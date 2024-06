'El Chino' atropelló a Carmen en Murcia con el carnet caducado y una denuncia por tener drogas

'El Chino' publicó un vídeo el 10 de abril en Facebook donde sujeta el volante con una mano y con la otra utiliza el móvil, mientras circula por Bigastro y graba a su colega que va rapeando un tema de malotes en el asiento del copiloto. Tal conducta ilícita protagonizada por 'El Chino', teniendo ya caducado el carné de conducir que obtuvo en Marruecos, ahora solo es una anécdota, en comparación con lo que hizo este sábado: cuando iba al volante de una monovolumen sin el permiso de circulación en vigor y arrolló brutalmente a Carmen -en un paso de peatones en Torreagüera-.

"Me dirigía a mi casa. No vi a la señora. Yo iba circulando a entre 45 y 50 kilómetros por hora. Creo que iba mirando a otro sitio y no la vi", tal y como insiste Abd M. J. (Marruecos, 1993), alias 'El Chino', en la declaración que ha prestado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia a la que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL. "No me percaté de que había tenido un accidente y por eso seguí mi camino y no paré".

Tales afirmaciones tratando de demostrar que no huyó porque no se enteró del atropello, contrastan con los desperfectos que presentaba el Citroën Xsara Picasso que conducía 'El Chino', tras impactar contra el cuerpo de una mujer de 81 años con una masa corporal considerable. De hecho, el atestado de la Policía Local de Murcia recoge una foto tomada por una testigo donde Carmen aparece en primer plano, tirada sobre el asfalto, tras ser impulsada a varios metros de distancia del paso de cebra, y al fondo se ve la monovolumen que la ha arrollado en plena huida.

La zona derecha de la luna delantera estaba completamente destrozada tras el atropello de Carmen.

Además, los agentes enumeran evidencias "compatibles con un atropello" desde el momento en el que la unidad policial León Alfa Delta localiza el Citroën, apenas una hora después de la tragedia y a menos de un kilómetro de la calle Mayor donde la pobre Carmen Lorca acabó agonizando en la carretera.

La monovolumen estaba aparcada sin los pestillos puestos, en el garaje de un edificio con pisos okupas, situado en la calle San Luis de Torreagüera, y tenía este panorama a las 21.50 horas de este sábado: "Presenta daños en parabrisas, capó y paragolpes delantero, compatibles con un atropello, además de restos de cabello en los daños del parabrisas [...]". "El vehículo se encuentra abierto, se realiza una inspección ocular del interior, y se encuentra en la guantera una copia de denuncia por tenencia de estupefacientes a nombre de Abd M. J. [...]".

Esa fue la primera sorpresa que deparó el sospechoso, un treintañero nacido en Casablanca, ya que la Policía Local de Murcia cotejó sus datos con el registro de la Dirección General de Tráfico y destapó la segunda sorpresa de 'El Chino': sumaba seis años sin el permiso de circulación en vigor. "Como resultado se obtiene que nunca ha recibido permiso de conducir en España, presentando un permiso de conducir de la clase B, expedido en Marruecos, el 10 de febrero de 2016, y con validez hasta el 9 de febrero de 2018 (caducado)", tal y como refleja el atestado.

De hecho, este ciudadano marroquí confiesa a su señoría que circulaba sin carné por la Región de Murcia: "Es cierto que el permiso de conducir marroquí caducó en 2018 y no lo he renovado. Llegué a España en ese año y tenía cita para renovarlo". También acaba admitiendo que se dio cuenta de los desperfectos que tenía la monovolumen al serles mostradas las fotos del atestado policial: "Cuando dejé el coche en el garaje es cierto que aprecié los daños en el vehículo. Estaba asustado".

Una abogada experta en seguridad vial aclara que los ciudadanos de Marruecos que residen en España deben realizar un trámite en la DGT, para canjear su carné de conducir alauí por un permiso español equivalente, pero Abd no lo hizo. "Estaba circulando con un permiso sin validez ni vigencia en territorio nacional y eso es motivo de multa, de forma que esa situación administrativa podría tener repercusión en el proceso penal al que se enfrenta por el atropello", según advierte la letrada.

De momento, la causa judicial abierta contra 'El Chino' por homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente, solo le ha deparado como consecuencia: acudir a firmar a los juzgados mensualmente, así como la retirada de un permiso de circulación que está "caducado" para la Policía Local y la prohibición de abandonar el territorio nacional donde contaba con una autorización de residencia temporal, por arraigo familiar y por formación, para realizar un curso de operaciones básicas en restaurantes.

La monovolumen Citroën Xsara Picasso, de color gris, localizada por la Policía Local de Murcia en el garaje de un edificio con varios pisos okupas.

A pesar de que su permiso de residencia temporal le impide acceder al mercado laboral, Abd confiesa en el juzgado que tiene un empleo irregular: "Trabajo en el campo. Ingreso unos mil euros aproximadamente al mes, sin contrato de trabajo".

Aquella tarde del sábado, Abd alias 'El Chino', volvió a ponerse al volante de su monovolumen con el carnet de conducir caducado, para desplazarse hasta el Barrio de San Andrés en Murcia a comprarse un teléfono móvil. A su regreso a Torreagüera, se adentró por la calle Mayor, por donde Carmen Lorca, de 81 años, regresaba a casa junto a una amiga tras haber acudido a misa en la Iglesia del Santísimo Cristo Del Valle.

La octogenaria, una modista jubilada, iba paseando plácidamente con la otra pensionista hasta que cruzó por el paso de peatones que hay frente a la sucursal de Cajamar. Allí fue embestida por este marroquí a las 20.56 horas. En ese preciso instante, una adolescente, de 19 años, iba caminado justo por detrás de las ancianas y reaccionó con tanta rapidez que tomó una foto del vehículo infractor.

La foto del atropello tomada por una adolescente que es una testigo clave en el caso.

"Iba por la acera de la calle Mayor de Torreagüera, en sentido hacia Los Ramos, por el margen izquierdo", tal y como relata la joven a la Policía Local. " Iba detrás de dos mujeres que caminaban unos metros más adelante. A la altura del número 51, las dos mujeres han comenzado a cruzar la calzada, por el paso de peatones, haciéndolo una mujer delante de la otra". "En ese momento, he escuchado un vehículo que venía muy rápido, en dirección a Los Ramos, que ha atropellado a la mujer que iba por delante, saliendo proyectada por encima del coche. No he escuchado frenada alguna y tras el atropello, el vehículo ha continuado su marcha, sin detenerse ante lo que he realizado una foto del vehículo en su huida", según remarca la testigo. "No he podido identificar la matrícula, pero estoy segura de que se trata de un turismo Citroën [...]".

El atestado refleja que 'El Chino' se presentó en dependencias del Instituto Armado, a las 8.50 horas del domingo 9 de junio, cuando ya no era efectivo someterlo a un test de alcoholemia porque habían pasado doce horas desde el atropello: "Se ha personado voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Torreagüera, identificándose como el conductor del turismo que en el día anterior arrolló a la peatón".

Ese lapso de tiempo levanta sospechas para el juez, pero este ciudadano marroquí, de 31 años, le asegura que el sábado "no había consumido alcohol, ni drogas", cuando atravesó a las 20.56 horas la calle Mayor de Torreagüera, al volante de su Citroën Xsara Picasso. "No es cierto que el motivo de marcharme del lugar fuese que la Policía me iba a practicar las pruebas de alcoholemia. Me fui porque estaba asustado [...]".

Tanto el juez como el fiscal le preguntan y repreguntan cómo pudo atropellar a una mujer, de 81 años, en un tramo recto, con buena visibilidad, y con un paso de peatones señalizado, pero 'El Chino' mantiene su versión de que no se enteró de nada absolutamente. No se viene abajo ni siquiera cuando le muestran la foto de Carmen desangrándose sobre el asfalto. "Reitero que iba a 40 o 45 kilómetros por hora, no es cierto que fuera a 80 kilómetros por hora o más. Además, hay semáforos [...]". "No sé lo que pasó, puede que estuviera mirando abajo y no a la calzada".

"El motivo de esperar a las ocho de la mañana para acudir a la Policía era que estaba asustado y no era consciente de lo que le pasó […]", insiste al juez. "Estuve todo el tiempo en mi domicilio hasta que decidí ir a la Guardia Civil […]". "Esperé a la mañana siguiente para ir porque sabía que el Cuartel estaba cerrado […]". "Reitero una vez más que en el momento de los hechos si hubiera sabido lo que había pasado me habría detenido".

Tales manifestaciones -repetidas como un mantra- contrastan con el relato que ofrecen otros testigos con los que se entrevistó la Policía Local ese mismo sábado, nada más localizar la monovolumen en el garaje. Prueba de ello es que los tres compatriotas con los que 'El Chino' comparte una vivienda en el edificio de la calle San Luis, no se sabe si en régimen de alquiler o de okupa, confirmaron que el sospechoso no había vuelto al piso.

El personal sanitario atendiendo a Carmen este sábado, a unos metros del paseo de peatones donde fue atropellada.

Otro dato que deja en fuero de juego la versión del investigado de que se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil, lo aporta otro testigo: Alí. Este marroquí es el titular del Citroën Xsara Picasso y se lo vendió a 'El Chino', pero no realizó en tráfico el cambio de titularidad del vehículo. Una nueva irregularidad en esta triste historia.

Alí era consciente del marrón legal que se le venía encima con una monovolumen implicada en un atropello mortal y que todavía figuraba a su nombre. De forma que confesó a los policías que el sábado telefoneó a una amiga de 'El Chino', para que le hiciese llegar este recado, cuando aún se encontraba fugado tras el atropello: "Le dije a la chica que le comunicara a su amigo que debía personarse de forma inmediata en dependencias policiales o de lo contrario, lo haría yo para denunciar los hechos".

El tiempo pasaba mientras la víctima agonizaba en la UCI con la cadera rota, la tibia y el peroné fracturados, una costilla hincada en un pulmón, dos vértebras partidas... "A las 20.52 horas, del domingo 9 de junio, el médico intensivista de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia informó a la Policía Local del fallecimiento de Carmen Lorca Marín". Este miércoles, 'La Carmela del Tano', como la conocían sus allegados, fue enterrada en el panteón que la familia tiene en el Cementerio de Torreagüera y que ese dichoso sábado había subido ella misma a limpiar, junto a su querido hijo Andrés.

La Justicia tendrá la última palabra en este truculento suceso, pero de momento, el atestado de la Policía Local de Murcia es claro a la hora de establecer la "dinámica provisional del siniestro vial". Así lo resume:

"Siendo las 20.56 horas del sábado 8 de junio, el turismo Citroën Xsara Picasso, de color gris, circulaba por la calle Mayor de Torreagüera, procedente de Beniaján, y en sentido hacia Los Ramos. A la altura del número 51 de la calle Mayor de Torreagüera, donde se ubica un paso de peatones señalizado por marcas viales y señalización vertical, sin semáforo, atropella a doña Carmen Lorca Marín, quien sale proyectada al frente del vehículo, quedando tendida sobre la calzada, herida de gravedad. El vehículo continuó la marcha sin detenerse". Para los agentes: 'El Chino' no mostró remordimientos ni un miligramo de humanidad con la anciana.