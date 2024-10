Nothing presenta el primer móvil creado junto a usuarios: un diseño que brilla en la oscuridad y tiene sello español

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Chema Flores El Androide Libre

Si por algo se caracteriza Nothing es por marcar la diferencia en todo lo que hace, infundando un estilo propio a sus productos para que tengan ese carácter y personalidad únicos. Además de con funciones únicas y personalizaciones, lo han logrado especialmente en el diseño, aunque su último teléfono va un paso más allá: ha sido diseñado por aficionados por aficionados a la marca.

La compañía ha presentado hoy el nuevo móvil Phone (2a) Plus Community Edition, el primer dispositivo de la industria creado de forma conjunta por los usuarios. El resultado de esta colaboración entre el equipo de Nothing y sus usuarios, entre los que se encuentra un español, y se trata de una versión del Phone (2a) Plus que ahora brilla en la oscuridad, y mucho más.

Nothing El Androide Libre Android 15 para móviles Nothing es oficial: así es Nothing OS 3.0 y qué móviles lo van a recibir primero

Si exclusivo ha sido la forma desesarrollarlo, también lo será hacerse con el. Nothing ha explicado que sólo fabricará 1.000 unidades de este Phone (2a) Plus Community Edition y se podrá comprar a partir del 12 de noviembre en su web a un precio de 449 euros.

Unión de comunidad y marca

El proceso para desarrollar esta versión ha durado más de seis meses y en él han participado algunos de sus seguidores con más talento, trabajando junto al equipo de Nothing. El nuevo smartphone cambia desde el hardware hasta los fondos de pantalla, pasando por el packaging y el marketing, "este smartphone ha sido totalmente diseñado y desarrollado gracias a la creatividad de la comunidad de Nothing", explica la empresa.

Al proyecto han aspirado más de 900 candidaturas de 47 países de todo el mundo y ha supuesto el primer gran programa piloto de Nothing para cocrear hardware, software y otros contenidos con su comunidad. En concreto, los ganadores han sido Astrid Vanhuyse y Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds y Sonya Palma, quienes han colaborado con el equipo de diseño, creativo, de marca y de marketing en Londres para desarrollar sus ideas.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Chema Flores Omicrono

Este proceso de creación junto a la comunidad marca un antes y un después en el desarrollo de la telefonía móvil, ya que elimina por completo la barrera que muchas veces se siente entre empresa y comunidad. Un feedback directo que se ve plasmado en el producto. Va mucho más allá de la figura del Observador del Consejo de la Comunidad, una persona que representa a los fans de la marca y que desde 2022 está presente en el Comité de dirección de la firma.

Diseño, con sello español

Para desarrollar y diseñar el nuevo móvil Phone (2a) Plus Community Edition se ha atravesado por 4 fases: hardware, fondos de pantalla, packaging y campaña de marketing. Es en la de los fondos de pantalla donde el diseñador español Andrés Mateos puso especialmente su trabajo al servicio de la marca para dar esa personalidad necesaria adicional a un hardware único.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Nothing El Androide Libre

La primera fase fue la del diseño del hardware. Aquí, Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki fueron quien han colaborado directamente con el Director de Diseño de Nothing, Adam Bates, y la Diseñadora de CMF Lucy Birley, con los que han probado distintos materiales y colores para dar vida a su concepto de fosforescencia. El reto estaba en hacer algo único pero al mismo tiempo mantener la esencia de Nothing y seguir resaltando la interfaz luminosa glyph.

"Mediante el uso de materiales fosforescentes teñidos de verde, algunos elementos de la parte trasera del teléfono brillan ligeramente en la oscuridad. Esta función es puramente analógica, no requiere ninguna fuente de energía y puede durar horas antes de apagarse gradualmente hasta que se recarga con la luz del día", explica la empresa.

Algunos de los fondos de pantalla diseñados por Mateos Nothing El Androide Libre

Una vez con el hardware diseñado, llegaba el momento del software. Es aquí donde, inspirándose en el propio diseño del terminal, el español Mateos recurrió a herramientas de inteligencia artificial y diseño digital para crear lo que han denominado 'Connected Collection'. Aunque inicialmente se encargó de desarrollar cuatro fondos de pantalla, Andrés, junto con el Director de Diseño de Software de Nothing, Mladen M Hoyss, y el Diseñador de Software Ken Giang, decidieron ampliar la colección a seis fondos en total.

Chema Flores El Androide Libre Nothing, la marca de móviles que más rápido crece a nivel mundial en mercados clave: España es uno de ellos

La tercera fase del proceso ha estado liderada por Ian Henry Simmonds, quien se encargó de rediseñar el packaging de Nothing con su concepto de 'menos es más' con un diseño visualmente atrevido pero a la vez sencillo que incorpora elementos reflectantes que brillan en la oscuridad y que se complementan con el diseño hardware del dispositivo.

Por último, la diseñadora italiana afincada en Madrid, Sonya Palma ha reunido todos los elementos anteriores en su campaña de marketing a través de un concepto cercano e inspirador: "Encuentra tu luz. Captura tu luz". Evoca el primer lanzamiento de Nothing, el Nothing Phone (1), en el que el 'puro instinto' era el centro de la campaña. "En ambas se alude a la idea de que todos tenemos un potencial que deberíamos descubrir", explica la empresa, que explica que Palma trabajó con el Equipo Creativo de Nothing para desarrollar un conjunto de materiales audiovisuales y digitales que apoyaran el lanzamiento del producto.