Probamos el Nothing Phone (2a) Plus: más gasolina para poner el broche a uno de los mejores móviles del año

Si hay una compañía que ha puesto el sector de la telefonía móvil patas arriba, esa ha sido Nothing. La joven empresa británica ha conseguido en menos de cuatro años vender más de 3 millones de smartphones —con España como mercado destacado— con una propuesta fresca, innovadora y que busca crear un ecosistema que trascienda más allá de los dispositivos. "Hacer la tecnología divertida otra vez", reclama su CEO Carl Pei.

Con esa ambición, han lanzado durante este año el Nothing Phone (2a) y el CMF Phone 1, dos smartphones que vienen a competir en la competitiva horquilla de mercado de gama media que se sitúa entre los 350 y 200 euros, una de las que tiene más demanda. Ahora, Nothing ha puesto más gasolina en el carburador para ofrecer a los usuarios que buscan más prestaciones un móvil más potente, bonito y capaz en lo que el esperado Nothing Phone (3) llega al mercado en 2025.

Se trata del Nothing Phone (2a) Plus, una versión de su móvil más vendido hasta la fecha, que incorpora un mejor procesador con más potencia, rendimiento y autonomía, una mejor cámara de fotos y un diseño metálico que le aporta una terminación premium inigualable en su franja de precio. Tras anunciarse en julio, llega ahora a España por 429 euros en una única versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre lo hemos probado durante la última semana para comprobar de primera mano qué tan bueno es y si merece la pena.

Un móvil resultón

Lo primero que llama la atención del Nothing Phone (2a) Plus es, sin duda, su diseño. Es un móvil resultón, no pasa desapercibido y cumple con la marca de la casa para ser reconocible desde cualquier parte: tiene una carcasa transparente que deja ver la circuitería interior y dispone del sistema de luces glyph característico de la marca. Una seña de identidad que le otorga personalidad al móvil —rara avis en el sector— y que aporta ese valor de tener algo único en el bolsillo.

La principal diferencia con su hermano menor es la apuesta por las terminaciones metálicas bajo la carcasa. El efecto es realmente llamativo y da la sensación de tener un terminal mucho más caro y exclusivo entre las manos. Es diferente, especial, irreplicable. Para lograrlo, los acabados metálicos son el resultado de una innovadora fusión de nanorrecubrimientos, técnicas de impresión multicapa, fórmulas de tinta patentadas y materiales de recubrimiento cuidadosamente seleccionados, explican desde la compañía. Un proceso de I+D en diseño y materiales que no se da en móviles de gama media y que Nothing pone en valor. No por ser más barato merece menos atención, parece clamar.

Lo cierto es que el diseño funciona. Ergónomicamente es perfecto para un teléfono de grandes dimensiones (6,7 pulgadas), es cómodo de usar y se siente bien pese a apostar por terminaciones plásticas en los laterales y trasera. La disposición de la cámara en la parte central superior detrás de la bobina de NFC no sólo le da identidad, sino también comodidad a la hora de usarla. Otro de los detalles interesantes también es la simetría en la pantalla y los bordes.

Aunque si hay un factor diferencial en el diseño del Phone (2a) Plus esa es la interfaz de luces Glyph. La iluminación con la terminación metálica aporta una elegancia y calidez especial ya que la luz rebota más y brilla diferente. Este juego de luces es único de Nothing —aunque alguno ha intentado copiar— y permite al usuario configurar alertas, temporizadores o usos con otras aplicaciones para no tener que consultar el teléfono y guiarse así por los indicadores lumínicos.

Más potencia, mejor cámara

Más allá del glow up del diseño del Phone (2a) Plus con los acabados metálicos interiores, el verdadero reclamo para saltar a este teléfono está en su mayor potencia y mejor desarrollo de la cámara con respecto al (2a) lanzado en el primer trimestre del año.

El secreto detrás de la potencia del Phone (2a) Plus está en el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, un chip exclusivo de Nothing y que supone una mejora en rendimiento y capacidades frente al Dimensity 7200 Pro que equipa su hermano menor. La compañía destaca aquí la importancia de usar el smartphone como el centro del entretenimiento de la vida diaria de los usuarios, ya que no sólo ambiciona con poder hacer las tareas del día a día, sino que también sirva para jugar y echar partidas durante horas.

Es por eso por lo que el nuevo corazón del smartphone cuenta con la vanguardista tecnología de TSMC de 4 nm Gen 2, con 8 núcleos que funcionan hasta 3,0 GHz; lo que supone casi un 10% más que el Phone (2a). Asimismo, la gestión de la multitarea diaria es mucho más fluida y capaz. En parte gracias a la elección de la gráfica ARM Mali-G610 MC4. Con una velocidad de hasta 1,3 GHZ, que aporta un 30% más de celeridad que su hermano pequeño, pudiendo mover así gráficos con mayor precisión.

En la práctica, el teléfono se nota más suelto y capaz. Va muy fluido y suave y en ningún momento tienes la sensación de tener un gama media entre manos, es capaz de enfrentarse cara a cara a los mejores de la clase sin complejos. Una apuesta decidida de Nothing por demostrar que se pueden hacer las cosas bien en todos los niveles, sin dejarse llevar por el condicionante del precio.

En el caso de España, cuenta con una única variante de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento, y quizá su capacidad de disco es el único talón de Aquiles de este teléfono. Por prestaciones, rendimiento y política de actualizaciones, el Phone (2a) Plus es un teléfono para durar y usarlo durante años, sin embargo, los 256 GB pueden hacer que el usuario encuentre un techo antes de tiempo.

Este almacenamiento se puede quedar corto si lo que queremos es exprimir al máximo la cámara de fotos del smartphone, que ahora cuenta con un mejor selfie que el modelo anterior, haciendo que equipe tres sensores de 50 megapíxeles firmados por Samsung. En concreto dispone de una cámara principal que se combina con un gran angular, y una lente delantera de que mejora para tomarnos fotos y vídeos.

En términos generales la cámara responde muy bien, tanto en entornos bien iluminados como en situaciones complicadas a baja luz. Es una de las mejores de su segmento, quizá sólo por debajo del Pixel 8a, aunque el teléfono de Google es algo más de 100 euros más caro. La cámara destaca por su fidelidad de respuesta. No aboga por procesados duros que distorsionan la realidad por una mejor imagen, sino que apuesta por plasmar lo que el ojo humano ve.

Aún así, cuenta con una tecnología de procesado denominada como TrueLens, que busca precisamente esa fidelidad de la imagen. También cuenta con las tecnologías AI Vivid Mode que permite resaltar colores y ganar viveza junto al sistema Ultra XDR desarrollado junto a Google. Con respecto al vídeo, dispone de un sistema de doble estabilización (óptica y electrónica) pudiendo grabar en 4K a 30 fps.

Experiencia de primer nivel

Este músculo en potencia y cámara no sería nada sin una buena experiencia de usuario. Aquí es clave la apuesta por una buena pantalla y sobre todo el trabajo que la marca realiza con su sistema operativo Nothing OS. Una capa de personalización que, a diferencia de otros fabricantes, apuesta por el menos es más.

Se trata de una interfaz sencilla, con mucho gusto en el diseño y que apuesta por la simplicidad, facilidad y funcionalidad. Que necesitemos pasar menos tiempo con el teléfono para hacer todo lo que queramos hacer.

Es por ello que en la versión OS 2.6 que viene con el teléfono, tenemos la posibilidad de una fuerte personalización, optar por cada vez más widgets, así como la integración de ChatGPT para pedir cualquier prompt que se nos ocurra al sistema de OpenAI.

Además, el teléfono cuenta con modo juego que permite al usuario no sólo optimizar el rendimiento del smartphone, sino que también nos permite personalizar cuánto nos queremos aislar del mundo para que no nos molesten llamadas o mensajes mientras estamos jugando.

Con respecto a la autonomía, también rinde con nota y podremos pasar más de un día con un uso intenso sin necesidad de buscar un cargador. Cuenta con una autonomía de 5.000 mAh y un sistema de carga rápida de 50W, con lo que se puede tener el móvil cargado al completo en 56 minutos. Además, podremos hacer carga inalámbrica inversa a través de cable —5W— por si queremos cargar alguno de los auriculares de la marca, por ejemplo. Eso sí, una característica que queda reservada para su tope de gama es la carga inalámbrica, que en este caso no tenemos.

¿Me lo compro?

El Nothing Phone (2a) Plus es uno de los smartphones más interesantes del mercado. Llega para aquellos que buscan un móvil bueno, bonito y barato; pero que además tenga personalidad propia, que no sea uno más. El teléfono rinde bien en todos los apartados, tiene una experiencia de usuario entre las mejores del mercado y se nota el cuidado de la compañía en todos los detalles. Hay cariño en lo que hacen.

La decisión de compra baila en 70 euros, pues es lo que le distancia entre los 359 euros que cuesta ahora mismo el Phone (2a) y los 429 euros del Phone (2a) Plus. Si queremos ahorrar unos euros es mejor opción ir al móvil lanzado a principio de año siendo consciente que tendremos un procesador ligeramente más lento y una peor cámara frontal. Mientras que si queremos que nuestros selfies sean mejores y el chip sea más rápido con lo que nos podría durar más en el tiempo, es mejor irse por la opción Plus.

En cualquier caso, Nothing está demostrando su buen hacer a la hora de crear nuevos dispositivos y este smartphone es una buena respuesta para aquellos a los que el Phone (2a) se les quedó un poco cortos y no sean capaces de esperar al lanzamiento del Phone (3) que debería llegar en el año 2025.