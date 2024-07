He probado los nuevos móviles plegables de Samsung Z Flip 6 y Z Fold 6: su inteligencia artificial me ha fascinado

Samsung ha sido la empresa que más ha apostado por los móviles plegables. Se podría decir que ha sido la que ha inventado esta categoría, como lo hizo con los phablets hace más de una década, aunque muchas otras marcas actualmente estén creando dispositivos de este tipo, algunos de los cuales están disponibles en España, como lo estarán los nuevos Samsung Galaxy Z Flip 6 y Galaxy Z Fold 6. Han sido presentados junto con los nuevos relojes Samsung Galaxy Watch 7 y el nuevo anillo Galaxy Ring.

Estos dos modelos son los sucesores de los terminales lanzados el verano pasado, y mantienen la misma esencia de sus predecesores. El Flip es un terminal de tamaño normal que es capaz de reducir su huella a la mitad para ser muy fácilmente transportable. Además, es considerablemente más económico que su hermano mayor, por lo que suele venderse más.

El Fold, por su parte, es un móvil normal que puede desdoblarse en un tamaño mayor, comparable a la de una tablet de pequeño formato. Su pantalla es compatible con algunos de los lápices ópticos de Samsung, por lo que es ideal para el trabajo y diseño, a lo cual ayudará las novedades de IA que este año ha presentado Samsung en el evento de París donde ha hecho oficiales estos dispositivos.

Samsung Galaxy Z Flip 6

El año pasado las novedades del Samsung Galaxy Z Fold 5 fueron pocas. Se centraron en rediseñar el Flip y eso ha hecho que este año no hayamos visto muchas diferencias con respecto al terminal de 2023. El único cambio estético es que las dos cámaras traseras, las que están junto a la cámara exterior, ahora tienen el mismo color de acento que el resto del móvil. Es decir, son celestes, verdes, grises o dorado, en función del color del dispositivo.

No hay cambios en esta pantalla externa, de 3,4 pulgadas y resolución de 720 x 748 píxeles. Eso sí, ahora tendremos fondos de pantalla animados e interactivos al tacto y al acelerómetro. Es una suerte de sistema antiestrés, pero es una cuestión estética mayormente. La pantalla interior tampoco cambia, con 6,7 pulgadas de diagonal y una resolución de 2640 x 1080 px y una tasa de refresco de 120 Hz que puede bajar a 1 Hz gracias al panel OLED LTPO de tercera generación. El brillo máximo es de 1.750 nits y es compatible con HDR10+.

Probamos el Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Watch 7 Adrián Raya

El procesador sí que se ha actualizado, siendo el mismo que hemos visto en los Samsung Galaxy S24 Series, el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Habrá dos versiones en función de la memoria RAM y la memoria interna, y en esta ocasión estarán a la altura del Fold. Una de las variantes tendrá 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y la otra contará con la misma memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Obviamente, ninguna tendrá microSD.

Se incluye un sistema de refrigeración líquida que hace que el rendimiento no decaiga y que la autonomía no se resienta tanto. La batería ha crecido de tamaño hasta los 4.000 mAh, siendo la más grande vista en un móvil de la familia Flip. Donde no hay cambios es en la velocidad de carga, que se mantiene en los 25 W por cable y en los 15 W de forma inalámbrica.

Samsung Galaxy Flip 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dos de las cámaras tampoco han cambiado, manteniéndose la cámara gran angular trasera de 12 Mpx y la interior para selfies de 10 Mpx. Sí que ha mejorado, y bastante, la cámara principal, que pasa a los 50 Mpx e integra un nuevo modo llamado Auto Zoom que permite enfocar de forma más precisa a la hora de hacer una foto usando las cámaras traseras y la pantalla trasera como visor. Además, ahora la detección de la palma se realiza hasta a 4 metros, lo que convierte este móvil en uno de los más cómodos para hacer fotos de grupo, al poder ser su propio trípode.

Samsung Galaxy Z Fold 6

El segundo smartphone anunciado es el plegable de tipo libro. En esta ocasión hemos visto ligeros cambios de diseño que le hacían falta a este modelo. Samsung sigue apostando por un móvil que, cerrado, es especialmente alargado, no teniendo un factor de forma convencional. Con todo, ha ampliado ligeramente el ancho de la pantalla, pero no como para asemejarlo al OnePlus Open o móviles similares.

Samsung Galaxy Z Fold 6 y Gaalxy Z Flip 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se mantiene la bisagra completamente plana, no teniendo ya la holgura que había en la zona interior de la pantalla grande cuando se plegaba. Pese a eso, la existencia de la arruga central sigue presente, pero como ya pasada el año pasado, no se nota en el uso normal, al menos en las horas que hemos pasado con este dispositivo. Sí que ha bajado el peso, a los 239 gramos, asemejándolo al S24 Ultra, un logro notable. También es ligeramente más fino, pero aún muy lejos de lo que van a presentar próximamente HONOR o Xiaomi.

El hardware sigue siendo muy similar al Z Fold 5, con el mismo procesador que el Flip, el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy y 12 GB de RAM en las tres variantes de almacenamiento interno, de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Las cámaras son las mismas que en años anteriores, con una exterior para selfies de 10 Mpx, tres traseras de 50, 12 y 10 Mpx (esta última con el zoom óptico 3x) y una interior que se oculta bajo el cristal, usando la misma tecnología UDC del Fold 5. Esta cámara mantiene la calidad y los 4 Mpx de resolución.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla exterior ha subido a las 6,3 pulgadas y tiene una resolución HD+ de 2,376 x 960 px, que no es FHD por poco, pero se ve bastante bien. Además, tiene tecnología OLED, una tasa de refresco de 1 a 120 Hz y es compatible con HDR10+. La pantalla interna, de 7,6 pulgadas y resolución 2.160 x 1856 px también usa la misma tasa de refresco y compatibilidad de tecnologías, aunque dispone de un brillo mayor de 2600 nits. Esta pantalla es la única de las dos compatibles con el S-Pen de Samsung diseñado para el Fold, que en este modelo aumenta sus posibilidades gracias a la inteligencia artificial.

Nuevas funciones de IA

Ambos móviles cuentan con nuevas funciones de inteligencia artificial que se suman a las que ya se anunciaron en los Galaxy S24 Series. Galaxy AI ahora tiene mejoras relacionadas con la productividad y, sobre todo, con la edición de imágenes.

Retoque digital de fotos con IA en el Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

AI Drawing. Posiblemente la función más espectacular de IA de este anuncio ha sido la que permite editar una fotografía simplemente dibujando encima. Hemos hecho la prueba dibujando un velero con unos pocos trazos en la foto de un lago y la IA lo ha entendido y ha generado cuatro imágenes diferentes que incluían cuatro embarcaciones distintas. Lo mismo hemos hecho al pintar en la cabeza de una mujer un sombrero.

Edición de retratos. Los filtros en las apps de fotografía no son nuevos, ni la posibilidad de crear un avatar con IA de una imagen, pero el tenerlo integrado en la galería de Samsung es un gran paso adelante. En una foto donde se reconozca un retrato el sistema podrá crear una imagen del mismo en modo ilustración, animación 3D, acuarela o carboncillo. Y los resultados son bastante buenos.

Dos retratos hechos con IA en el Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Smart Reply. Una de las funciones más llamativas es la respuesta inteligente, que es capaz de ofrecer respuestas cortas relacionadas con algún mensaje que se haya recibido en la pantalla externa del móvil. Esto es especialmente útil en el Z Flip 6, por tener una diagonal más pequeña y ser más incómodo escribir. Las aplicaciones compatibles con esta función son SMS de Google, SMS de Samsung, WhatsApp, Google Chat, los mensajes directos de Instagram, Line, Tango y KakaoTalk.

Samsung Notes. La app de toma de notas de la empresa también se ha actualizado, permitiendo crear diseños directamente desde la misma, sin tener que importarlos de otras apps. Estos dibujos podrán ser creados por IA. También se integra la grabadora de voz, así como la transcripción, resumen y traducción de los textos.

Gama de productos Samsung: Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Watch 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Teclado de Samsung. La última novedad de IA de los dos nuevos móviles está integrada en el teclado de Samsung. Ahora podrá crear textos a partir de un comando, como hacen Gemini o ChatGPT, e incrustarlos en cualquier aplicación del móvil. Se podrá elegir la extensión, el tipo de texto a producir y el tono del mismo. Por ejemplo, si se crea un texto para redes sociales, incluirá etiquetas y emoticonos para hacerlo más atractivo.

Precio y disponibilidad

Los dos teléfonos se pueden reservar ya en la web de Samsung y se pondrán a la venta en España en los próximos días. El precio de cada versión será el siguiente: