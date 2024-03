He probado el Nothing Phone (2a): este móvil va a poner patas arriba la gama media por menos de 330 euros

Nothing mete una marcha más. La joven compañía de tecnología con sede en Londres ha presentado el Nothing Phone (2a), su nuevo teléfono que llega con una aspiración clara: ser el rey de la gama media. Lo hace uniendo prestaciones, diseño a un precio realmente atractivo, 329 euros de salida en España.

El Phone (2a) es el tercer teléfono en la historia de la empresa y coge lo mejor de la experiencia de usuario para trasladarla a un nuevo móvil que asienta los conceptos que los usuarios buscan en Nothing y llevarlo a un modelo accesible que queda por encima del Nothing Phone (1) lanzado hace dos años y ligeramente por debajo del Nothing Phone (2) que llegó en julio de 2023.

Durante las últimas semanas en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probar a fondo el Nothing Phone (2a), un smartphone que baja al barro para competir directamente con las marcas más populares y las que busca el gran público, con la ambición de ser esa compra maestra de quienes aspiran a tenerlo todo por poco precio.

Un diseño sin rival

Uno de los elementos que siempre suele sacrificarse en los teléfonos más baratos es el diseño. Aquí no es el caso. El Phone (2a) hace gala de continuar la estética transparente de todos los dispositivos de la compañía así como mantener la interfaz Glyph tan característica de los smartphones de Nothing. En esta ocasión la distribución lumínica es más reducida que en los teléfonos anteriores pero igualmente sigue sirviendo notificaciones, uso con aplicaciones de terceros como Uber y para usar como iluminación de la cámara, a la que rodea.

[Este es el reloj inteligente barato que estabas buscando: probamos el Watch Pro de CMF by Nothing]

Y es que en esta ocasión la disposición de la cámara se encuentra en horizontal en la parte central del teléfono, un cambio con respecto a las versiones anteriores que sirven para dar personalidad y un toque único a este Phone (2a). Uno de los detalles más interesantes del módulo de cámaras en el diseño es la integración de la protuberancia que se integra por completo en el plástico trasero.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

El diseño de este gama media es tan ambicioso que Nothing ha apostado por el boceto que tenía para el primer teléfono de la marca. Entonces era demasiado ambicioso y por vicisitudes técnicas era inasumible, ahora han podido llevarlo a cabo integrando así la cámara dentro de la bobina NFC, con la placa tmb en la parte superior y una simetría que termina por jugar con conexiones vistas en la parte inferior imitando al icónico mapa de Nueva York de Massimo Vignelli.

A diferencia de los gama superiores, aquí la terminación es un policarbonato antihuellas que se nota especialmente en el peso (190 gramos) si tenemos en cuenta que estamos ante un terminal de grandes dimensiones (161,74 mm x 76,32 mm x 8,55 mm) que integra una pantalla de 6,7 pulgadas con los biseles más delgados de un teléfono Nothing. Es ligero, es ergonómico y la sensación en la mano es excelente, podemos pasar horas con él que desearemos seguir usándolo. Además, cuenta con resitencia a salpicaduras y polvo con certificación IP54.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

La pantalla por su parte rinde de forma excelente. El Phone (2a) tiene un panel AMOLED flexible de 6,7 pulgadas con una precisión de color de altísima calidad y un brillo máximo de 1.300 nits; más bajo que el Phone (2) pero más que suficiente para usarlo a pleno sol sin ningún problema. Un detalle importante a tener en cuenta es la apuesta por la frecuencia de refresco de 120Hz de forma dinámica pensando en conservar la autonomía.

Rendimiento excelente; sello propio

Para Carl Pei, máximo responsable de Nothing, no hay sentido en tener especificaciones que no mejoren la experiencia. Cada componente está puesto para aportar algo esencial en cómo el usuario va a usar el teléfono, no por marketing, y en este Phone (2a) sigue siendo una máxima más. Por primera vez Nothing sale fuera del abrigo de Qualcomm para utilizar un chip de MediaTek, concretamente el Dimensity 7200 Pro, un procesador personalizado con el equipo desarrollador para replicar esa experiencia de los hermanos mayores en un teléfono de menor rango. Y lo consigue.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

El Dimensity 7200 Pro hace que tengamos un teléfono fluido y capaz, de un rendimiento superior al que esperaríamos en un rango de precio de entre 329 y 379 euros —en función de la versión que compremos—. La alianza entre Nothing y MediaTek han conseguido que la personalización del procesador de 4 nanómetros le haya mejorar en eficiencia energética, sea más rápido y con mayor rendimiento que el Nothing Phone (1). En concreto, desde la empresa explican que es un 13% más capaz y un 16% más eficiente que su primer teléfono lanzado en 2022.

Además de la mejora en eficiencia energética del chip, el Phone (2a) integra una cámara de vapor de 3.200 mm cuadrados con la idea de poder ofrecer todo el rendimiento posible sin que el teléfono se inmute lo más mínimo. Lo cierto es que durante las semanas que lo hemos estado probando lo hemos sometido a la misma carga de trabajo que solemos hacer con teléfonos de gama alta y se ha comportado sin sufrir ningún tipo de retraso.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

El chip también ha permitido a Nothing desarrollar una serie de funcionalidades propias como son Smart Clean, que limpia regulamente aquellos ficheros que el móvil ya no necesita utilizar; RAM Booster, usa la RAM virtual para facilitar cuando se usan múltiples aplicaciones a la vez; HyperEngine 5.0, un modo que mejora la estabilización de videojuegos y reduce el consumo de batería; así como la optimización NTFS, que permite optimizar el mover archivos entre Android y Windows., es el sistema de archivos que utilizan las computadoras con Windows.

[Estos auriculares de 50 euros son una compra maestra para Navidad: probamos los Buds Pro de CMF by Nothing]

Esta fluidez de sistema se cristaliza en un punto clave para que pone la guinda a la experiencia que se busca en un dispositivo la marca: Nothing OS. El teléfono llega así con Android 14 y la capa de sistema de personalización de la compañía que busca un diseño único, una limpieza y fluidez total, así como una personalización que —irónicamente— busca que pasemos menos tiempo usando el teléfono. Se favorece con una interfaz en blanco y negro y una serie de widgets que buscan la utilidad como máxima. Esta identidad de Nothing se traslada a un centenar de elementos visuales que, en ningún caso, sacrifican la fluidez.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

Todos los avances del sistema y de los componentes tienen un objetivo claro: una autonomía que vaya más allá del día. Incorpora una batería de 5.000 mAh, la mayor que ha tenido un smartphone de la marca jamás, que nos ha permitido rondar los dos días con un uso intenso. Dispone de una carga rápida de 45W con la que se completa el 50% de carga en 20 minutos; eso sí, en este móvil lo que no tendremos será la capacidad de tener carga inalámbrica, una pérdida entendible en el rango de precio que nos encontramos.

Una cámara excelente

El Nothing Phone (2) sorprendió por el buen rendimiento que daban sus cámaras, y en este modelo se vuelve a notar el buen hacer y la calibración de la compañía en el desarrollo de soluciones de software. En parte se debe al crecimiento del equipo de ingenieros y desarrolladores que se han centrado en hacer la máxima de que menos es más. Y lo cierto es que los dos sensores demuestran que una mejor calidad no significa tener más cámaras.

Módulo de cámaras del Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

A nivel de cámara este teléfono tiene un rival claro, el Pixel 7a. El teléfono de Google es ese móvil chollo para quien quiere un smartphone barato con el que hacer unas fotografías espectaculares. Aquí Nothing no cuenta con el enorme poder de procesado de la compañía de Mountain View, pero consigue sacar un rendimiento excelente a dos cámaras con sensor de 50 megapíxeles.

En concreto, la cámara principal se trata de un angular de 50 megapíxeles con una apertura de F/1,88 y estabilización OIS y EIS; mientras que la otra lente que le acompaña se trata de un ultra gran angular de 50 Mpx con F/2.2 y un campo de visión de 114 grados. Si disparamos en una resolución de 12 megapíxeles podremos tener un zoom de recorte de 2x, pero si no en la práctica será como ir con una única lente principal y un gran angular.

Más que por la versatilidad, la cámara destaca por su capacidad de sacar detalles vivos, con texturas acertadas y trasladar lo que vemos a la cámara de una forma rápida, fácil y precisa. Lo hace gracias a usar su tecnología TrueLens Engine, que emplea una serie de algoritmos buscando ese realismo y fidelidad. Aquí se incluyen la tecnología Ultra XDR, desarrollado conjuntamente con Google para garantizar una representación más precisa de las luces y las sombras en cada foto. Consiste en capturar 8 fotogramas con distintos niveles de exposición en formato RAW y, a continuación, ajustar el brillo de cada píxel hasta 5 veces para mostrar el resultado más fiel a la realidad.

Por otro lado, la cámara también nos permite hacer tomas dinámicas con Motion Capture, disparar en modo noche o un cuidado modo retrato que funciona bastante bien. Igualmente tiene la capacidad de grabar en 4K a 30 fps, 1080p a 60 fps y hacer vídeo a cámara lenta a 1080p con 120 fps. Con respecto a la lente principal, ubicada en el centro de la pantalla, tenemos un sensor de 32 megapíxeles con una apertura F/2.2 que también se comporta muy bien, mejor que otros modelos del rango de precio.

¿Me lo compro?

El Nothing Phone (2a) llega para responder a la eterna pregunta de '¿qué móvil bueno, bonito y barato comprar?'. Si quieres un teléfono por encima de la media, con un diseño único y cuidado y que rinda bien en todos los frentes es, sin duda, una compra maestra. Llega para batirse con lo mejor del sector como el Pixel 7a, que parte de casi 200 euros más (509 euros). Por lo que entra también directo en la batalla contra Xiaomi, realme o Samsung en un rango de precio al que no había dedicado aún tanta atención.

Nothing Phone (2a) Chema Flores Omicrono

En suma, el Nothing Phone (2a) rinde más de lo que cuesta. Los 329 o 379 euros (versiones de 8 GB y 128 GB o 12 GB y 256 GB, respectivamente) se convierten en uno de los grandes chollos a tener en cuenta si estamos buscando teléfono que lo tenga todo a un precio contenido.

La experiencia durante estas semanas de uso ha sido excelente, se ha convertido en nuestro teléfono principal dejando de lado a gamas altas que usamos habitualmente y sirve para hacer frente a las exigencias de usuarios que buscan algo más que el teléfono chollo. Es un smartphone redondo que no me cansaré de recomendar.