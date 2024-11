Una española revela su truco para ahorrar y gastar sólo 160 euros en comida al mes: "Ahorrar es posible"

¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero te sueles dejar en la cesta de la compra al mes? Seguramente lo hayas calculado y tengas una horquilla prevista para este gasto necesario.

Y es que en promedio, una persona suele gastar entre 150 y 300 euros al mes en la compra de alimentos y productos básicos, aunque esto varía según factores como el lugar de residencia, el tipo de productos que consume o sus hábitos.

Por ejemplo, en ciudades grandes, el coste puede ser más elevado debido a la diferencia de precios y el estilo de vida. Por ello, para ahorrar en la cesta de la compra, es recomendable seguir una serie de pautas o de trucos que puedan abaratar ligeramente el gasto mensual.

Y es que estos hábitos ayudan a optimizar el presupuesto y reducen los gastos mensuales de manera significativa. Algo así nos enseña Sara Pérez Hidalgo, que en su cuenta de TikTok 'Historias Reales' nos muestra una serie de trucos para optimizar la cesta de la compra mes a mes.

"Yo me gasto al mes máximo 160 euros. Soy mileurista, no me da la vida para más, yo tengo que hacer malabarismos, pero yo lo 160 euros no los paso", empieza diciendo esta joven creadora de contenido.

"¿Compráis todo en Mercadona? Y a todo me refiero a fruta, verduras, carne... pues ese es el problema", identifica Sara, que recomienda ir a la pescadería, a la frutería o a la carnicería, a pesar de tardar más tiempo, pues es una opción económicamente más viable.

"Como te líes a comprar carne en Mercadona, fruta en Mercadona y verduras en Mercadona... claro que te sube la cuenta a 130 euros a la semana, ¿estamos locos?", reconoce la tiktoker.

Así pues, la recomendación de esta joven es acudir a diferentes comercios en vez de hacer una sola compra en un gran supermercado. La propia Sara reconoce gastar unos 50 euros cada vez que va a la carnicería, y así tiene carne para un mes.

"Tengo dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar, dos kilos de carne picada...", reconoce la joven, que nos invita a seguir su ejemplo para ver cómo el precio de la cesta de la compra de cada mes se reduce considerablemente.