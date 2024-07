He probado el móvil con ventilador que evita que se caliente: una bestial potencia y batería para varios días

Una de las grandes virtudes de Android como sistema operativo es que los móviles que lo integran pueden ser muy diferentes entre sí. De esta manera, podemos encontrar dispositivos plegables como el Samsung Galaxy Z Flip 6 o el Xiaomi MIX Flip; smartphones centrados en ofrecer una gran experiencia de cámara a un precio contenido, como el Google Pixel 8a, e incluso móviles dedicados a ofrecer un gran rendimiento en juegos y en materia de potencia, y lo mejor es que en España podemos comprar todos ellos.

Los móviles gaming siguen siendo una gran opción para bastantes personas. Los juegos para móviles han evolucionado de una manera considerable, y ahora los smartphones pueden ofrecer mucho más en este ámbito. Esto también incluye la llegada y mejora de servicios de juego en la nube gracias a los cuales esta experiencia se puede hacer aún más sencilla. REDMAGIC es una de las compañías que apuesta cada año por este formato, y lo cierto es que en sus últimos modelos hemos podido ver una clara evolución en varios apartados.

Ahora, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos analizado su último modelo, el REDMAGIC 9S Pro, que llega a España por un precio de 649 euros y manteniendo el diseño prácticamente intacto, pero mejorando apartados como su potencia o refrigeración, donde, por ejemplo, donde además de un ventilador cuenta con un nuevo gel de enfriamiento que hace que se caliente aún menos gracias a su sistema ICE 13.0.

Diseño pulido y ventilador

En esta ocasión, la compañía ha decidido apostar por un diseño muy similar al que encontramos la generación anterior. En este caso, el modelo que estamos analizando es el de color negro. Este mantiene su característica trasera transparente, que deja ver un diseño bastante cuidado, con la insignia de Qualcomm a la vista, así como el ventilador que sirve para evitar que el móvil se caliente demasiado.

Esta parte trasera es totalmente plana, lo cual hace que el dispositivo sea muy cómodo para utilizarlo sobre una mesa o cualquier otra superficie, puesto que no bailará cada vez que lo toquemos. Los bordes también son totalmente planos, por lo que tiene un aspecto bastante cuadriculado, similar al de los móviles más premium.

Borde plano y puerto de carga del REDMAGIC 9s Jacinto Araque El Androide Libre

En su parte frontal, la cámara de fotos se encuentra oculta bajo la pantalla, por lo que esta no se ve a simple vista, al usuario una experiencia de pantalla completa que le sienta muy bien al móvil. Al fin y al cabo, se trata de un móvil pensado para jugar, y de esta manera evita las distracciones que puede causar el agujero en pantalla.

Cabe de esta tarde este móvil que en su borde derecho cuenta con un interruptor que permitirá activar un modo de juegos en el cual se encenderá su ventilador. Este ventilador tiene una apertura a cada lado del móvil que sirve como entrada de aire para poder enfriar el interior del dispositivo. Además, el dispositivo cuenta con los gatillos que encontrábamos en sus antecesores y que nos servirán para jugar a algunos juegos compatibles, como el Call of Duty Mobile.

Sobrado en potencia

Los móviles gaming necesitan contar con un hardware que sea lo suficientemente potente para mover todos los juegos del marcado, así como los que llegarán en el futuro. Por lo general, REDMAGIC no suele recortar a la hora de escoger el procesador que mueve sus móviles, y este caso tampoco ha sido una excepción, puesto que el móvil utiliza un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Se trata del mejor procesador que hay en el mercado actualmente, y su rendimiento está por encima de cualquier duda. El móvil se mueve extremadamente bien en cualquier aplicación o juego que instalemos, e incluso hará de una manera muy rápida las tareas más pesadas. Desde luego, la potencia es un apartado en el que poco se le puede decir al dispositivo.

REDMAGIC 9s logo Jacinto Araque El Androide Libre

Además, de un tiempo a esta parte, la compañía china ha depurado su capa de personalización para que esta no estorbe mucho al funcionamiento normal de Android. Ofrece algunas opciones complementarias, pero no es tan intrusiva como antes. Una de las grandes virtudes de este dispositivo es que, si en algún momento se calienta, podremos encender su ventilador para que la temperatura interna del móvil baje. Esto ayudará a preservar la integridad de sus componentes.

En el apartado de la batería, destaca por contar con una capacidad de 6.500 mAh, una cantidad más que suficiente para que aguante durante todo el día y que a los usuarios que le den un uso más básico les permitirá llegar incluso a dos días de autonomía sin ningún problema. Lo que también se merece una buena nota es su carga rápida. En la caja se incluye su cargador de 80 W, que es capaz de cargarlo por completo en tan solo

Una muy buena pantalla

Como en las anteriores generaciones, compañía ha escogido un muy buen panel para este dispositivo. Se trata de una pantalla de 6,8 pulgadas y de tecnología AMOLED, lo cual hace que sus colores sean vibrantes y destaquen bastante. Además, le permite utilizar funcionalidades como la pantalla siempre activa.

Su resolución es Full HD+, correcto teniendo en cuenta su precio, ya que las pantallas con resolución 2K están reservadas para los dispositivos de más alta gama. Su tasa de refresco llega hasta los 120 Hz, aunque la mejor opción puede ser dejarlo en automático, ya que de esta manera será el próximo quién regule la cantidad de fotogramas por segundo en función de la app en la que estemos.

Pantalla del REDMAGIC 9s Jacinto Araque El Androide Libre

En el día había nos ha parecido una pantalla con un gran rendimiento y muy recomendable. A la hora de ver películas y series, cuenta con una gran calidad, gracias a la cual vamos a poder disfrutar de horas de contenido sin ningún problema, y lo mejor es que gracias aseguran autonomía vamos a poder hacer esto durante bastante tiempo.

En la calle, el móvil destaca por su gran nivel de brillo. Su pantalla cuenta con un brillo máximo de 1600 nits, lo cual hace que no haya ningún tipo de problema para utilizar el móvil bajo la luz del sol, lo que es una gran ventaja, en especial en las zonas en las que suele haber sol durante todo el año.

Una cámara mejorable

El apartado fotográfico de este dispositivo no está a la altura de lo bueno que es en el resto de cosas. Sin embargo, su rendimiento es suficientemente bueno como para que no sea un punto en contra. La compañía ha apostado por incluir únicamente dos sensores, lo cual nos parece un acierto, puesto que no hay necesidad de incluir más si no van a ser de calidad. En este caso, tanto la principal como la ultrawide tienen una resolución de 50 Mpx.

Por el día, el móvil es capaz de tomar fotografías bastante decentes cuando las condiciones acompañan, aunque hay ocasiones en las que nos da la sensación de que abusa un poco de la nitidez artificial en el procesado de las imágenes. Aún así, es algo que se suele poder arreglar con una edición posterior, por lo que no se pone un problema a la hora de disfrutar de la cámara.

Cuando la luz se va, los resultados empeoran, pero aun así utilizar el modo nocturno puede ayudar a tomar mejores instantáneas. La cámara gran angular es un poco menos aprovechable de noche. Para la cámara frontal, el fabricante ha apostado otra vez por incluirla bajo la pantalla, lo cual aún sigue provocando que haya un efecto de neblina al tomar las fotografías, en especial si hay algún tipo de contraluz.

¿Me lo compro?

Este smartphone es una evolución adecuada aunque muy sutil respecto a su antecesor. Cuenta con una muy buena pantalla que ofrece un gran brillo y que se ve perfectamente en el exterior, independientemente de la cantidad de luz que haya. A esto le suma un rendimiento excepcional en materia de potencia, gracias a contar con un procesador como el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Por los 649 euros que cuesta, merece mucho la pena para aquellas personas que vayan a darle uso para juegos o bien para tareas pesadas, donde también tiene un gran desempeño. Sus ventiladores hacen que el dispositivo no se caliente mucho, ni siquiera en verano, cuando las altas temperaturas pueden afectar negativamente a la integridad de los smartphones.

Botonera del REDMAGIC 9s Pro Jacinto Araque El Androide Libre

De batería, va sobrado, puesto que tiene una capacidad de 6.500 mAh, que es más que suficiente para aguantar durante el día entero, incluso con un uso intenso. Por lo general, puede aguantar hasta un día y medio si lo utilizamos bastante. La cámara no es su mejor apartado, pero cuenta con un sensor principal muy decente, que permitirá capturar todo tipo de momentos a una resolución de 50 Mpx con buena calidad.