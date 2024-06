La pinza en Granada de IU y PP al otro Pedro Sánchez: "Me colocaron micros para echarme de la alcaldía"

Pedro Sánchez llegó a la alcaldía de Láchar y Peñuelas (Granada) tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Fue uno de los pocos socialistas que salieron victoriosos de aquella cita, tras la que su tocayo, el presidente del gobierno, tuvo que convocar comicios generales.

El socialista granadino tomaba el bastón de mando después de que se respetara la lista más votada en la localidad. Algo habitual, porque, como él mismo reconoce, "aquí somos leales porque somos vecinos". Acababa de desbancar a Izquierda Unida tras 8 años en la oposición. El Partido Popular no pactó entonces con la agrupación de izquierdas.

El mandato de Sánchez se torció a principios del pasado mes de mayo, antes de cumplirse el primer año de su gobierno. Un USB con grabaciones realizadas en el despacho del alcalde y una carta llegaban a los buzones de Izquierda Unida y Partido Popular.

La misiva decía: "Por tu relevancia en el municipio, comparto contigo esta información. No puedo seguir callando que tenemos unos gobernantes chorizos y ladrones en el Ayuntamiento de Láchar. No pueden seguir mintiendo a la gente. Esta es solo la primera parte". Los audios contenían informaciones relativas al funcionamiento del Consistorio. En teoría, se reconocían irregularidades.

Estos audios fueron posteriormente subidos, al menos, al grupo de Whatsapp de Izquierda Unida. Así lo reconoció Mari Nieves López, exalcaldesa y portavoz de IU en el consistorio metropolitano en Ahora Granada. Finalmente, acabaron por salir en otras conversaciones y terminaron por hacerse virales. Según denunció Sánchez, se subieron a otros grupos de Whatsapp y este fue el motivo de que llegaran a casi todos los teléfonos de la localidad.

Esto ha tenido consecuencias. La primera de ellas para Mari Nieves López, contra la que se ha abierto una investigación judicial por revelación de secretos.

A Sánchez, por su parte, le costará la alcaldía. Esta semana, PP e Izquierda Unida han pactado una moción de censura para elegir a un nuevo regidor después de lo ocurrido. "Esto es una trama organizada", denuncia.

Elisabeth Barnés, coordinadora local de IU, se hará con el bastón de mando. "Esto es una estafa a los vecinos", apunta Sánchez en conversación a EL ESPAÑOL. Lo dice porque Barnés iba quinta en la lista electoral y su partido solo obtuvo cuatro representantes. Ella accedió al Ayuntamiento gracias a la dimisión de otro compañero.

La trama

La teoría de Sánchez es que esto ocurre para tapar su "buena gestión" y la "nefasta" realizada por parte de Izquierda Unida.

Además, se queja de que es la primera vez que no se respeta la lista más votada en el pueblo, al menos desde que él ejerce como concejal. "En un pueblo como el nuestro es una estafa a los vecinos que votan. Aquí siempre se ha respetado al ganador. Respetamos la democracia, porque no es bueno ni legítimo esto", apuntó Sánchez.

El hasta ahora regidor pensó que eran unas grabaciones logradas a maldad, pero no pensó que fuera una estrategia política. "Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que es una acción política sin precedentes", señala.

En síntesis, deja claro que alguien colocó micrófonos en su despacho para arrebatarle el bastón de mando. "Los han conseguido a través de artefactos colocados en el Ayuntamiento", insiste.

Sánchez ha reconocido que la voz que se escucha en las grabaciones es de él. Sin embargo, también apunta que están "cortadas" y "manipuladas", además de "descontextualizadas". De ahí que parezca que reconoce alguna irregularidad.

Por el momento, la Guardia Civil trata de esclarecer cómo fueron conseguidas las grabaciones sonoras. Además, según Ideal, la investigación de la Guardia sitúa a Mari Nieves López en la oficina de Correos el día antes de que llegaran los sobres a Izquierda Unida y PP.

Los apoyos de Sánchez

El PSOE local no ha dudado en defender al alcalde. Tanto que el pasado martes, tras conocerse el acuerdo para la moción de censura, ponían el grito en el cielo con lo ocurrido. "Lo que ha pasado hoy en nuestro querido pueblo no tiene precedente ni aquí ni en ningún otro lugar…. Se han perdido todas las formas políticas, democráticas, legítimas y hasta de humanidad y respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona".

Los socialistas recalcaban que "se han violado los derechos más fundamentales de un alcalde, un equipo de gobierno, trabajadores y de todo un pueblo. Se ha amparado por dos partidos políticos, que han dejado claro que para ellos en política todo vale para ellos, que estas prácticas mafiosas valen para poner y quitar alcaldes, para repartir sillones".

Además, exponían que "se ha propuesto como candidata a alcaldesa a una persona que no fue elegida ni para ser concejala. ¿Esto es respetar la democracia? Por si fuera poco, no han tenido reparos ni en presentar una moción firmada por una concejala imputada por delitos penales, por atentar contra todo un pueblo y sus derechos. ¿Se puede hacer una política más ruin y menos democrática? ¿Respetar menos la decisión de un pueblo?".

Por todos estos motivos y en nombre de la "dignidad" y la "decencia" se convocó una asamblea para informar a los vecinos. El alcalde recibió el cariño de los suyos.

Su partido escribió en redes sociales para defenderle: "La voz de un pueblo. El alcalde todos. El gobierno legítimo. La justicia existe y, por fortuna, no está en un sillón, sino que es algo mucho más importante. Hoy la hemos vivido. Y eso no nos lo podrán quitar. ¡Gracias! Dignidad y decencia".

Pedro Sánchez lo tiene claro: "La gran mayoría del pueblo me apoya".