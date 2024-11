Un camarero denuncia la vergonzosa oferta de trabajo de este negocio: "Una inspección de trabajo no le vendría mal"

En España, la hostelería enfrenta una crisis laboral. A pesar de la alta demanda de camareros, muchas ofertas de trabajo no cumplen con condiciones dignas, lo que desanima a millones de personas. El sector acumula miles de vacantes, pero los sueldos bajos, las jornadas interminables y la precariedad generalizada generan un rechazo creciente.

Según datos oficiales, más de 50.000 vacantes en hostelería quedaron sin cubrir en 2023, mientras que la mitad de los puestos de trabajo disponibles quedaron vacíos en el verano de este año. Debido a las circunstancias, ya son muchas las personas que denuncian la situación.

Desde TikTok, diferentes cuentas denuncian públicamente las actuaciones de hosteleros y dueños que ofrecen condiciones dudosas a los trabajadores. Una de las últimas, la publica @soycamarero.

4,5 euros la hora

La cuenta de @soycamarero se creó con el fin de denunciar las condiciones del sector de la hostelería, pero también para exponer que el cliente no siempre tiene la razón. En su perfil, el tiktoker indica que publica "el día a día detrás de una barra".

Debido a la popularidad de la cuenta, muchos usuarios le envían al perfil las ofertas pésimas de trabajo que encuentran, con el fin de dar voz a la situación actual en el sector. Una de las últimas se ve un contrato de trabajo que supera el tiempo laboral de ley, por 4,5 euros la hora.

El supuesto dueño del negocio es quien empieza la conversación, ofreciendo un puesto de ayudante de cocina. El horario, uno de los principales inconvenientes, explica que es de 12:00 a 17:00 y de 18:00 al cierre "que no lo pone, pero a saber a qué hora es", indica el tiktoker mientras lee la oferta.

Como sería para cubrir una baja temporal, el dueño del establecimiento indica que el sueldo sería de 50 euros diarios: "11 horas diarias a 50 euros me sale a 4,5 euros la hora", responde la persona que recibe la oferta, que decide no aceptar el trabajo, mientras le confiesa al dueño del bar que "espera que no encuentre a nadie".

El tiktoker, también indica que "una inspección de trabajo no le vendría mal", debido a las condiciones que ofrece. Mientras tanto, los comentarios se dividen entre aquellos que aceptarían por dinero, y otros que abrieron el debate sobre las malas prácticas laborales en el sector.

Muchos apuntan a la necesidad de inspecciones más estrictas para garantizar condiciones laborales dignas y frenar la explotación, que aleja a los trabajadores de estos empleos esenciales.