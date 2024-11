Una española que vive en Suiza revela la confusa forma que tienen de decir la hora: "¿Me lo explicas?"

Cuando viajamos fuera de nuestras fronteras, es muy frecuente encontrarnos con diferencias culturales que nos fascinan a la par que nos llama la atención. Es justo lo que le ha pasado a una joven española afincada en Suiza que comparte sus experiencias en el país europeo a través de sus contenidos en TikTok.

Desde el sistema monetario hasta la forma tan particular de decir la hora, lo que pensaba que era "normal" ha cambiado completamente para la protagonista del vídeo, que ya ha generado múltiples comentarios de sus seguidores.

Es el claro ejemplo de cómo los pequeños detalles de la vida cotidiana pueden ser increíblemente diferentes en otro país. Tal y como expresa la protagonista al comienzo del vídeo: "Tres cosas que no sabía antes de venirme a vivir a Suiza."

La moneda suiza

Una de las primeras lecciones que aprendió esta joven al llegar a Suiza fue que el país no utiliza el euro, sino el franco suizo (CHF).

"Por si no lo sabíais, la moneda suiza no son los euros, sino los francos suizos. Y aquí no existen los billetes de 5 francos, existen las monedas de 5 francos. Van de sobrados hasta para eso."

Los edificios suizos

Si vives en un edificio tradicional en España, seguramente te resulta común ver números en las plantas de los mismos (como "planta 1", "planta 2", etc.). En Suiza este sistema no existe.

Según cuenta la joven, los edificios no tienen números para las plantas, lo que hace que las direcciones sean un tanto confusas. De hecho, en lugar de ver un número de planta en el buzón, lo único que aparece es tu nombre. ¿Cómo saben los repartidores a qué planta ir?

"Tú vives en el edificio número 4, pero no vives en la planta 3; aquí, en los edificios aparece directamente tu nombre en el buzón pero no tu planta. ¿Eso quiere decir que cuando una persona llega a tu casa no sabe dónde tiene que ir? Eso quiere decir exactamente eso. Entonces, ¿cómo me entregan un paquete? Pues lo dejan en la puerta "mundo A, segundo B"."

Tres idiomas, tres culturas

No podemos olvidarnos de un aspecto clave: Suiza es un país multilingüe. Aunque se habla alemán, italiano y francés, la protagonista reside en la región de habla alemana.

Esta diversidad lingüística, aunque fascinante, también supone un reto para adaptarse, sobre todo cuando se enfrentan a estas diferencias culturales tan profundas. Sin embargo, como ella misma dice, "estoy aprendiendo mucho y disfrutando de la experiencia".

La hora en Suiza

Pero si hay algo que realmente sorprendió a esta joven española, fue la forma tan particular de decir la hora en la parte alemana de Suiza. Aunque en España estamos acostumbrados a decir cosas como "Son las 8:30 de la tarde", en Suiza, especialmente en la región de habla alemana, la forma de expresar la hora es radicalmente diferente.

"En alemán no se dice que son las 08:30 de la tarde, se dice que son las 9 menos 30 minutos. Es decir, quedan 30 minutos para que sean las 9. Han noen.", aclara la creadora de contenido.

Y como si esto no fuera suficientemente confuso, "tampoco se dice que son las 08:25, se dice que quedan 5 minutos para que queden 30 minutos para las 9. "Funf borhau noin. ¿Me lo explicas?"