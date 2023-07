La verdad sobre Llados, el tiktoker que se ríe de ti por ser "pobre" y hace ganar 2.000 €/mes a sus afiliados

En los últimos días, circulan por las redes sociales los vídeos de Amadeo Lladós, un joven musculado, repleto de tatuajes y con pelo amarillo. "Panza, panza, panza, mileurista, mileurista, mileurista", esta frase, pronunciada en uno de los tantos vídeos que publica a diario en Internet, lo ha viralizado y ha provocado las risas de toda España.

En sus diferentes canales, el "emprendedor" madrileño se jacta de contar cómo ha pasado de fregar platos y tener 50 dólares en su cuenta bancaria, a ser millonario y conducir lamborghinis para ir al gimnasio. Pero Llados no quiere guardarse el secreto de cómo lograr ese éxito, su propósito es expandir sus conocimientos para que personas que no aspiran a nada en la vida logren sus objetivos.

Estos consejos de motivación los comparte a través de sus redes y de un paquete de cursos que ofrece para que los suscriptores aprendan "cómo vender", "hábitos de vida saludable" y, en definitiva "cómo llegar a ser millonarios". Con el objetivo de lograr mayor repercusión, cuenta con un ejército de afiliados, que se dedican a promocionar sus cursos de la sala "tu1millón" y del que se llevan un porcentaje de las ventas. Para participar en esta sala se deben abonar 100 euros mensuales, por lo que cada uno de los afiliados se lleva 30 euros por venta.

En EL ESPAÑOL nos hemos puesto en contacto con uno de estos afiliados para conocer desde dentro los negocios de Llados, sus técnicas de captación, los secretos de sus cursos, los costes y las personas que participan en este proyecto que, tratando de crear millonarios, está consiguiendo aupar al propio Llados a la cumbre del éxito económico.

¿Quién es Llados?

Amadeo Lladós, conocido comúnmente como Llados o lladosfitness, es un joven madrileño que tenía "una vida normal", antes de perseguir su sueño de ser millonario. En los últimos días, sus vídeos corren por Internet como la pólvora. La mayoría de los usuarios hacen 'memes' de sus frases, pues su manera peculiar de hablar y los mensajes que envía han provocado las risas de la sociedad española.

Llados era piloto de Moto2 y estudiante de Periodismo, aunque llegado al cuarto curso decidió dejar la carrera. Según narra él mismo, a lo largo de su vida ha fregando platos, ha convivido con más de 16 personas en una habitación de hostal y ha pasado de tener 50 dólares en la cuenta a ganar un cuarto de millón en sólo un mes.

Llados, el coach que te ayuda a ser millonario.

Este joven millonario de 31 años, afincado en Las Vegas, se ha propuesto ayudar a otros a ser como él. "No me visualizo sin ayudar a otros a elevarse de nivel, es lo que me levanta cada día, ayudar a otras personas que están perdidas, sin buenos hábitos, en el alcohol, en un cuerpo que odian, sin ingresos, por eso mi objetivo es elevar el mindset, hábitos, fitness e ingresos de todos aquellos que quieren cambiar", explica en uno de sus vídeos.

Además de por sus frases, en los últimos días también ha sido noticia y protagonista de multitud de 'memes' por declarar en el pódcast de Sergio Begueria y Juan Domínguez,'Tengo un Plan', que "recibe ideas en la mente" de genios como Thomas Edison. Explicó que si el fantasma del inventor "quiere comunicar algo a otra mente", "¿a quién lo va a hacer: a un drogadicto que gana mil euros al mes o lo va a hacer, a mí que sabe que estoy alineado y no fallo y voy a poder comunicar todo esto al mundo entero?".

La sala 'tu1millón'

Siguiendo el ejemplo de coaches como el reconocido Andrew Tate o Wes Watson, su mayor referente, Llados se ha convertido en el coach online de miles de personas alrededor del mundo. Vende su vida como el ejemplo de lo sencillo que es convertirse en millonario, de cómo, con disciplina y conocimientos, se puede alcanzar el éxito. Este conocimiento lo vende él mismo, y lo vende a través de la sala "tu1millón" (tu primer millón), de la que ya forman parte miles de personas.

Entre los aspectos más curiosos, el youtuber propone a sus seguidores que se levanten cada día a las cinco de la mañana y se pongan a hacer ejercicio, burpees en este caso. Muchos de sus afiliados desayunan cinco huevos, pues Llados desprecia los desayunos tradicionales: "pan con mermelada, miro al otro lado, 'croissant' con 'fucking' café", expresó en uno de sus vídeos más virales. Todos ellos deben tener una alimentación adecuada que les proporcione energía y los convierta en "bestias" para tener el cuerpo de sus sueños.

Esta sala virtual, que tiene un coste de 100 euros mensuales, ofrece los siguientes servicios: 90 minutos de mentoría semanales con Llados, hábitos millonarios de Llados, Método "tu1millón" para generar más de 10.000 euros al mes como coach online, Mindset millonario de Llados, Fitness: aprende a comer y entrenar como Llados y, por último, aprende a cerrar ventas como Llados.

Como explicamos, para lograr alcanzar estas cifras de alumnos, Llados cuenta con jóvenes seguidores que se dedican a promocionarlo a través de Internet. El youtuber les proporciona los clips de vídeos más "viralizables" y ellos, a través de los cientos de cuentas en redes sociales, los comparten, alcanzado millones de reproducciones. Junto a los vídeos se enlaza el curso, y si los nuevos integrantes entran a participar en la sala a través de sus enlaces, se llevan un porcentaje de la venta de un 30%.

Además, esto no queda aquí, si esos mismos suscriptores renuevan al mes siguiente, la persona a través de la cual se ha apuntado, vuelve a recibir su porcentaje. Desde EL ESPAÑOL hemos podido contactar con uno de los miembros del llamado "marketing de afiliados", al que de aquí en adelante llamaremos Pablo Martínez, que ha conseguido ganar más de 2.000 euros al mes gracias a este método. Pablo tiene 23 años y ya ha finalizado una carrera universitaria. En conversaciones con él, hemos podido conocer todos los detalles de este negocio viral.

¿Quiénes son los afiliados?

En el negocio de los afiliados participan en torno a unas 150-200 personas. Al principio, participar en este selecto grupo era gratuito, pero ahora se debe pagar una cuota única de 50 euros. Los afiliados "suelen ser chicos. Camareros, trabajadores de la obra, de la construcción, que suelen tener una situación mala. Pero también he conocido gente con mucho dinero: médicos, por ejemplo, abogados, constructores o alguien que ganaba 10.000 euros al mes", cuenta nuestra fuente.

Nos surge la duda acerca de la edad de estas personas, pues dado que en un negocio a través de internet, todo el mundo tiene cabida. "Muchos tienen 16 y 17 años, pero también hay más mayores. Hay un chico que está ganando 1.000 euros al mes con 16 años", ha explicado Pablo Martínez.

En cuanto a los lugares de procedencia, "hay gente de España, de Perú, de Colombia, Ecuador, México… hay de todo el mundo", ha apuntado Pablo. Se trata, por tanto, de una red global que ha conseguido poner a trabajar a jóvenes que, según ellos mismos, no tenían futuro y serían pobres toda su vida. "Andrew Tate tiene un sistema de afiliados que es el mejor del mundo y nosotros lo hemos replicado", explica Pablo Martínez a EL ESPAÑOL.

Llados hablando para la sala 'tu1millón'

Además de consejos, Llados también vende cercanía. "Lo siento como mi mejor amigo", "es una persona honesta y directa, te dice la verdad aunque duela y es la realidad, todo lo que dice es verdad", cuenta el afiliado a este periódico.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Llados da muchos consejos para alcanzar el éxito, pero los principales son tener un buen cuerpo y rodearte de un entorno que te haga crecer. Pablo se ha separado de todo su grupo de amigos, ahora solo tiene relación con su familia y con su novia, "quité a todos mis amigos, dejé de hablar con ellos, dejé de quedar con ellos y me distancié. Es eso o vas a ser pobre siempre. Fue duro, fue muy duro, pero tuve que hacerlo, porque lo decía Llados, lo decía Andrew Tate y lo decía toda la gente que yo admiro. Y yo también sentía que tenía que hacerlo. Fue como quitarme 100 kilos de mi espalda", ha explicado.

Las réplicas de Llados

Estos jóvenes ven en Llados una alternativa para salir de "la matrix" (así es como se refieren a la realidad de la mayoría de la población). Sus aspiraciones han encontrado en Llados al referente que estaban buscando, por eso, invierten su tiempo y dinero en copiarle para lograr ser como él algún día. "El mayor objetivo es ser libre. Llegar a mínimo 10.000 euros al mes me da bastante felicidad, porque para mí eso es escapar", ha apuntado el afiliado Pablo Martínez.

Además, siguiendo los pasos de su líder, los jóvenes afiliados replican sus frases, se convierten, por así decirlo, en "mini Llados", algo que no gusta a la novia del propio Pablo, que ve con recelo que se esté convirtiendo, poco a poco, en una copia del youtuber. "Todo el mundo está gordo, está feo, no se cuida, no se respeta. ¿No ves que la gente de arriba quiere gente así? Quiere gente que esté dormida, atontada, quieren manipularlos", afirma el afiliado Pablo Martínez, recordando claramente las palabras que cada día comparte su mentor.

Pablo ya no toma consejos de nadie que no esté donde él quiere estar: "Yo solo escucho y tomo los consejos de la gente que está donde yo quiero estar, y ya está. No escucho ni tomo los consejos de nadie más. Mi padre me da consejos y no lo escucho. Y se lo digo: 'Papi, no me des consejos, yo estoy ganando más que tú, a mí no me puedes dar consejos'"

¿Cómo lograrlo?

Para lograr estos objetivos, los afiliados y los miembros de la sala "tu1millón", se apuntan a los distintos cursos que ofrece Llados. En octubre se celebrará en Madrid una 'mastermind' en la que el empresario dará consejos de éxito a los participantes. Tiene un coste de 3.000 euros, y participarán en él 19 personas, por lo que el youtuber se embolsará la nada despreciable cantidad de 57.000 euros.

Además de este, se ofrecen otros cursos. En la sala VIP se venden por 2.500 euros, ocho mentorías en dos meses, en las que Llados y otros mentores, revisan tu negocio y te dicen lo que debes mejorar. Nuestra fuente ha invertido todo lo ganado en estos cursos, y asegura que lo seguirá haciendo, porque como apunta en uno de sus vídeos: "Todo este dinero que voy a ganar no me lo voy a gastar, se lo voy a dar todo a Llados otra vez. Voy a invertir en él y en sus mentorías para que él me diga lo que tengo que hacer, para que me dé su conocimiento, tengo que invertir en conocimiento para crecer".

El objetivo de Pablo Martínez es convertirse en coach online y vender sus conocimientos, es decir, entrar en una rueda que nunca deja de girar, y transmitir los consejos que ha obtenido de manos del propio Llados. El joven afiliado ya se aventura, incluso, a pensar en un futuro fuera de nuestras fronteras "me centro en el presente, pero de España me iré 100%. Portugal me gusta, porque está cerca de España y los impuestos son muy bajos; y también Miami, porque estaré rodeado de emprendedores que están donde yo quiero estar".

Dudas legales

Pablo Martínez todavía está empezando en el mundillo, pero cada día recibe cientos de mensajes que le plantea dudas acerca del tema económico: "Me preguntó un chico y le dije que no se volviera loco: 'Si todavía no has hecho dinero no tienes que preocuparte por eso'. Yo, de momento, todavía no estoy pagando impuestos. Llevo dos meses haciendo un buen dinero, me hacen falta unos meses más y así empezar a pagar".

Hay gente que plantea interrogantes acerca de si este modelo de negocio podría tratarse de una estafa piramidal. Sin embargo, sus afiliados niegan rotundamente estas acusaciones, pues han recibido todo el dinero prometido por sus servicios. Éste sistema replica al que en su día creó Andrew Tate, -que hace unos meses fue acusado de crimen organizado-, pues amasó una gran fortuna con la venta de cursos de capacitación sobre enriquecimiento.

Llados se ha presentado al mundo como un nuevo 'mesías', pues murió y resucitó para salvarnos. Vende su vida como ejemplo de sacrificio y entrega, por él y por lo demás. Su riqueza aumentará siempre y cuando su palabra se transmita entre unos y otros y, con sus 'cursos mileuristas', logrará multiplicar los billetes y separar las aguas entre ricos y pobres, entre panzas y abdominales, entre 'lambos' y toyotas.

Con el tiempo veremos cómo acaba la historia de este profeta del dinero, pero, por el momento, podremos seguir disfrutando de sus miles de apóstoles, que transmiten el evangelio de los millonarios y prometen el Edén de la fortuna.

