hecho que sea uno de los jugadores más queridos por la afición.

Su característico peinado siempre le ha distinguido en el terreno de juego, pero ha sido su particular baile fuera de él lo que le ha convertido en viral en los últimos días. El futbolista celebró el pasado domingo junto a sus compañeros de Selección el triunfo en la Eurocopa con una canción y coreografía que han sido muy comentados en redes sociales.

En el vídeo, se podía ver a Cucurella subido en una mesa delante de todos sus compañeros de Selección arrancándose a cantar con un micrófono en la mano. Un momento que se repitió este lunes sobre el escenario de la plaza de Cibeles, donde la Roja celebró con toda la afición el triunfo en la Eurocopa.

El defensa eligió una canción de Duki y Bizarrap para salir al escenario y, rápidamente, el público le pidió que cantara la canción sobre él. "Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una estrella. Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Pues toma una galleta", cantó micrófono en mano el jugador del Chelsea F. C, arrodillado, mientras realizaba el popular baile.

Algunos de sus compañeros de Selección, conscientes de que se convertiría en uno de los momentos virales de la celebración, no dudaron en grabar la escena con sus teléfonos móviles. Otros, como Rodri, se atrevieron incluso a acompañar a Cucurella con la coreografía. La afición, por su parte, también cantó a pleno pulmón la canción.

El significado de la canción de Cucurella

La canción, que tiene como protagonista al futbolista del Chelsea, es una versión de un cántico que se hizo famoso hace dos años en las gradas de los estadios ingleses y que, el domingo adquiría un significado especial, teniendo en cuenta que la Selección logró la Eurocopa tras vencer a Inglaterra en la final.

El tema original es un homenaje que realizaron los aficionados del Chelsea a Cucurella en 2022, cuando fichó por el club inglés. "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive", dice la canción, que hace referencia a los gustos culinarios y al pelo "enorme" del jugador.

De esta forma, el cántico recoge símbolos tan característicos en España, como son la paella o la cerveza. En este caso, de la marca Estrella Galicia.

Aunque se hizo popular hace dos años, el tema se viralizó justo antes de la celebración de la Eurocopa, a raíz de la versión de la canción de un joven tiktoker, con gran parecido físico a Cucurella por su pelo. El vídeo acumula seis millones de visualizaciones y se ha popularizado durante la celebración de la competición europea.

La versión de la canción de la afición inglesa introduce una novedad que muchos se han tomado como una burla al jugador del Manchester City Erling Haaland. "Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Pues toma una galleta", canta el futbolista en su versión del tema viral.

Y es que ambos futbolistas pertenecen a dos clubes rivales dentro de la Premier League. Además, Haaland, de 23 años, se convirtió el año pasado en el primer futbolista en ganar la misma temporada los trofeos de mejor jugador y mejor joven de la liga inglesa.