Una española que vive en Suiza muestra la curiosa tradición que transforma su casa cada año: "Se debe hacer"

Si te pregunto por Suiza y por sus principales características, seguramente me digas que el país helvético es conocido por su tranquilidad, seguridad, estabilidad política, economía fuerte o sus bajos índices de criminalidad.

Seguramente también me hables de su neutralidad en conflictos internacionales, lo que le ha llevado a mantenerse como un país pacífico durante siglos, contribuyendo a una sociedad ordenada y respetuosa de las leyes.

Es más, si te aprieto un poco las tuercas seguramente me acabes confesando que estamos ante un país, por qué no decirlo, un poco aburrido, donde no pasa gran cosa y sin apenas vida nocturna ni una oferta de ocio deslumbrante.