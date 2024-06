Amadeo Llados habla alto y claro de su pasado con las drogas: "Tuve problemas con la cocaína"

El influencer de los ‘burpees’ ha llegado a Madrid y este martes concedió una entrevista a Jaime Cabezas, CEO y fundador de Media Power Podcast, donde habló abiertamente de su carrera, cómo es su trabajo con sus seguidores, pero también de sus medios y adicciones.

"Nunca he tenido un problema con el alcohol, pero sí con la cocaína", es la confesión de Llados al programa. Algo del que no había hablado antes y ha sorprendido a sus seguidores que ven en él un líder, siempre activo, que lleva una vida sana, llena de lujos, con casa en Miami, coches último modelo como Lamborghini y Ferrari.

Según Llados refiere que se hizo millonario sin saber leer y que cualquier persona que tenga la determinación clara de lo que quiere ser, lo puede conseguir. Admite que tuvo que llegar al fondo del pozo para poder salir y que, hacer las cosas bajo presión es entrenarte para las cosas más difíciles.

Dice a sus seguidores que los videojuegos son vicios a los que se aferran las personas para escapar de lo que les ocurre y lo triste que es su vida: “Mi vida es jodidamente increíble, lo último que voy a hacer es beber una copa de alcohol o drogarme, para salir de la realidad en la que vivo”.

Su relación con el dinero

Contradictoriamente a lo que se ve de él y su estilo de vida, menciona que a él no le mueve el dinero. Sin embargo la realidad que se ve en los cursos online que imparte y en los mensajes que deja a los jóvenes es la presión a que tienen que ser ganadores y así como él podrán conseguir todo lo que él tiene.

No ha mencionado a cuánto ascienden sus ganancias con sus negocios piramidales, pero deja entrever que rodea las ocho cifras al año. Tomando en cuenta que cobra a cada joven 50 euros al mes para pertenecer a su programa de afiliados y recibir clase especial por cuatro horas a 1.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amadeo Llados (@lladosfitness)

"Todos en España al acabar el trabajo se van a beber cerveza (...) yo no bebo cerveza para escapar de mi vida, mi vida es la fucking hostia", dijo en la entrevista.

El tiktoker ha defendido que celebra una semana de trabajo "haciendo más deporte", yendo a cenar "algo saludable" con su mujer o levantándose más temprano para empezar su día en el gimnasio.

Para LLados tratar a sus alumnos de forma despectiva y siempre con su frase "fucking pobre", no lo considera una humillación a sus alumnos. Su promesa de quitarle la "panza" y tener el tan deseado "six pack" - seis abdominales-, haciendo sus famosos 'burpees'.

Siempre se le ve rodeado de su esposa y dos amigas, disfrutando de los mejores restaurantes, viajes en yates, ropas caras. Una vida muy ostentosa que los fieles jóvenes aspiran tener.

Llados acumula más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Aunque tiene detractores que no recomiendan sus cursos porque lo consideran una estafa piramidal y todo lo que él busca es conseguir lucrarse a costas de las personas que están en estado de vulnerabilidad y son más fáciles de manejar.

Dani Desokupa contra Llados

El controvertido y polémico Amadeo Llados, el 'influencer fitness', está en el ojo de la tormenta por más de las mil denuncias que hay en su contra, organizado por el líder de Desokupa Daniel Esteve y el abogado Xaime da Pena, que prometen llevarlo a todas las instancias necesarias en el territorio español y en los Estados Unidos.

"Te voy a poner yo a ti a hacer 'burpees' de los míos, pedazo de estafador", dijo Esteve en un vídeo en sus redes sociales hace unos días, declarando la guerra a Llados.

Esteve ha denunciado que la reacción de los defensores de Llados contra su iniciativa ha sido contundente. Asegura que ha recibido alrededor de 70 amenazas de muerte de la pequeña horda de seguidores que tiene.

Daniel Esteve dueño de la empresa Desokupa se enfrenta a Amadeo Llados. Redes sociales

Por su parte Llados ha dejado claro que no le afecta en nada todo lo que se manifiesta de él. "Lo llevo diciendo toda mi vida. Nada me fucking para. Cuanta más presión, me encanta. Esto es todo lo que me tiene la funcking matrix. Es un fucking chiste".

El modelo de negocio para muchos exseguidores no deja de ser solo una trampa y la 'filosofía fitness' es un engaño total. Lo cierto es que el madrileño de 32 años con sus clases está obteniendo una gran fortuna.

"Todos los afectados por estos delitos pueden unirse a la querella, sin importar su país de origen, para reclamar la devolución de las cantidades pagadas y las indemnizaciones correspondientes", manifiesta el abogado Xaime da Pena. Hasta el momento no se han visto las caras, el líder de Desokupa y el influencer de los burpees.