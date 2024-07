Una andaluza que vive en Cataluña: "Odiaría a la persona que puso esos nombres en catalán"

María Alarcón es una joven andaluza residiendo en Cataluña, donde ejerce su profesión de enfermera. En su cuenta de TikTok comparte divertidos vídeos hablando de los más diversos temas, siendo uno de sus favoritos aquellos aspectos de la sociedad catalana que a ella más le chocan dada su condición de andaluza. Eso sí, siempre desde una perspectiva de humor y de respeto.

Uno de sus últimos vídeos ha corrido como la pólvora por la red social china, acumulando cerca de 100.000 reproducciones. En él comenta los problemas que tiene para diferenciar los verbos empleados en su nueva región para indicar las comidas según las horas.

"Yo soy una persona que no odia a nadie, pero si tuviera que odiar a alguien sin duda sería a la persona que le puso esos nombres en catalán a las horas para comer. Soy una andaluza viviendo en Cataluña y es que desde que llegué llevo dos años, y todavía me sigo liando con las comidas. Es que no es normal", se lamenta la joven.

"El desayuno en catalán se dice esmorzar, pero no vayáis a confundir esmorzar con el almuerzo, porque el almuerzo es dinar, y si sabes un poquito de inglés probablemente dinar te suene a cena, pero no, no te confundas, porque cenar en catalán es sopar", continúa la joven en su viral vídeao

De esta manera tan simpática María nos enseña cómo podemos aprender algunas palabras del idioma catalán, a pesar de la aparente confusión que puedan generar. A pesar de ello, también reconoce que hay algunas comidas cuyo nombre es más fácil de recordar. "La que no tiene líos es merendar, porque es berenar", apunta la andaluza.

Para concluir su alegato, María realiza una sorprendente comparación entre este tipo de palabras y ciertos verbos del inglés. "Esto mismo también me pasa con otras palabras, me siento un poco como cuando estudiaba inglés con los false friends pero versión catalana".

A pesar de tratarse de un vídeo con evidentes tintes cómicos, y en el que en ningún momento se produce ningún menoscabo a la lengua ni mucho menos a la sociedad catalana, no han faltado aquellos que se han sentido ofendidos ante este contenido. De hecho, la propia María se ha visto obligada a comentar su propio vídeo para aclarar sus intenciones. "Pensaba que no haría falta, pero veo que hay gente que quiere sacar odio de donde no lo hay. El vídeo está hecho desde el humor y el respeto a la lengua catalana", publicaba la joven.