La riada de Valencia también arrastra a la UME: "No es posible que un bombero dé órdenes a un general", dicen altos mandos

Las voces que critican la lenta reacción del Gobierno y su negativa a tomar el mando de la gestión de la tragedia provocada por la DANA, agilizando el despliegue de las tropas, se multiplican en los últimos días en el seno de las Fuerzas Armadas.

Altos mandos del Ejército de Tierra y de la Unidad Militar de Emergencias expresan el sentir que muchos militares, de distintos escalafones, están experimentando estos días en Valencia. El problema, el lento desarrollo del despliegue para combatir los efectos de la DANA.

Miembros de las Fuerzas Armadas desplazados a Valencia reconocen su frustración, sobre todo en los primeros días, porque creen que podrían haber comenzado su labor antes. No les quedó más remedio que aguardar esperando órdenes de los mandos.

Uno de ellos es Juan Carlos Domingo, general de división del Ejército De Tierra, hoy ya retirado. En los últimos días el general Francisco Marcos, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido algunas palabras que para muchos han resultado polémicas: "Yo puedo tener 1.000 soldados en la puerta de la emergencia pero no puedo entrar hasta que el director de la emergencia me autoriza".

Sobre estas palabras, el general Domingo tiene una opinión muy clara que evidencia que algo no funciona. "Una de las primeras cosas a hacer una vez que se recupere la normalidad es revisar la respuesta dada por los distintos operadores del sistema de gestión de crisis y los protocolos de actuación. Hay que revisar los protocolos de actuación y la respuesta de todos ante esta crisis".

El abogado Carlos A. Moya está especializado en casos relacionados con la justicia militar. A su juicio, si se analiza la situación de un punto de vista jurídico las palabras del mando de la UME, podrían llegar a investigarse en los tribunales.

Lo que decía el general, que no actuó por cuestiones de legalidad, se ha de contraponer al deber de socorro que tenemos todos los españoles. Su falta de actuación puede ser constitutiva de delito. ¿Qué prima aquí? ¿La obligación de socorrer o el: 'No me han dado la orden y no voy a pisar las competencias'? Eso es algo sobre lo que se debe reflexionar".

Para el general Domingo, con experiencia en diversos países, la tardanza no tiene justificación por parte del Gobierno.

"Es evidente es que el martes se produjo la riada y el sábado todavía se estaba discutiendo quién, cuántos y dónde deberían acudir. Esto no es aceptable. Hay que revisarlo para q esta situación no vuelva a repetirse. La intervención no ha respondido a las expectativas de la población afectada ni a la magnitud del desastre".

Sección del Regimiento de Artillería Antiaérea 74 trabajando en la localidad de Benetusser (Valencia). Fuerza Terrestre

Desde el primer día, los ciudadanos han percibido una intención de cálculo político por parte del Gobierno central y el de la Generalitat por tratar de cargar al otro con las culpas de lo ocurrido. Y por ello, el Gobierno, a juicio de este mando, tendría que haber declarado la emergencia nacional.

"Las características del fenómeno, la magnitud de los daños, la extensión territorial y el volumen de recursos exigía desde el principio la declaración de emergencia de interés nacional, recayendo la respuesta a dar en el Gobierno de la nación. Esa elusión de responsabilidad es más difícil de entender si no se olvida que la Delegación del Gobierno en Valencia es una de las tres autoridades que pueden solicitar esa declaración".

Esto, señala, "impide considerar la falta de información sobre lo que estaba sucediendo como excusa aceptable para no hacerlo".

Críticas

Las voces en este sentido se han multiplicado en los últimos días. Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, los informes diarios de las Fuerzas Armadas señalan que, casi dos semanas después, en muchos lugares no se ha alcanzado el 50% del trabajo necesario para la retirada de escombros, residuos, vehículos y fango que se acumula ante las casas de decenas de miles de personas.

Ahora mismo, siguiendo la línea jerárquica, el director de la emergencia lo sigue ostentando quien dirige la consejería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias. En este caso, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Bajo ella, en el escalafón, está el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso.

Pero en la práctica, quien ostenta la dirección técnica del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) es José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Para determinados puestos de responsabilidad en el Ejército esto no tiene sentido, por muy experimentado que esté ese inspector jefe: "No tiene sentido que un bombero esté por encima de un general, pero así es", explica un mando en activo que prefiere mantener el anonimato en su conversación con EL ESPAÑOL.

Imagen de los destrozos en las proximidades de Valencia como consecuencia de la DANA. REUTERS

Un general que prefiere permanecer en el anonimato y que ha ostentado algunas de las más altas responsabilidades en el Estado coincide en el diagnóstico. "Es un despropósito, los protocolos de nivel 2 son para emergencias que requieren una participación mínima de la UME y por ello puede haber alguien de protección civil o un bombero al frente".

El problema, señala, "surge en situaciones como la actual, en la que estamos ante una emergencia enorme en la que el Gobierno no quiere declarar nivel 3. Y vemos que hay una persona con experiencia limitada que se ve en la obligación de coordinar a generales de la Guardia Civil, comisarios de Policía Nacional, al jefe de la UME, con miles de hombres a su mando".

La clave, para este general es que el gobierno no tomó el control cuando debía. "Si hubieran declarado nivel 3, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaría al mando y habría designado como director de la emergencia a alguien de una potencia mayor. Un despropósito. Yo lo habría gestionado de otra manera".

El primer jefe de la UME

Muchas de las fuentes consultadas en las Fuerzas Armadas califican de "absoluto desastre" la coordinación de la Generalitat Valenciana y el Gobierno a la hora de activar el dispositivo militar de rescate. Las peticiones de los municipios no fueron escuchadas, y es ahora, una semana después, cuando se está notando de verdad la llegada de los efectivos.

Desde el sábado el despliegue se ha incrementado de forma exponencial, y ya son más de 8.000 soldados de todos los Ejércitos los que se encuentran en distintos puntos de Valencia.

Un grupo de hombres retira lodo de Utiel (Valencia) para hacer frente al desastre natural causado por la DANA en la región. Rodrigo Mínguez

El general Fulgencio Coll está retirado, pero fue el primer jefe de la UME cuando la creó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora es concejal y líder de Vox en el ayuntamiento de Palma de Mallorca. Cree que las cosas la UME no las ha hecho mal, pero si la emergencia hubiera estado gestionada desde el Gobierno, habría salido todo mucho mejor.

"El general de la UME no es responsable, cuando hay el nivel 2, de lo que decida la Dirección General de Protección Civil o de todo lo que está en la comunidad autónoma. Hubiese sido responsable si él hubiese mandado la emergencia de cartera nacional".

Coll cree que de haber sido así las cosas habrían salido de otra manera: "Yo les garantizo que el señor general jefe de la UME si hubiese mandado la emergencia bajo las instrucciones del ministro del Interior, se hubiesen hecho las cosas infinitamente mejor. Se hubiesen movilizado todas las Fuerzas Armadas dentro de la región militar y fuera de la región militar, y otros medios. Estaríamos hablando de una dirección y un escenario totalmente diferentes".

Para Coll, ese es el gran fracaso de esta tragedia. Que el Gobierno no activase el nivel 3 de Emergencia y hubiera asumido el mando. "El fracaso de la gestión de la crisis se llama Marlaska, se llama Pedro Sánchez. En vez de estar haciendo sus deberes, porque tenían toda la información de la catástrofe, estaban a otras cosas, con la preocupación de tapar la inmensa corrupción que acosa a Sánchez, al gobierno y al PSOE".

Para quien fuera el primer jefe de la UME en tiempos de Zapatero el dispositivo es del todo precario. "Hemos visto que no es suficiente, que actualmente sigue habiendo problemas de coordinación. Desde el día 30 o el 31 se debería haber decretado la emergencia de nivel 3. El Estado tiene capacidad y potencia para hacerlo y no lo ha hecho".

Los políticos, continúa, "no se han querido arremangar, no se han querido embarrar. No han hecho lo que les corresponde hacer, que es salvar vidas. La crisis la tenemos en España porque hay un gobierno incompetente, un ministro del Interior y un presidente de Gobierno ausentes. Y cuando ha aparecido, mejor se hubiese quedado fuera porque fue una huida en un momento de crisis".

A juicio de este general los protocolos iniciales "son buenos pero no se han utilizado. Este es el problema. Como alguien dice, la ley en España no es mala. La legislación que hay de Protección Civil es buena. Lo que pasa es que no se ha utilizado".